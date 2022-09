Offerte di lavoro nella provincia di Foggia: si cercano 128 profili

Sono 128 i profili richiesti dalle aziende e dalle realtà locali nei vari settori economici. L’aumento della ricerca di personale nel settore primario, in totale 50 profili, conferma la vocazione prettamente agricola della Capitanata. Si cercano, infatti, braccianti agricoli, un autista di mezzi agricoli, diversi addetti da impiegare all’interno della filiera agroalimentare. Non mancano annunci di lavoro nel settore secondario, dove si è alla ricerca di operai non qualificati ma anche di personale tecnico-specialistico, per un totale di 32 profili richiesti. Tra questi, un saldatore, un carrozziere, elettricisti, addetti alle consegne, carpentieri, manutentori di impianti, addetti ai macchinari impiegati nel settore tessile. Rimane, invece, stabile la richiesta di personale nel settore terziario, con 46 profili: 40 figure professionali, tra camerieri, lavapiatti, un aiuto cuoco, un pizzaiolo, addetti alla ristorazione, per cui si registra maggiore difficoltà nella copertura dei posti vacanti. In ambito amministrativo si cercano un account manager, un agente assicurativo per tirocinio, un geometra o perito industriale.

In evidenza, le tre posizioni riservate a persone con disabilità o appartenenti alle cosiddette “categorie protette” (L.68/99): un operatore addetto alla lavanderia industriale (art.18 c.2) su Foggia, un pizzaiolo (art.1, c.1) su Foggia, un addetto alle vendite nel settore commercio al dettaglio preziosi e gioielli (art.1, c.1) su San Severo.

Tutte le offerte di lavoro pubblicate dai Centri per l’Impiego della provincia di Foggia, ma anche del resto della Puglia, sono consultabili sul sito o sull’app 'LavoroxTe Puglia'. Per candidarsi, è sufficiente inviare il proprio curriculum vitae mediante il tasto “Candidati” oppure contattare gli operatori dei Centri per l’Impiego ai numeri e agli indirizzi indicati nell’annuncio.

Rispetto al periodo immediatamente precedente, per queste due prime settimane di settembre si registra un aumento del 15% dei profili ricercati. I dati mostrano una maggiore propensione delle aziende ad affidarsi ai Centri per l’Impiego per la ricerca di personale. Il servizio Ido (Incrocio Domanda Offerta) è stato implementato in tutti i Centri della provincia di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia). Gli uffici sono aperti al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, con apertura pomeridiana il martedì dalle 15 alle 16.30.