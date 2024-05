Da oggi online 'Visit San Giovanni Rotondo', la nuova piattaforma turistica: "È uno scrigno pieno di bellezze"

Trasformare una visita in un viaggio esperienziale: è uno degli obiettivi della nuova piattaforma turistica visitsangiovannirotondo.eu, da oggi online.

Il portale di San Giovanni Rotondo Accogliente per Vocazione è la chiave per esplorare una città affascinante, per conoscere le sue storie, le tradizioni e i luoghi incantevoli che spesso restano nascosti ai visitatori frettolosi.

Emozionanti testimonianze sulla storia di Padre Pio, per viverlo in modo diverso, un virtual tour della città, nel cuore del centro storico, fino alla tomba dei genitori del Santo, video dedicati a luoghi da non perdere come i Valloni, Monte Castellana e la miniera di bauxite Montecatini compongono un racconto inedito e corale.

La piattaforma visitsangiovannirotondo.eu è stata presentata nel Chiostro Comunale. Il Sindaco Michele Crisetti ha scandito le tappe di un “percorso di conoscenza e promozione” avviato un anno e mezzo fa che, peraltro, ha riportato San Giovanni Rotondo alla Borsa Internazionale del Turismo dopo 11 anni con un nuovo brand.

“Lo diciamo da decenni: dobbiamo portare in città i pellegrini, e siamo partiti da questa traccia, imboccando una direzione moderna, attrattiva e accattivante - ha detto il Sindaco - La promozione di un territorio non si improvvisa, ecco perché ci siamo affidati a professionisti. Fondamentale è stata l’interazione con i protagonisti del territorio”.

A monte, c’è un accurato studio di 120 pagine. Un piano marketing racchiude tutti i dati che raccontano il tessuto economico e sociale di San Giovanni Rotondo. La principale criticità individuata dall’indagine è rappresentata proprio dalla media di permanenza di un giorno e mezzo dei viaggiatori.

La sfida è trasformare gli arrivi in presenze. “Il turismo è un’industria complessa e necessita della compartecipazione di tutta la comunità – ha detto nel suo intervento Ester Fracasso, project manager di Pugliaidea, la società che ha curato la nuova piattaforma -. Il Santuario di Padre Pio, centro nevralgico della spiritualità rinomato in tutto il mondo, non è l’unica ricchezza. San Giovanni Rotondo ha un patrimonio naturalistico, storico ed enogastronomico che deve essere assolutamente messo a sistema”.

Il portale è “uno scrigno pieno zeppo di bellezze”, ha affermato il creative manager Lorenzo Trigiani, che ha spiegato come sia stata costruita una “strategia di comunicazione tentacolare”.

Dea Furi, communication manager, ha accompagnato il pubblico nella prima navigazione: “Il portale offre tutte le informazioni che servono al turista per organizzare la sua permanenza”.

L’interazione è assicurata dai form. Il nuovo portale visitsangiovannirotondo.eu è stato progettato per offrire ai visitatori una guida dettagliata e accessibile alle attrazioni e ai servizi della città.

È tradotto in nove lingue: italiano, inglese, spagnolo, tedesco, francese, polacco, maltese, portoghese e rumeno.

San Giovanni Rotondo si svela in tutta la sua ricchezza: dalla profonda devozione religiosa alle splendide bellezze naturali e culturali.

Sono diverse le sezioni del portale: Storia e Cultura, Bellezze, Territorio, Ospitalità, News ed Eventi, Info Utili.

I viaggiatori troveranno una sezione pratica con tutte le informazioni necessarie per organizzare al meglio la propria visita, compresi numeri utili, trasporti e servizi pubblici; una guida completa alle strutture ricettive, ristoranti e agenzie di viaggio per un soggiorno confortevole e piacevole, e tutte le ultime notizie e gli eventi in programma a San Giovanni Rotondo, per non perdere nessuna delle manifestazioni culturali e sociali della città.