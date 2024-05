Offerte di lavoro nel Foggiano: tutte le richieste di personale

Sul sito “Lavoro per te - Regione Puglia", i sette Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia) hanno aperto nuove vacancy lavorative.

Nel settore secondario gli annunci di lavoro riguardano gli ambiti "commercio e artigianato" (9 annunci) e “industria e trasporti” (2 annunci).

Si cercano addetti alle vendite per le sedi di Foggia, Stornara, Lucera, un tecnico frigorista a Foggia, un operatore call center a Orta Nova, un addetto alla macelleria a Troia, segantini per la lavorazione del marmo a Poggio Imperiale, elettrosofwaristi e elettromeccanici a Foggia.

In ambito amministrativo si cercano impiegati amministrativi/segretari a Troia, Manfredonia, San Severo. Nell’ambito “sanità e servizi alla persona” un’azienda di Padova ha richiesto podologo e logopedista. Continua la ricerca di professionisti nel settore “turismo e ristorazione”: camerieri, addetti alle pulizie, aiuto cuochi, cuochi, baristi, chef, banconisti, lavapiatti, governanti per le città del Gargano e altre località turistiche della provincia e non.

Per il collocamento mirato sono riservati tre annunci di lavoro: infermiere a Cerignola (art.1 L.68/99 - disabile), addetti vendita a Foggia (art.1 L.68/99 - disabile), impiegato a Troia (art.18 c.2 L.68/99 - categoria protetta).

Nel report completo sono riportate, inoltre, le offerte di lavoro della rete Eures per i paesi esteri. Tutte le opportunità sono consultabili anche sul sito eures.europa.eu o sulla pagina dedicata di Sistema Puglia.

Per aggiornamenti su offerte di lavoro, bandi e programmi regionali di politiche del lavoro è attiva la pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia”. Per pubblicare annunci, inviare candidature e aderire alle politiche attive del lavoro cittadini e aziende possono rivolgersi ai sette Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia: Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia (contatti: https://tinyurl.com/5n6jnkv5).