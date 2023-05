Centri per l'impiego, nuovi annunci a Foggia e in provincia: 103 i profili richiesti

103 posizioni aperte, di cui ben 83 per la ricerca di personale nel settore terziario: è quanto emerge dal report pubblicato nella prima settimana del mese corrente dai Centri per l’Impiego della provincia di Foggia. Il report, che fotografa parte delle necessità aziendali del territorio, evidenzia un’alta richiesta di profili professionali nell’ambito del turismo e della ristorazione: camerieri ai piani, aiuto cuochi, pizzaioli, animatori e altri ruoli in villaggi turistici, bagnini con brevetto, barman, soprattutto nelle città garganiche, ma non solo. Le offerte sono consultabili sul portale regionale ‘Lavoro per te – Puglia’, dove è possibile trovare i dettagli degli annunci e segnalare la propria disponibilità cliccando sul tasto “Candidati”.

In numero inferiore risultano essere gli annunci in altri settori: 1 perito chimico, 1 tecnico campionatore, 12 braccianti agricoli a Foggia, 1 ragioniere contabile a Cerignola, 1 operaio per il montaggio palchi e luminarie a Lucera. La rete di cooperazione dei servizi pubblici per l’impiego nello Spazio economico europeo Eures diffonde proposte di lavoro per l’estero. Al momento sono disponibili posti di lavoro nel settore Ict a Malta come Front end Developer, Java Developer e nel settore educazione e assistenza alla persona in Germania e in Finlandia. Inoltre, la Ferrero presso la sede di Bruxelles cerca assistenti del Brand Manager, del Key Manager, dell’analista vendite.

I dettagli sono consultabili sul sito Sistema Puglia Eures. Prossimo alla scadenza (12 maggio) l’avviamento a selezione (ex art.16 L.56/87) per lavoratori con licenza della scuola dell’obbligo, iscritti nelle liste di collocamento per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato e parziale per l'assolvimento delle funzioni attribuite al profilo di “Esecutore Tecnico Manutentivo” (Cat.B) presso il Comune di Faeto (FG). Il bando è disponibile sul sito Arpal Puglia e Sintesi Foggia. La pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia” pubblica costantemente le offerte di lavoro aggiornate e gli eventi organizzati dai CPI sul territorio. I Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Foggia, Ascoli Satriano, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio Collocamento mirato di Foggia) restano a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 (su appuntamento giovedì pomeriggio) e raggiungibili ai contatti mail e telefonici presenti sul sito Sintesi Foggia. Di seguito le offerte di lavoro in provincia di Foggia.

Agricoltura e agroalimentare

Braccianti agricoli (12 unità) – Foggia

Si ricercano n. 12 Braccianti agricoli. Requisiti: età 18 - 50 anni; minima esperienza nel settore. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di proroga/trasformazione. Sede di lavoro: Foggia

Scadenza: 19 maggio. Cpi Foggia.

Amministrativo

Ragioniere esperto contabilità (1 unità) – Cerignola

Per studio di consulenza contabile sito in Cerignola che si occupa di elaborazione buste paga e bilanci si cerca n. 1 impiegato. Richiesti diploma tecnico contabile o titolo superiore. Si offre contratto full time o part time.

Scadenza: 18 maggio. Cpi Cerignola.

Costruzioni e impianti

Operaio montaggio palchi e luminarie (1 unità) – Lucera

La ditta ‘Del Grosso Teresa’ ricerca per la sede di Volturino 1 operaio addetto al montaggio palchi e luminarie, anche su piattaforme aeree, in possesso di patente C (indispensabile). Sono previste trasferte in ambito provinciale.

Scadenza: 19 maggio. Cpi Lucera

Industria e trasporti

Conducente di autotreno (3 unità) – Lucera

Azienda del settore autotrasporto merci e logistica per la sede di Lucera ricerca 3 conducenti di autotreno (autista) in possesso delle patenti C, E e CQC. È richiesta la licenza media ed esperienza nella mansione e nel settore di almeno 3 mesi. Si offre contratto a tempo determinato 39 ore settimanali di 6 mesi con retribuzione prevista di 1.800,37 €.

Scadenza: 08 maggio. CPI Lucera.

Sanità, servizi a persone e aziende

Collaboratrice domestica (1 unità) – Ippocampo

Si offre lavoro a collaboratrice/collaboratore domestica/o per svolgere lavori domestici presso una casa di villeggiatura sita ad Ippocampo presso famiglia con bambini, presenza di animali (cani). Mansioni: Pulizia e riordino della casa; stiraggio. Contratto di lavoro: Tempo determinato da maggio a settembre 2023, part time 3 ore al giorno.

Scadenza: 20 maggio. CPI Manfredonia.

Perito chimico (1 unità) – Foggia

Si ricerca 1 perito chimico. Requisiti: diploma in ambito tecnico-scientifico; età non superiore ai 25 anni; possesso della patente B. È previsto un iniziale inserimento in azienda tramite stage della durata di 6 mesi (full-time). Si offrono: un rimborso mensile di 600 € e buoni pasto mensa. Sede di lavoro: Foggia - Località Incoronata.

Scadenza: 18 maggio. CPI Foggia.

Tecnico campionatore (1 unità) – Foggia

Si ricerca 1 tecnico campionatore. Requisiti: diploma di perito chimico o laurea in scienze ambientali/ingegneria ambientale; età non superiore ai 35 anni; preferibile minima esperienza nel monitoraggio di matrici ambientali (acque, terreni, rifiuti, emissioni, gas interstiziali); possesso della patente B; disponibilità a trasferte in Italia (centro-sud). Si offre contratto a tempo determinato o apprendistato (full time) + trasferte. Sede di lavoro: Foggia - Località Incoronata.

Scadenza: 18 maggio. CPI Foggia.

Turismo e ristorazione

Addetti alle pulizie – Peschici

Azienda operante nel settore delle pulizie ricerca 10 addetti alle pulizie in possesso di patente B e automuniti per le sedi di Peschici e Vieste. Il lavoro sarà articolato nelle giornate di sabato e domenica (6 ore al giorno). Si richiede disponibilità a trasferte in ambito provinciale. Si offre contratto part-time a tempo determinato dal 1° giugno al 30 settembre (12 ore settimanali).

Scadenza: 20 maggio. CPI Vico del Gargano.

Addetti al miniclub – Vieste

Si cercano 20 addetti al miniclub per villaggi turistici con sede a Vieste. Requisiti: età non superiore a 40 anni; esperienza minima nel settore per i ruoli di responsabilità. Si offre: contratto a tempo determinato full-time o part-time per il periodo da giugno/luglio ad agosto/settembre; vitto e alloggio presso la struttura. Per i candidati idonei è previsto un incontro informativo-conoscitivo presso gli uffici del Centro per l'Impiego di Foggia. Per candidarsi 3203174140 (solo whatsapp).

Scadenza: 19 maggio. Cpi Foggia

Aiuto cuoco – Peschici

Rinomato ristorante Antichi Sapori nel centro di Peschici ricerca 1 aiuto cuoco per stagione estiva. Si richiede un minimo di esperienza nel settore per preparazione antipasti e uso griglia. Si offre contratto a tempo determinato full time stagionale con disponibilità di alloggio per i non residenti.

Scadenza: 18 maggio. CPI Vico del Gargano.

Aiuto pizzaiolo – Peschici

Si ricerca n. 1 aiuto pizzaiolo per struttura ricettiva turistico alberghiera Residence Julia con sede a Peschici per la stagione estiva giugno/settembre. Requisiti: fascia di età da 20 a 50 anni. Si richiede esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo determinato full-time con possibilità di vitto e alloggio per i non residenti.

Scadenza: 18 maggio. Cpi Vico del Gargano

Animatori turistici – Vieste

Si ricercano 5 animatori per villaggi turistici con sede a Vieste. Requisiti: età non superiore a 40 anni; conoscenza della lingua tedesca. Si offre: contratto a tempo determinato full-time o part-time per il periodo da giugno/luglio ad agosto/settembre; vitto e alloggio presso la struttura. Per i candidati idonei è previsto un incontro informativo-conoscitivo presso gli uffici del Centro per l'Impiego di Foggia. Per candidarsi 3203174140 (solo whatsapp).

Scadenza: 19 maggio Cpi Foggia

Bagnino con brevetto – Monte Sant’Angelo

Per lido in spiaggia nel territorio di Monte Sant’Angelo, si ricercano 2 bagnini in possesso di brevetto e corso Blsd, nonché di patente di guida. Si offre contratto full-time a tempo determinato.

Scadenza: 18 maggio. Cpi Manfredonia

Barista – San Giovanni Rotondo

Si cercano 2 baristi per bar a San Giovanni Rotondo (Circonvallazione). Si offre contratto part-time a tempo determinato.

Scadenza: 18 maggio. Cpi Manfredonia

Barman – Foggia

Si ricerca 1 barista. Requisiti: età compresa tra i 18 e i 45 anni; minima esperienza nel settore. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di proroga/trasformazione. Orario di lavoro full time o part-time articolato su 6 turni settimanali. Sede di lavoro: Foggia. I candidati dovranno inviare CV corredato da foto all''indirizzo featfoodsrl@gmail.com o all''indirizzo ido.foggia@regione.puglia.it indicando la figura professionale per la quale intendono candidarsi.

Scadenza: 19 maggio. Cpi Foggia

Camerieri ai piani – Rodi Garganico

L'Hotel Villa Americana di Rodi Garganico ricerca n. 1 camerieri ai piani per la stagione estiva 2023 per pulizia e riassetto camere, pulizia dei luoghi comuni e utilizzo di lavatrici/asciugatrici/stirella/rullo a stiro. Si richiede esperienza nel settore, possesso di patente B. si offre contratto a tempo determinato full time con turno mattina dalle 09:00 alle 15:40 sei giorni a settimana (possibilità di part-time). Il compenso è tra 1200/1300 euro per la durata di 3 mesi da giugno a settembre.

Scadenza: 18 maggio. CPI Vico del Gargano

Camerieri ai piani – Vieste

Noto centro turistico di Vieste, Pugnochiuso, ricerca 10 camerieri ai piani per la stagione estiva 2023. Si offre contratto stagionale full-time.

Scadenza: 20 maggio. Cpi Vico del Gargano

Capi animatori – Vieste

Si ricercano 5 capi animatori per villaggi turistici con sede a Vieste. Requisiti: età non superiore a 40 anni; esperienza minima nel ruolo. Si offre: contratto a tempo determinato full-time o part-time per il periodo da giugno/luglio ad agosto/settembre; vitto e alloggio presso la struttura. Per i candidati idonei è previsto un incontro informativo-conoscitivo presso gli uffici del Centro per l'Impiego di Foggia. Per candidarsi 3203174140 (solo whatsapp).

Scadenza: 19 maggio. Cpi Foggia

Cuoco/aiuto cuoco/commis di cucina – Foggia

Si ricercano cuochi, commis di cucina e aiuto cuochi. Requisiti: età compresa tra i 20 e i 50 anni; esperienza minima di 3 anni nel settore. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di proroga/trasformazione. Orario di lavoro full time o part-time articolato su 6 turni settimanali. I candidati dovranno inviare CV corredato da foto all'indirizzo featfoodsrl@gmail.com o all'indirizzo ido.foggia@regione.puglia.it indicando la figura professionale per la quale intendono candidarsi.

Scadenza: 19 maggio. CPI Foggia.

Istruttori sportivi/fitness – Vieste

Si ricercano 15 istruttori sportivi/fitness per villaggi turistici con sede a Vieste. Requisiti: età non superiore a 40 anni. Si offre: contratto a tempo determinato full-time o part-time per il periodo da giugno/luglio ad agosto/settembre; vitto e alloggio presso la struttura. Per i candidati idonei è previsto un incontro informativo-conoscitivo presso gli uffici del Centro per l’impiego di Foggia. Per candidarsi 3203174140 (solo whatsapp).

Scadenza: 19 maggio. CPI Foggia.

Pizzaiolo – Peschici

Si ricerca n. 1 pizzaiolo per struttura ricettiva turistico alberghiera Residence Julia con sede a Peschici (Fg) per stagione estiva giugno/settembre. Requisiti: fascia di età da 20 a 50 anni. Si richiede esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo determinato full-time con possibilità di vitto e alloggio per i non residenti.

Scadenza: 18 maggio. CPI Vico del Gargano.

Pizzaiolo – Cerignola

Per pizzeria sita in Cerignola si cerca 1 pizzaiolo con esperienza. La risorsa si occuperà della realizzazione di pizze, calzoni e focacce con preparazione dell’impasto e controllo del processo di lievitazione, porzionamento, farcitura e cottura, con conoscenza delle tecniche di conservazione degli ingredienti. Si richiede esperienza pregressa nel settore di almeno 5 anni. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Necessaria la disponibilità nel fine settimana.

Scadenza: 20 maggio. CPI Cerignola.

Tecnici audio/luci/dj – Vieste

Si ricercano n. 5 tecnici audio-luci/dj per villaggi turistici con sede a Vieste. Requisiti: età non superiore a 40 anni. Si offre: contratto a tempo determinato full-time o part-time per il periodo da giugno/luglio ad agosto/settembre; vitto e alloggio presso la struttura. Per i candidati idonei è previsto un incontro informativo-conoscitivo presso gli uffici del Centro per l'Impiego di Foggia. Per candidarsi 3203174140 (solo whatsapp).

Scadenza: 19 maggio. CPI Foggia.