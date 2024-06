Princes assume per lo stabilimento di Foggia: 1000 posti per la campagna del pomodoro

Con l’imminente inizio della stagione del pomodoro nel Sud Italia, Princes Industrie Alimentari, società che gestisce in Puglia il più grande stabilimento in Europa per la trasformazione del pomodoro, ha avviato una campagna di assunzione di circa 1.000 risorse. A partire da fine luglio i nuovi assunti verranno integrati nelle diverse aree operative, che comprendono le linee di produzione, i reparti agronomici, logistica, produzione e controllo qualità.

Le nuove risorse saranno impiegate presso lo stabilimento di Foggia, nella regione della Capitanata, oggi il principale distretto del pomodoro del Sud Italia. Questo stabilimento è considerato uno dei centri di lavorazione d’eccellenza in tutto il Paese per la presenza di tecnologie all’avanguardia e delle maggiori certificazioni qualitative, ma soprattutto per l’attenzione riposta da Princes Industrie Alimentari alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Il sito di Foggia rappresenta infatti un vero punto di riferimento per gli agricoltori del Sud Italia, con una capacità produttiva annuale fino a 300.000 tonnellate di pomodoro fresco 100% etico e 100% pugliese che, anche grazie a una rete di trasporto intermodale innovativa per il settore, raggiunge le tavole dei consumatori di tutto il mondo.

Nel corso dell'anno Princes Industrie Alimentari conta su una forza lavoro di oltre 400 dipendenti, mentre, durante il picco della stagione del pomodoro, il numero di persone coinvolte nelle attività dello stabilimento supera le 1.300 unità.

Per i nuovi assunti è previsto un contratto a tempo determinato stagionale, legato alla durata della campagna. Le risorse che entreranno a far parte dell’azienda verranno inserite nelle diverse linee di produzione con le seguenti mansioni: addetti al controllo qualità della materia prima, addetti alla movimentazione delle merci, operatori di linea, operatori impiegati nell’utilizzo del SAP e nella bollettazione, carrellisti. Una parte dei posti disponibili sarà invece riservata al personale che si occuperà della manutenzione elettrica e meccanica dei macchinari e degli impianti di produzione. Il lavoro presso l'azienda è strutturato su turni a ciclo continuo e richiede che i candidati siano maggiorenni. Non è richiesta alcuna esperienza pregressa nel settore. Tuttavia, per i ruoli legati alla logistica, è necessario che i candidati presentino, insieme alla domanda, eventuali patenti specifiche richieste per le mansioni previste. Ad esempio, possono essere necessarie patenti per la conduzione di carrelli elevatori o patenti CQC per il trasporto di merci e prodotti.

È possibile inviare la propria candidatura completa di Curriculum e attestati, entro il 30 Giugno 2024, alla seguente e-mail: curriculum@princes-ia.it.