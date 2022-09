Il lavoro c'è, anche per i percettori del reddito di cittadinanza: 79 quelli che cerca il solo Cpi di Cerignola

Il lavoro c'è, anche per i percettori del reddito di cittadinanza. Il solo centro per l'impiego di Cerignola, che svolge un servizio di incontro tra la domanda e l'offerta per l'Arpal Puglia, l'Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro, cerca 79 figure.

Nella città ofantina, per una filiale assicurativa, si cercano dieci intermediari assicurativi. "E' indispensabile il possesso di diploma o laurea. E' preferibile avere buona conoscenza del Pacchetto Office. E' prevista possibilità di trasferte su Cerignola, Orta Nova, Stornara, Stornarella, San Ferdinando di Puglia con mezzo proprio. Si offre contratto part time o full time".

Una catena di ristorazione cerca invece dieci addetti alla ristorazione col ruolo di banconisti bar, addetti alla cucina, cassieri, addetti alla sala. "Costituirà requisito preferenziale l'esperienza pregressa nel settore. E', invece, necessaria la motivazione al ruolo. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, part time con turni nel fine settimana".

Queste, invece, le altre offerte attualmente attive: un tirocinio agente assicurativo, un operaio metalmeccanico addetto alla conduzione di macchine utensili a controllo numerico, tre magazzinieri addetti allo stoccaggio e al trasporto di prodotti freschi, secchi e congelati, dieci addetti alla selezione e al taglio degli ortaggi e della verdura, dieci addetti alla lavorazione e cottura degli ortaggi, una figura addetta agli interventi di manutenzione in azienda, due elettricisti/elettromeccanici, un manutentore elettromeccanico per attività di controllo e manutenzione, due magazzinieri, cinque braccianti agricoli specializzati nella raccolta di uva e olive, cinque magazzinieri addetti al confezionamento, tre magazzinieri muniti di patentino per carrello elevatore, un lavapiatti disponibile anche a turni serali e festivi, due camerieri, uno stiratore/trice con esperienza presso lavanderia, un aiuto cuoco, un pizzaiolo, due camerieri di sala, due addetti alla confezione-settore tessile, un addetto alle consegne, due addetti alla macchina lineare-settore tessile e due addetti alla macchina taglia cuci industriale.

I dati delle ultime settimane mostrano una maggiore propensione delle aziende ad affidarsi ai Centri per l’Impiego per la ricerca di personale. Il servizio Ido (Incrocio Domanda Offerta) è stato implementato in tutti i centri della provincia di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’ufficio collocamento mirato di Foggia). Gli uffici sono aperti al pubblico tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, con apertura pomeridiana il martedì dalle 15 alle 16.30.