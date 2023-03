A Celenza Valfortore arriva la connettività ultraveloce

Sono iniziati gli interventi per posare una nuova rete in fibra ottica a Celenza Valfortore, dove saranno circa 1300 le unità immobiliari coperte dall’infrastruttura a banda ultralarga.

Infratel, la società in house del Ministero dello Sviluppo Economico, ha infatti messo a gara la realizzazione e la gestione dei collegamenti ultraveloci nelle cosiddette aree bianche del Paese, zone in cui nessun operatore ha manifestato interesse a investire. È Open Fiber - vincitrice dei tre bandi per il piano di cablaggio che interesserà circa 6.200 comuni nelle 20 regioni italiane - ad eseguire i lavori nel piccolo centro del Foggiano.

La nuova rete si svilupperà complessivamente per circa 5 chilometri, gran parte dei quali realizzati attraverso il riutilizzo di infrastrutture esistenti. Le risorse stanziate non gravano sul bilancio del Comune: l’infrastruttura è infatti finanziata con fondi regionali e statali e resterà di proprietà pubblica. La rete realizzata da Open Fiber è in modalità Ftth (Fiber To The Home), cioè la fibra fino a casa: la tratta dalla centrale alle utenze è esclusivamente in fibra ottica, con velocità di connessione fino a 1 gigabit al secondo.

La moderna infrastruttura tecnologica di cui sarà dotata Celenza Valfortore permetterà di ottenere numerosi vantaggi grazie all’accesso ad una vasta gamma di servizi in rete, migliorare le relazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni, potenziare la didattica per studenti e universitari e aumentare la produttività e la competitività delle imprese turistiche e produttive del territorio. Tra gli edifici pubblici che saranno raggiunti dalla rete Ftth ci sono il Municipio, la scuola dell’infanzia 'Gianni Rodari', il plesso scolastico 'Giovanni Pascoli' e la scuola primaria 'Padre Pio', il poliambulatorio di via Cairoli, il Museo Castello e la caserma dei carabinieri.

"Grazie al progetto di digitalizzazione realizzato da Open Fiber, i nostri cittadini, le attività commerciali e produttive locali potranno usufruire di un’infrastruttura di telecomunicazioni fondamentale per accedere ai servizi digitali di ogni tipo, ma soprattutto beneficiare di una connessione stabile e ultraveloce per lavorare da remoto, migliorare i processi produttivi grazie all’innovazione tecnologica" afferma il sindaco Massimo Venditti.

"Una rete integralmente in fibra ottica offre nuove opportunità per chi vuole investire a Celenza Valfortore e di abilitare servizi a prova di futuro. La didattica a distanza, l’Industria 4.0, la videosorveglianza ad altissima definizione e la domotica sono solo alcuni degli esempi di questa transizione digitale fondamentale che l’Amministrazione comunale ha pienamente recepito e condiviso" evidenzia Gianfranco Guerrera, regional manager di Of.

"Internet oggi è una risorsa fondamentale e le connessioni ultraveloci in tecnologia Ftth rappresentano una sostanziale svolta per le persone, le aziende, e i fornitori di servizi in borghi come Celenza Valfortore. L'obiettivo del nostro team è quello di ridurre il digital divide nelle aree bianche che da anni soffrono la mancanza di una infrastruttura in banda ultra larga" dice Nicola Montingelli, field manager di Open Fiber.