In Capitanata oltre 1.000 pale e 12mila ettari di fotovoltaico in lista d’attesa

Sono in tutto 272 i progetti di fotovoltaico ed eolico in attesa di approvazione in provincia di Foggia. Se dovessero superare la lunga trafila autorizzativa, 12.489,52 ettari sarebbero ricoperti di pannelli e arriverebbero altre 1.117 pale.

A fornire i dati è il Circolo Arci ‘Maria Schinaia’ di Foggia, presieduto da Tonino Soldo. Nel dettaglio, sono 182 gli impianti per la produzione di energia solare, soprattutto agrivoltaico, per un totale di 8.475,61 megawatt, e 90 i progetti per l’installazione di aerogeneratori, per altri 6.886,95 Mw, ad oggi in fase di Valutazione di impatto ambientale, di verifica di assoggettabilità a Via, di valutazione preliminare o sottoposti al procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico in materia ambientale.

Foggia e Ascoli Satriano contano il più alto numero di domande, sia per fotovoltaico – rispettivamente 37 e 32 – che per l’eolico, con 9 richieste in entrambi i comuni.

“Non vorremmo che la Capitanata venisse trasformata dal Pniec (Piano nazionale Integrato Energia e Clima) in una grande distesa di pannelli fotovoltaici e pale eoliche – scrive il presidente del Circolo Arci Tonino Soldo - perciò si rendono necessarie l'elaborazione e l'approvazione di un piano energetico regionale”.