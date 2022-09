Offerte di lavoro nel Foggiano, 53 nuovi annunci: magazzinieri, operai e impiegati tra i profili più richiesti

I Centri per l’Impiego della Capitanata, attraverso il portale della Regione Puglia ‘Lavoro Per Te’, segnalano, per il periodo che va dal 22 agosto al 05 settembre, una richiesta crescente sia delle offerte di lavoro sia del numero dei profili richiesti nei diversi settori, attestabili con un aumento percentuale del 83% nella prima settimana (53 annunci) e del 69% nella seconda (176 vacancy). In particolare, dal 29 agosto al 05 settembre si evidenzia un incremento del 318% delle posizioni professionali richieste rispetto alla settimana antecedente, spinta dovuta alla ripresa delle attività dopo la pausa estiva.

Le realtà che si sono rivolte ai Centri per l’Impiego appartengono a vari settori, ma le richieste maggiori si registrano in ‘Agricoltura e agroalimentare’, ‘Turismo e ristorazione’, ‘Amministrativo’, ‘Sanità, servizi alla persona e pulizia’. Seguono con numeri ridotti i settori ‘Industria e trasporti’, ‘Costruzioni e impianti’, ‘Commercio e artigianato’.

Tra i vari annunci di lavoro si segnalano su Foggia 20 addetti ai servizi di ristorazione, nel Gargano 15 operai agricoli, su Cerignola un’azienda agroalimentare ricerca 20 addetti alla cottura e mondatura ortaggi e per azienda agricola 3 magazzinieri muniti di patentino per carrello elevatore. Come tirocinanti si cercano 1 agente assicurativo su Cerignola, 1 collaboratore/trice di segreteria su Foggia e 1 collaboratore/trice amministrativo su Alberona e Volturino. Si offre contratto a tempo indeterminato per 1 infermiere/a professionale e 1 assistente sociale con esperienza a San Severo.

Si mettono in evidenza le offerte Eures, la rete di cooperazione europea dei servizi per l’impiego: 10 fisioterapisti/e in Germania, 1 aiuto cuoco/a e 10 camerieri/e in Svizzera, 1 addetto/a alle pulizie e 1 cuoco/a italiano/a in casa privata in Germania, diversi profili professionali in Toscana e in Friuli- Venezia Giulia, referenti clienti per yachting di lusso in Sardegna.

Due sono le posizioni aperte per gli iscritti alla L.68/99: operaio generico (L.68/99 art.18) su San Severo per società operante nel settore Trasporti e pizzaiolo (L. 68/99 art.1) su Manfredonia con conoscenza base delle lingue inglese, francese e spagnolo.

I Centri per l’Impiego, infatti, insieme ad Arpal Puglia, l’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Regione Puglia, dal 2018, garantiscono l’erogazione dei servizi pubblici per l’impiego ed esercita le funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Per candidarsi alle offerte, è necessario consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o scaricare l’app ‘Lavoro per te Puglia’ su Play Store o App Store.

Per pubblicare gli annunci o per rispondere a quelli attivi, aziende e cittadini possono rivolgersi anche ai Centri per l’Impiego dell’Ambito di Foggia, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche dalle 15 alle 16.30) presso le sedi dislocate ad Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e presso l’Ufficio collocamento mirato disabili, che ha sede a Foggia in Via Telesforo, 25 (per info e contatti: www.arpal.regione.puglia.it).