Centri Impiego Foggia e provincia: nuove offerte lavorative

Sempre nuove aziende si affidano ai servizi di Incrocio Domanda-Offerta gestiti dai Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia e molte sono le candidature di aspiranti lavoratori che pervengono agli Uffici. In questi giorni i Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia (Foggia, Ascoli Satriano, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano) hanno registrato 21 richieste di personale per 59 posti di lavoro vacanti, cui si aggiungono le offerte di lavoro ancora disponibili sul sito regionale 'Lavoro per Te'.

Nella sezione “Consulta le offerte” è possibile cercare gli annunci per professione o per città e applicare ulteriori filtri in base alle proprie esigenze. Trovata l’offerta di interesse, è possibile creare un profilo personale accedendo tramite Spid o in alternativa, segnalare la propria disponibilità inviando il CV all’indirizzo mail indicato.

Per il settore primario si cercano 15 braccianti agricoli per azienda con sede operativa a Lucera. Nel settore secondario si registrano 16 posizioni lavorative aperte divise tra gli ambiti "industria e trasporti", "costruzioni e impianti" e "commercio e artigianato". In particolare, si cercano figure professionali con diversa qualifica: ingegnere gestionale, geometra di cantiere, installatore, addetto alle vendite, operatore Cnc a Foggia, operaio del settore ittico ed elettricista edile a Manfredonia, addetto alle vendite, autista (patente C+CQC), falegnami e apprendisti a San Severo. Infine, nel settore terziario le richieste di personale riguardano sia l’ambito turistico che quello amministrativo e dei servizi. Nello specifico, sono richiesti: camerieri ai piani, lavapiatti, governanti e facchini a Vieste e Peschici, guardia giurata e insegnanti di scuola dell’infanzia a Cerignola, grafico pubblicitario e HR junior a Foggia. I Centri per l’Impiego offrono assistenza anche per chi è interessato a valutare proposte lavorative all’estero, mediante la rete Eures, che raccoglie le vacancies disponibili sul territorio europeo (leggi il report completo).