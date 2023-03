Offerte di lavoro nel Foggiano, si cercano oltre 150 figure professionali: alte le richieste nelle strutture turistiche

Sono 156 le figure professionali richieste dalle aziende che si sono rivolte ai Centri per l’Impiego della Capitanata nelle ultime due settimane. Gli annunci pubblicati fino al 06 marzo sul portale della Regione Puglia 'Lavoro Per Te', sono infatti 34, di cui 2 in agricoltura, 15 in industria e 17 in servizi. In quest’ultimo settore resta alta, quindi, la richiesta di personale: 59 professionisti, di cui ben 55 rientrano nell’ambito 'Turismo e ristorazione'. Le richieste vengono soprattutto da strutture turistiche site sul Gargano, che reclutano staff per la stagione estiva: camerieri, baristi, cuochi, addetti alle pulizie, inservienti, animatori e capi animatori, tra Rodi Garganico, Vieste e Foggia.

Rientrano nel settore anche 3 annunci (di cui 2 dedicati agli iscritti al Collocamento mirato) per l’ambito 'Sanità, servizi a persone e aziende' e un annuncio in ambito 'Amministrativo' come consulente tecnico commerciale su Foggia. Per il settore primario sono state registrate 2 richieste di personale per 2 profili professionali, nello specifico tra0orista e autista addetto al trasporto di merci e persone per aziende di Cerignola. Al settore secondario appartengono 15 annunci di lavoro per la ricerca di 95 differenti profili, divisi tra 'costruzioni e impianti' (65), 'commercio e artigianato' (23) ed 'industria e trasporto' (7). Ad esempio, si cercano: ingegneri, manovali e muratori qualificati su Lucera, addetto alle vendite online su Cerignola, falegnami e corrieri consegnatari su Manfredonia, idraulici e saldatori mig/mag su Foggia.

Per gli iscritti al Collocamento mirato (L.68/99) sono riservati 3 annunci: assistente socio sanitario, operatore generico di assistenza per aziende di Rodi Garganico e aiuto banconista/salumiere su Foggia. Tutto gli annunci e i dettagli sono disponibili sul sito 'Lavoro per Te - Puglia': qui è possibile ricercare l’annuncio per città o professione e candidarsi in autonomia (per chi è in possesso di SPID) oppure inviare il proprio curriculum vitae al Centro per l’Impiego che gestisce la vacancy. I Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia), restano a disposizione di utenti e aziende per il servizio di Incrocio Domanda-Offerta. Gli uffici sono raggiungibili telefonicamente o via mail e aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30. La pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia” pubblica costantemente le offerte di lavoro aggiornate e gli eventi organizzati dai CPI sul territorio.