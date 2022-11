Poste Italiane assume alle Isole Tremiti

Poste Italiane assume alle Isole. Per presentare la propria candidatura è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae sul sito www.posteitaliane.it, nella sezione 'Carriere' dedicata a 'Candidatura spontanea'. Poste Italiane, quindi, continua a garantire una presenza costante e qualificata sul territorio, dimostrando concretamente la propria vicinanza alle comunità locali e alle esigenze di tutti i cittadini.

L’azienda con i suoi 160 anni di storia, una rete di oltre 12mila uffici postali e oltre 120mila dipendenti, rappresenta una realtà unica per dimensioni, riconoscibilità, capillarità e fiducia da parte della clientela, e fornisce un importante contributo al tessuto economico, sociale e produttivo del Paese.

Le persone che lavorano nel Gruppo Poste rappresentano un patrimonio di competenze ed esperienze imprescindibile per la conduzione e l’evoluzione del business aziendale. Per l’Azienda è fondamentale che ognuno sia messo in condizione di accedere al percorso di arricchimento professionale più vicino alle sue capacità e alla sua motivazione.