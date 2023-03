Sul Gargano il 'Recruiting Day': centri per l'impiego al fianco delle strutture ricettive alla ricerca di personale

Il Gargano, che anche nel 2022 si è confermato al primo posto tra le mete turistiche pugliesi per numero di pernottamenti, si prepara per l’imminente stagione estiva. Al fianco delle strutture turistico ricettive locali nella ricerca di personale si pongono i Centri per l’Impiego della Capitanata che, grazie al servizio gratuito di Incrocio Domanda-Offerta rivolto alle aziende, favoriscono il matching migliore tra le due parti. È il caso della sinergia nata tra il Centro per l’Impiego di Vico del Gargano e lo storico Residence Julia, sito tra Peschici e Vieste.

La struttura, dotata di camere di albergo e appartamenti, servizio spiaggia, piscina, ristoranti, negozi, aree per lo sport e per l’intrattenimento, è attualmente alla ricerca di diverse figure professionali: barista, receptionist, cuoco, aiuto cuoco, cameriere di sala, cameriere ai piani, inserviente di cucina. Al fine di favorire l’incontro tra l’azienda e gli aspiranti lavoratori, il Centro per l’Impiego di Vico del Gargano ha organizzato un recruiting day giovedì 16 marzo ore 10:00 presso la sede del Cpi in Largo Monastero, 6.

L’appuntamento è aperto a tutti coloro che sono interessati a vivere un’esperienza di lavoro estiva in una struttura di tale rilevanza sul territorio. Gli aspiranti candidati possono presentarsi muniti di curriculum vitae e sostenere un colloquio individuale coi selezionatori. Il contratto offerto è full time stagionale, da Giugno a Settembre, con possibilità di vitto e alloggio per i non residenti. I candidati, tra i 20 e i 50 anni, devono necessariamente aver maturato esperienza nella mansione per la quale intendono candidarsi. È possibile recuperare i dettagli delle offerte o inviare il proprio cv sul sito Lavoro per te - Puglia.

Per maggiori dettagli è possibile contattare il Centro per l’Impiego di Vico del Gargano al numero 0881 706326 o scrivere all’indirizzo mail cpi.vicodelgargano@regione.puglia.it