Top Days a Foggia: in Fiera le imprese incontrano i candidati in cerca di lavoro

Un unico grande roadshow che sta attraversando mezza Puglia: è partito da Monopoli il 25 marzo, ha fatto tappa a Trani il 3 aprile e si prepara ad arrivare a Foggia con l’evento previsto in Fiera il 24 aprile alle 9, con l’obiettivo di ripetere e superare i numeri delle prime due date (43 aziende e 420 candidati a Monopoli e 30 aziende e 300 candidati a Trani).

Un evento organizzato e promosso da Arpal Puglia, l’Agenzia delle politiche attive del Lavoro che, dal 2018, è attiva sul territorio pugliese attraverso i Centri per l’Impiego e che promuove, tra l’altro, l’incontro tra chi cerca e chi offre lavoro.

In particolare, Top Days-Tourism Opportunity in Puglia si rivolge alle imprese turistiche che, in prossimità della prossima stagione estiva, sono alla ricerca di personale con vari profili per le loro attività.

Gli operatori dei 7 CpI di Foggia e provincia sono impegnati in un’attenta e capillare attività di contatto delle aziende turistiche che offrono lavoro: in occasione dell’evento, queste avranno a disposizione una propria postazione nella quale potranno incontrare e fare un primo colloquio conoscitivo a candidati in linea con i requisiti richiesti precedentemente registrati e matchati con le stesse aziende.

Top Days, che per l’appuntamento del 24 aprile si avvale del sostegno organizzativo del Comune di Foggia, vuole diventare un evento fisso e inclusivo per promuovere l’incontro di domanda e offerta non solo nel settore del turismo, ma anche coinvolgendo le altre realtà produttive dell’economia locale, stimolando, quindi, la creazione di reti di soggetti pubblici e privati per la programmazione di attività condivise sui territori.