Nuove offerte di lavoro a Foggia e in provincia: fioccano le richieste nel settore secondario e terziario

115 profili professionali richiesti dalle aziende locali presso i Centri per l’Impiego della Capitanata. Nel periodo che va dal 06 al 20 febbraio sono 32 le vacancies diffuse attraverso il portale della Regione Puglia “Lavoro Per Te”, segnalando una richiesta crescente sia nel numero delle offerte di lavoro sia delle figure professionali rispetto alle settimane precedenti. I settori con maggiore richiesta rimangono il secondario e il terziario.

Per il settore primario sono state registrate 4 richieste di personale per un totale di 4 profili professionali, quali trattorista, addetto trasporto merci e persone, tecnico agronomo, ragioniere contabile per azienda agricola. Il settore secondario presenta 14 annunci di lavoro per 71 differenti profili, divisi tra “costruzioni e impianti” (10), “commercio e artigianato” (4) ed “industria e trasporti” (57 posizioni lavorative, di cui 3 riservate alle cosiddette categorie protette). Nel settore si cercano: ingegneri, architetti, geometri, elettricisti, addetto al banco macelleria, addetti all'imballaggio, muratori qualificati, operai, fabbri saldatori, serramentisti. Mentre per il settore terziario sono pervenute 14 richieste di personale per 40 lavoratori professionali, divise tra “sanità, servizi a persone e aziende” (1 operaio per azienda del settore, 1 impiegato amministrativo) e “turismo e ristorazione” (camerieri, baristi, cuochi, addetti alle pulizie, inservienti, bagnino). È stato pubblicato un solo annuncio in ambito amministrativo. Per gli iscritti al Collocamento mirato (L.68/99) sono riservati 4 annunci: 2 per la ricerca di impiegati e 2 per profili del settore secondario (manovale e operaio).

Arpal Puglia ha indetto un nuovo Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 1 posto di Specialista Amministrativo, area Funzionari ad Elevata Qualificazione, a tempo indeterminato e pieno, riservato alle categorie protette di cui all'articolo 18, comma 2 della Legge n. 68/1999. Il bando è consultabile sul sito Arpal Puglia. È possibile presentare la propria candidatura entro il 05/03/2023.

É possibile leggere i dettagli degli annunci di lavoro sul portale regionale “Lavoro per Te – Puglia”, impostando la ricerca per profilo professionale o per città. Per candidarsi basta inviare il proprio curriculum vitae al Centro per l’Impiego che ha pubblicato l’annuncio o accedere al sito tramite SPID e creare il proprio profilo professionale.

I Centri per l'impiego dell'ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia) sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì dalle 15:00 alle 16:30 e raggiungibili tramite email o telefono. È possibile ottenere informazioni utili, contatti e ultimi aggiornamenti sul mondo del lavoro sulla pagina Facebook Centri Impiego Foggia e provincia.