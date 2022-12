Il lavoro in Capitanata c'è, basta volerlo davvero: le offerte dei centri per l'impiego

I Centri per l’Impiego di Foggia e provincia continuano a registrare dati incoraggianti in merito all’Incrocio domanda-offerta di lavoro. Dal 28 novembre al 12 dicembre sono ben 34 i nuovi annunci di lavoro pubblicati per un totale di 63 profili professionali richiesti. La ricerca di personale da parte delle aziende della Capitanata è varia, ma le richieste risultano in salita nel settore terziario e rimangono stabilmente alte in quello secondario.

Relativamente al settore primario, sono 6 i profili professionali richiesti: addetto logistica/magazzino, agricoltore/custode animali di piccola taglia, autista mezzi agricoli, addetto commerciale import-export e fabbro per azienda agricola, meccanico qualificato per attrezzi agricoli.

Il settore secondario presenta 18 annunci per 32 profili in totale, divisi tra “costruzioni e impianti” (23), “commercio e artigianato” (6), “industria e trasporti” (3). Tra questi si segnalano benzinaio, addetto al rifornimento scaffali, aiuto banconista di macelleria e salumeria, direttore punto vendita, manovali, muratori.

Per il settore terziario si registrano 10 richieste per 23 figure professionali, divise tra “sanità, servizi alla persona e pulizia” (10) e “turismo e ristorazione” (13). Si segnalano nello specifico cuochi per ristorante e per pescheria, camerieri e infermieri professionali.

Per il Collocamento mirato di Foggia sono 5 i profili richiesti e riservati agli iscritti alle cosiddette “categorie protette”, nello specifico: operaio, addetto alle pulizie, manovale, escavatorista e elettricista. Per questa categoria di lavoratori è prossimo alla scadenza (17/12/2022) il bando Ataf SpA Foggia che ricerca 2 conducenti di autobus. Il bando e la domanda di partecipazione sono consultabili al seguente link.

Il report con tutte le offerte attive è consultabile al seguente link.

I Centri per l’Impiego di Foggia e provincia, insieme agli altri ambiti territoriali della Puglia, pubblicano le offerte di lavoro sul sito e sull’app 'LavoroxTePuglia': gli annunci sono costantemente aggiornati e monitorati dagli operatori del servizio Incrocio domanda-offerta. Sul sito è possibile accedere tramite Spid e candidarsi all’offerta di interesse, inviando il proprio curriculum vitae.

Per informazioni sull'invio dei curricula, sulle offerte attive e sulla pubblicazione di annunci, i cittadini e le aziende possono rivolgersi ai Centri per l'impiego dell'ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia). Inoltre, sulla pagina Facebook Centri Impiego Foggia e provincia vengono diffuse le offerte di lavoro aggiornate e le novità e gli eventi organizzati sul territorio (recruiting day, corsi di formazione, giornate informative su tirocini, start up e molto altro).