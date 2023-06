Centri per l'impiego: i nuovi annunci di lavoro a Foggia e in provincia

1 meccanico a Foggia, 2 baristi a Manfredonia, 1 fabbro a Cerignola, 3 camerieri a Rodi Garganico: sono alcune delle offerte pubblicate nella settimana appena trascorsa dai Centri per l’Impiego di Foggia e provincia sul portale regionale Lavoro per te. 25 nuovi annunci, divisi tra amministrativo (1), industria-artigianato (16), turismo (8), che si aggiungono a quelli pubblicati in precedenza e che risultano essere ancora attivi. In totale si cercano 37 figure professionali con requisiti più o meno specifici. Presso il CPI di Foggia sono attive le ricerche per 1 manovale edile, 2 piastrellisti, 1 commesso, 2 addetti alle vendite con funzioni di consegna; al CPI di Cerignola si cercano 1 pizzaiolo e 2 fabbri, di cui uno da avviare mediante tirocinio; a Lucera si cercano 2 operai, uno per montaggio palchi e luminarie, l’altro per manutenzione industriale; a San Severo 1 magazziniere, 1 addetto commerciale e 2 addetti alla produzione di prodotti da forno; presso il CPI di Manfredonia 3 intermediari assicurativi, 2 baristi, 5 muratori e manovali edili; mentre presso il CPI di Vico del Gargano si cercano lavapiatti, aiuto cuoco, aiuto pizzaiolo, addetto alle pulizie, camerieri e pizzaiolo. Tutte le offerte e i dettagli sono reperibili sul sito Lavoro per te della regione Puglia. Nella sezione “consulta le offerte” è possibile cercare gli annunci di lavoro per professione o per città. Cliccando su un’offerta è possibile candidarsi con l’apposito tasto e inviare il proprio CV. I Centri per l’Impiego di Foggia e provincia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio Collocamento mirato) sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e disponibili ai numeri e ai contatti mail presenti sul portale Sintesi Foggia. Si segnalano due avvisi di selezione per iscritti al Collocamento mirato (disabili): 1 unità a tempo pieno e determinato con profilo professionale di Addetto al Servizio di protocollo presso AM Service S.r.l. e 2 unità a tempo pieno e indeterminato, profilo professionale Operatore Tecnico presso il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) - Sede Amministrativa di Foggia. I bandi e tutta la documentazione sono disponibili sul sito Sintesi Foggia. E’ possibile candidarsi entro le 12:30 del 24 giugno.

Offerte di lavoro a Foggia e in provincia

Amministrativo

1. Intermediario assicurativo (3 unità) - Foggia

Per i territori di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant'Angelo, si ricercano intermediari assicurativi che si occupino di consulenza e vendita di prodotti assicurativi della linea risparmio, protezione, investimenti, previdenza. Richiesti diploma o laurea, buona conoscenza del Pacchetto Office, in particolare di Word. Scadenza: 18 giugno. CPI Manfredonia.

Commercio e artigianato

2. Addetti alle vendite con funzioni di consegna (2 unità) - Foggia

Azienda operante nel settore del commercio al dettaglio di bevande sita in Foggia ricerca 2 lavoratori addetti alle vendite con funzioni di consegna. Il personale sarà affiancato per acquisire le competenze necessarie in relazione ai prodotti commercializzati. Requisiti: minima esperienza nella mansione/settore; possesso patente B. Si offre: contratto CCNL commercio al dettaglio di bevande: Data di assunzione prevista 05/06/2023. Sede di lavoro: Foggia. Modalità di lavoro: part- time. Tipo di contratto tirocinio. Candidarsi direttamente attraverso autenticazione su questa piattaforma o, in alternativa, mandare il CV a ido.foggia@regione.puglia.it. Scadenza: 22 giugno. CPI Foggia. 3.

3. Addetto commerciale (1 unità) - San Severo

Azienda di San Severo, ricerca, per ampliamento organico, una figura da inserire come addetto commerciale. La figura richiesta si dovrà occupare di ampliare l'attività commerciale proponendo i servizi dell'azienda e chiudere i contratti. Si offre inquadramento da dipendente, un fisso + provvigioni, auto aziendale + pc aziendale + telefono aziendale. È richiesta una buona attitudine alla vendita e buone capacità comunicative. Scadenza: 23 giugno. Cpi San Severo.

4. Commesso (1 unità) - Foggia

Si ricerca 1 commessa/o per negozio di biancheria da donna. Nello specifico, la risorsa si dovrà occupare della vendita al dettaglio, della gestione del magazzino e dell'allestimento della vetrina del negozio. Si richiede: per candidati di età compresa tra i 20 e i 30 anni non compiuti, che siano disoccupati non iscritti a corsi di formazione e non iscritti all'università; per candidati di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti, che siano disoccupati; diploma di maturità. Si offre: contratto di tirocinio di 30 ore settimanali. Luogo di lavoro: Foggia. Scadenza: 24 giugno. CPI Foggia.

5. Fabbro (1 unità) - Cerignola

Per azienda operante nel settore metalmeccanico specializzata in carpenteria metallica che si occupa di montaggi e manutenzioni industriali, condotte idriche, infissi e persiane in alluminio, serrande, recinzioni, strutture in alluminio per impianti fotovoltaici e montaggio pannelli fotovoltaici, si cerca n. 1 fabbro. La risorsa si occuperà di tagli, saldature, assemblaggi e tutto quello che concerne l’attività. È richiesto Il patentino da saldatore e l’esperienza di 10 anni. Si offre contratto secondo CNNL metalmeccanico-artigiano a tempo determinato e full time. Scadenza: 24 giugno. CPI Cerignola.

6. Meccanico (1 unità) - Foggia

Officina meccatronica con sede in Foggia cerca n. 1 operaio meccanico con esperienza da inserire nel proprio organico. Requisiti: competenze tecniche in ambito manutenzione/riparazione di camion e autoveicoli; conoscenza impianti frenanti, frizione e distribuzione; con patente B e automunito; età compresa tra i 20 e i 55 anni. Si offre: contratto CCNL metalmeccanico; data di assunzione prevista 12/06/2023; sede di lavoro Foggia; modalità di lavoro full-time; tipo di contratto subordinato a tempo determinato. Candidarsi direttamente attraverso autenticazione su questa piattaforma o, in alternativa, mandare il CV a ido.foggia@regione.puglia.it indicando il riferimento all’offerta. Scadenza: 24 giugno. CPI Foggia.

7. Tirocinante fabbro (1 unità) - Cerignola

Per azienda operante nel settore metalmeccanico specializzata in carpenteria metallica e che si occupa anche di montaggi e manutenzioni industriali, condotte idriche, infissi e persiane in alluminio, serrande, recinzioni, strutture in alluminio per impianti fotovoltaici e montaggio pannelli fotovoltaici si cerca n. 1 operaio generico. La risorsa, tramite affiancamento, acquisirà le competenze di fabbro. È richiesta un’età anagrafica compresa tra i 18 e i 20 anni. Si offre contratto secondo CNNL metalmeccanico-artigiano a tempo determinato e full time oppure tirocinio. Scadenza: 24 giugno. CPI Cerignola.

Costruzioni e impianti

8. Manovale edile (1 unità) - Foggia

Si ricerca 1 manovale edile. Requisiti: età maggiore di 20 anni; esperienza minima nella mansione (1 anno); disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale. Si offre iniziale contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 3 mesi, con possibilità di proroga/ trasformazione Orario di lavoro full time su 5 giorni alla settimana Sede di lavoro: Foggia + trasferte. Scadenza: 20 giugno. CPI Foggia.

9. Muratori e manovali edili (5 unità) - Zapponeta

Avviata azienda ricerca lavoratori da impiegare tra muratori e manovali edili. Il lavoro è da svolgersi a Zapponeta. Contratto full-time a tempo determinato per 1 mese prorogabile. Scadenza: 15 giugno. CPI Manfredonia.

10. Operaio (1 unità) – Castelnuovo della Daunia

La ditta 'Del Grosso Teresa' ricerca per la sede di Volturino 1 operaio addetto al montaggio palchi e luminarie, anche su piattaforme aeree, in possesso di Patente C (indispensabile). Sono previste trasferte in ambito provinciale. Scadenza: 16 giugno. CPI Lucera.

11. Operaio montaggio palchi e luminarie (1 unità) - Lucera

La ditta "Del Grosso Teresa" ricerca per la sede di Volturino n. 1 operaio addetto al montaggio palchi e luminarie, anche su piattaforme aeree, in possesso di Patente C (indispensabile). Sono previste trasferte in ambito provinciale. Scadenza: 22 giugno. CPI Lucera. 12. Piastrellisti (2 unità) - Foggia (Fg) Si ricercano n. 2 piastrellisti per impresa edile. Requisiti: età maggiore di 20 anni; esperienza nella mansione di almeno 4 anni; disponibilità a trasferte su tutto il territorio nazionale. Si offre iniziale contratto di lavoro a tempo determinato della durata di 3 mesi, con possibilità di proroga/trasformazione Orario di lavoro full time articolato su 5 giorni alla settimana. Sede di lavoro: Foggia + trasferte Scadenza: 20 giugno. CPI Foggia.

Industria e trasporti

13. Addetti alla produzione (2 unità) - San Severo

Azienda di San Severo ricerca, per ampliamento organico, due figura che dovranno occuparsi della preparazione dei condimenti per pizza al taglio e la preparazione di alcuni prodotti da forno. È richiesta dinamicità e propensione al lavorare in Team. Scadenza: 24 giugno. CPI San Severo.

14. Magazziniere (1 unità) - Torremaggiore

Azienda di San Severo ricerca, per ampliamento organico, una figura da inserire come magazziniere. La risorsa si occuperà della gestione del magazzino, carico e scarico merci, controllo delle giacenze e preparazione degli ordini. È richiesta dinamicità e propensione al lavorare in Team. Scadenza: 23 giugno. CPI San Severo.

Turismo e ristorazione

15. Addetto alle pulizie (1 unità) - Vieste

Aria di Vacanze a Vieste ricerca 1 addetto alle pulizie di età compresa tra i 20 e i 45 anni con un minimo di esperienza e in possesso di patente B. Si offre contratto a tempo determinato full time (7h lavorative) con 1 giorno libero a settimana. Possibilità di alloggio. Scadenza: 24 giugno. CPI Vico del Gargano.

16. Aiuto cuoco (1 unità) - Rodi Garganico

Le Macine a Lido del Sole di Rodi Garganico ricerca 1 aiuto cuoco. Si richiede esperienza minima o propensione alla formazione. Si offre CCNL a tempo determinato full time da giugno a metà settembre con paga da 1100 ai 1300 euro. La mansione si svolgerà nel turno serale (17:00 - chiusura), la domenica e festivi turno doppio. Possibilità di alloggio. Scadenza: 23 giugno. CPI Vico del Gargano.

17. Aiuto pizzaiolo (1 unità) - Rodi Garganico

Ristorante Le Macine ricerca per la sede di Lido del Sole a Rodi Garganico 1 aiuto pizzaiolo per turno serale (dalle 17.00 fino a chiusura) con un minimo di esperienza o propenso alla formazione. Si offre contratto CCNL a tempo determinato full time da giugno a metà settembre (retribuzione dai 1100 ai 1300€). Possibilità di alloggio. Scadenza: 23 giugno. CPI Vico del Gargano.

18. Camerieri (3 unità) - Rodi Garganico

Le Macine a Lido del Sole di Rodi Garganico ricerca 3 camerieri anche di prima esperienza. Si offre CCNL a tempo determinato full time da giugno a metà settembre con paga da 1100 ai 1300 euro. La mansione si svolgerà nel turno serale (17:00 - chiusura), la domenica e festivi turno doppio. Possibilità di alloggio. Scadenza: 23 giugno. CPI Vico del Gargano.

19. Barista (2 unità) - Ippocampo

Per la stagione estiva presso chiosco bar nel Villaggio Ippocampo si ricercano due baristi in possesso di diploma alberghiero. Contratto di 3 mesi, possibilità in modalità full-time o part-time. Scadenza: 18 giugno. CPI Manfredonia.

20. Lavapiatti (1 unità) - Rodi Garganico

Le Macine a Lido del Sole di Rodi Garganico ricerca 1 lavapiatti anche di prima esperienza. Si offre CCNL a tempo determinato full time da giugno a metà settembre con paga dai 1100 ai 1300 euro. La mansione è da svolgere in turno serale (17:00 - chiusura), la domenica e festivi turno doppio. Possibilità di alloggio. Scadenza: 23 giugno. CPI Vico del Gargano.

21. Pizzaiolo (1 unità) - Cerignola

Per pizzeria sita in Cerignola si cerca 1 pizzaiolo con esperienza. La risorsa si occuperà della realizzazione di pizze, calzoni e focacce con preparazione dell’impasto e controllo del processo di lievitazione, porzionamento, farcitura e cottura, con conoscenza delle tecniche di conservazione degli ingredienti. Si richiede esperienza pregressa nel settore di almeno 5 anni. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Necessaria la disponibilità nel fine settimana. Scadenza: 22 giugno. CPI Cerignola.

22. Pizzaiolo (1 unità) - Rodi Garganico

Le Macine a Lido del Sole di Rodi Garganico ricerca 1 pizzaiolo per turno serale (dalle 17.00 fino a chiusura) con un minimo di esperienza. Si offre contratto CCNL a tempo determinato full time da giugno a metà settembre (retribuzione prevista dai 1100 ai 1300€). Possibilità di alloggio. Scadenza: 23 giugno. CPI Vico del Gargano.

23. Carpentiere metallico (1 unità) - Tolentino (Mc)

La NUOVA STAFFOLANI S.r.l. sita in Tolentino (MC) e leader nella produzione e fornitura di infissi e serramenti, recinzioni in acciaio, sistemi di automazione per cancelli e serrande, cerca n. 1 carpentiere metallico. In particolare la risorsa si occuperà di realizzare strutture metalliche sulla base della documentazione tecnica fornita, attraverso tecniche di lavorazione specifiche, utilizzando i macchinari, le attrezzature e gli utensili propri del taglio, della deformazione, della saldatura e della rifinitura. Requisiti: essere in possesso di patente B e essere automuniti; età compresa tra i 18 e i 29 anni; la ricerca è rivolta anche a candidati senza esperienza. Si offre: contratto CCNL metalmeccanico; modalità di lavoro full-time; tipo di contratto subordinato a tempo determinato; formazione presso l'azienda; è previsto l'alloggio; sede di lavoro Tolentino (MC); data di assunzione prevista 03/07/2023. Candidarsi direttamente attraverso autenticazione su questa piattaforma o, in alternativa, mandare il CV all'indirizzo ido.foggia@regione.puglia.it indicando il riferimento all’offerta. Scadenza: 21 giugno. CPI Foggia.

24. Fabbro saldatore (1 unità) - Tolentino (Mc)

La NUOVA STAFFOLANI S.r.l. sita in Tolentino (MC) e leader nella produzione e fornitura di infissi e serramenti, recinzioni in acciaio, sistemi di automazione per cancelli e serrande, cerca n. 1 fabbro saldatore. In particolare la risorsa si occuperà di riscaldare il metallo nella forgia e modellarlo (anche attraverso l'ausilio di macchinari), nonché realizzare attrezzi speciali. Requisiti: essere in possesso di patente B e essere automuniti; età compresa tra i 18 e i 29 anni; la ricerca è rivolta anche a candidati senza esperienza. Si offre: contratto CCNL metalmeccanico; modalità di lavoro full-time; tipo di contratto subordinato a tempo determinato; formazione presso l'azienda; è previsto l'alloggio; sede di lavoro Tolentino (MC); data di assunzione prevista 03/07/2023. Candidarsi direttamente attraverso autenticazione su questa piattaforma o, in alternativa, mandare il CV all'indirizzo ido.foggia@regione.puglia.it indicando il riferimento all’offerta. Scadenza: 20 giugno. CPI Foggia.

25. Geometra (1 unità) - Tolentino (Mc)

La NUOVA STAFFOLANI S.r.l. sita in Tolentino (MC) e leader nella produzione e fornitura di infissi e serramenti, recinzioni in acciaio, sistemi di automazione per cancelli e serrande, cerca 1 geometra (anche prima esperienza) che si occupi dello svolgimento dei rilievi metrici presso i cantieri. Requisiti: possesso del diploma di Geometra; ottimo utilizzo di AutoCAD e conoscenza del pacchetto office, internet e gestione posta elettronica; possesso di patente B e di mezzo proprio; età compresa tra i 18 e i 29 anni; la ricerca è rivolta anche a candidati senza esperienza. Si offre: contratto CCNL metalmeccanico; modalità di lavoro full- time; tipo di contratto subordinato a tempo determinato; formazione presso l'azienda; è previsto l'alloggio; sede di lavoro Tolentino (MC); data di assunzione prevista 03/07/2023. Candidarsi direttamente attraverso autenticazione su questa piattaforma o, in alternativa, mandare il CV all'indirizzo ido.foggia@regione.puglia.it indicando il riferimento all’offerta. Scadenza: 21 giugno. CPI Foggia.