La Asl Foggia cerca medici laureati e specializzandi: "Manifestazione d'interesse urgente"

La Asl Foggia cerca medici laureati e medici specializzandi per lo svolgimento di attività clinico-assistenziali nelle strutture sanitarie aziendali. La “manifestazione d’interesse urgente” è pubblicata sul sito aziendale. La procedura ad evidenza pubblica si rivolge, nello specifico, ai medici specializzandi iscritti all’ultimo e penultimo anno della scuola di specializzazione in varie discipline, ai medici laureati, in possesso di abilitazione all’esercizio della professione medica e iscrizione all’ordine professionale. Le domande dovranno essere inviate attraverso la piattaforma online indicata nella manifestazione d’interesse.