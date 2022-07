Nuove offerte di lavoro a Foggia e in provincia: 35 annunci e 125 profili richiesti

I Centri per l?Impiego della Capitanata, attraverso il portale della Regione Puglia ?Lavoro Per Te?, segnalano, per il periodo che va dall?11 luglio al 25 luglio un incremento delle professionalità richieste del 9% che porta ad un totale di 125 figure su 35 nuove offerte di lavoro.

In queste settimane il settore industria e trasporti è quello che presenta il numero più alto di annunci di lavoro (19). Segue il settore amministrativo (8), poi agricoltura e agroalimentare (6). Con numero pari di annunci risultano essere turismo e ristorazione e costruzioni e impianti (4), chiudono commercio e artigianato e sanità, servizi alla persona e pulizia (2).

L?implementazione del servizio Ido (incrocio domanda-offerta) da parte degli operatori del Centro per l?Impiego della Capitanata ha favorito la richiesta di figure professionali specialistiche, quali impiegati amministrativi, commerciali e contabili, trattoristi specializzati con patentino per muletto, impiegati microbiologico e tecnologico alimentare (L.68/99), tecnico campionatore (L.68/99). Si segnalano 5 annunci di lavoro per gli iscritti alle liste speciali per un totale di 9 posizioni aperte. Inoltre, è richiesto un tecnico di laboratorio da avviare come tirocinante.

Come candidarsi sul portale ?Lavoro per Te?? (lato utente)

Chi volesse candidarsi, può consultare le offerte di lavoro sul sito filtrate per luogo di lavoro, professione, titolo di studio; accedi con Spid e compila il tuo cv per inviare la tua candidatura.

Come pubblicare un annuncio di lavoro? (lato azienda)

Bisogna contattare il Centro per l?Impiego di riferimento e verrai guidato nei passaggi necessari per la pubblicazione degli annunci di lavoro.

I Centri per l?Impiego dell?Ambito di Foggia, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche dalle 15 alle 16.30) presso le sedi dislocate a Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e presso l?Ufficio collocamento mirato disabili, che ha sede a Foggia in Via Telesforo, 25 (per info e contatti: www.arpal.regione.puglia.it).