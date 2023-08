A San Menaio tutti pazzi per la peranzana: grande successo per l'evento 'Olio e Sale'

Si definiscono “contadini per passione”. Sono i ‘fab four’ di ‘Accipuglia’, una associazione di quattro imprese della Capitanata che hanno una sola mission: far conoscere la gastronomia locale. Per questo non si sono tirati indietro e hanno detto subito sì a ‘Olio e Sale’ l’evento di degustazione dell’olio extravergine di oliva e valorizzazione del territorio pugliese, tenutosi nello spazio aperto della stazione di San Menaio la sera del 22 agosto.

Finanziato dal GAL Daunia Rurale 2020, attraverso il ‘Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 2014-2022’, e organizzato in collaborazione con la Pro Loco di San Menaio, l’appuntamento ha avuto il suo piatto forte proprio nelle degustazioni realizzate da ‘Accipuglia’ che, attraverso piccoli assaggi dei loro prodotti ha promosso le bontà dell’Alto Tavoliere e in particolare l’olio extravergine d’oliva ottenuto da olive di Peranzana.

E la gente ha mostrato di apprezzare. L’evento, infatti, ha attirato numerosi cittadini e visitatori da ogni angolo del paese, tutti accomunati dalla passione per il cibo di qualità e per le eccellenze locali. Ma non si è trattato di una semplice degustazione. Gli ospiti hanno avuto la possibilità di immergersi in un vero e proprio viaggio gastronomico che ha visto i ragazzi di 'Accipuglia' raccontare la storia della Peranzana, del prezioso olio extravergine ottenuto attraverso tecniche di coltivazione e trasformazione tradizionali e le sue proprietà organolettiche. Il tutto accompagnato dalle preparazioni dello chef Francesco Panniello e dalle incursioni sonore popolari della ‘Unza Unza Band’.

“Si è superata ogni aspettativa – hanno dichiarato da ‘Accipuglia’ – ed è solo l’inizio di un impegno continuo per promuovere la nostra amata terra pugliese e le sue bontà; finalità di un progetto per il quale la promozione delle eccellenze locali ed il sostegno ai produttori del territorio sono aspetti fondamentali per preservare la nostra cultura e valorizzare le risorse uniche della nostra regione”.