Alta Daunia, 300mila quintali di olive da olio e trentamila da tavola in 9mila ettari di uliveto

Se l'oliva italiana da mensa ha fatto registrare una crescita del 40% negli ultimi dieci anni, con oltre 3 milioni di tonnellate di prodotto, è anche grazie alle strategie di sviluppo. La senatrice Gisella Naturale del Movimento 5 Stelle farà il punto della situazione il 22 aprile alla sala Isma del Senato della Repubblica, in una tavola rotonda intitolata 'Olivicoltura e mercato: quali prospettive per le olive da mensa Made in Italy'.

Insieme alla parlamentare foggiana, vicepresidente della IX Commissione Agricoltura, da sempre impegnata nella valorizzazione dell'oliva da tavola - in Puglia esistono ben 36 Città dell'Olio, in una regione che per l'oro verde e per le olive detta legge in Italia - saranno presenti all'incontro il presidente di Italia Olivicola Gennaro Sicolo, David Granieri, a capo dell'Unaprol, Tommaso Loiodice, presidente Unapol e Maurizio Servilli, docente all'università di Perugia.

Un parterre tecnico di tutto rispetto, moderato da Selena Vacca, responsabile dell'ufficio legislativo M5S-Politiche Agricole, a cui si aggiungerà la testimonianza di Nazzario D'Errico dell'Op Peranzana dell'Alta Daunia, in rappresentanza di tutte le organizzazioni di produttori di oliva da tavola d'Italia.

Le conclusioni sono affidate a Patrizio La Pietra, sottosegretario al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Un prezioso momento di approfondimento che si inserisce nell’ambito del ciclo degli incontri previsti dall’"intergruppo sulle strategie di sviluppo e valorizzazione del settore olivicolo".

L' obiettivo è quello di concordare una strategia nazionale integrata per l'olivicoltura. La presenza della Op Peranzana al convegno è un valore aggiunto, perché questa tipologia di oliva, che rappresenta un territorio, quello dell'Alta Daunia in cui, con 6700 aziende olivicole si coltivano circa novemila ettari di uliveti e si producono 300.000 quintali di olive da olio e 30.000 di olive da tavola e per queste ultime è in dirittura d'arrivo il riconoscimento della Denominazione di Origine Protetta.