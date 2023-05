Le offerte di lavoro a Foggia e in provincia

Annunci di lavoro riguardanti il settore secondario e terziario sono stati pubblicati nell’ultima settimana sul portale regionale ‘Lavoro per te’ dai sette centri per l’impiego della provincia di Foggia (Foggia, Ascoli Satriano, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano). Nell’ambito ‘ristorazione’ le richieste più frequenti riguardano aiuto cuochi, chef, camerieri, addetti alle pulizie, receptionist, baristi. Mentre per il settore secondario (industria, Trasporti, costruzioni, commercio e artigianato) si cercano profili professionali ad alta e bassa specializzazione come impiegato amministrativo, contabile, addetti alle consegne, autisti, lavandai, magazzinieri e conducenti mezzi pesanti e macchine movimento terra, muratori, manovali edili. Sul sito ‘Lavoro per te’ è possibile leggere i dettagli degli annunci e segnalare la propria disponibilità cliccando sul testo ‘Candidati’ oppure inviando il proprio curriculum al Centro per l’impiego indicato.

La rete di cooperazione dei servizi pubblici per l’impiego nello spazio economico europeo Eures diffonde proposte di lavoro per l’estero. Al momento sono disponibili posti di lavoro nel settore Ict a Malta come Front end Developer, Java Developer e nel settore educazione e assistenza alla persona in Germania e in Finlandia. Inoltre, la Ferrero cerca assistenti del Brand manager, del Key manager, dell’analista vendite presso la sede di Bruxellese. I dettagli sono consultabili sul sito Sistema Puglia Eures.

Si segnalano due avviamenti a selezione (ex art. 16 L. 56/87) per lavoratori con licenza della scuola dell’obbligo, iscritti nelle liste di collocamento: uno finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e pieno di 2 operatori, del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, presso la sede del comando provinciale dei Vigili del fuoco Puglia sita in Foggia (scadenza 4 maggio) e l’altro per la copertura di 1 posto a tempo indeterminato e parziale per l’assolvimento delle funzioni attribuite al profilo ‘Esecutore tecnico manutentivo’ (cat. B) presso il comune di Faeto (scadenza 12 maggio). I bandi con relativi dettagli e allegati sono consultabili sul sito Arpal Puglia e Sintesi Foggia.

Tutte le offerte di lavoro nel Foggiano

Amministrativo

Impiegato amministrativo (1 unità)

Azienda del settore edile ricerca per la sede di Lucera n. 1 impiegato amministrativo per disbrigo pratiche, data entry, archiviazione documentazione cartacea ed elettronica, programmazione di rinnovi e appuntamenti anche su piattaforme telematiche, digitali e di videoconferenze, gestione mail, contratti, lettere in italiano, inglese e ghanese. È richiesta esperienza pregressa nel settore e nella mansione di 3 anni, diploma di scuola superiore e conoscenze tecniche quali: utilizzo del pc e dei sistemi Windows e Mac, stampanti, fax digitali, scanner e webcam. Conoscenze delle lingue: italiano, inglese (certificazione B1), ghanese. Conoscenze informatiche: Pacchetto Office e Ios, software Danea, Fenice, Adobe pdf. Possesso di patente B e C e disponibilità a trasferte all'estero. Si offre contratto full time 40 ore settimanali a tempo determinato 24 mesi, inquadramento 3 livello e applicazione CCNL Edile.

Scadenza: 03 maggio. CPI Lucera.

Impiegato amministrativo contabile (2 unità)

Per studio di consulenza del lavoro che si occupa di elaborazione di dati contabili si cercano 2 impiegati per la gestione delle buste paga. Richiesti diploma tecnico contabile o titolo superiore, possesso della patente B, buona conoscenza degli applicativi di informatica più diffusi e preferibile conoscenza della lingua inglese. Si offre tirocinio retribuito con possibilità di trasformazione del contratto.

Scadenza: 09 maggio. CPI Cerignola.

Commercio e Artigianato

Addetto alla ricevitoria/barista

Azienda operante nel settore dei surgelati, ricerca una figura di autista consegnatario da inserire nel proprio organico. La persona in questione dovrà occuparsi di effettuare la consegna della merce presso i punti vendita. Il lavoro sarà svolto principalmente in provincia e saltuariamente in regione. È richiesta la patente C e CQC merci. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato.

Scadenza 11 maggio. Cpi Foggia

Costruzione e impianti

Conducenti autocarri/mezzi pesanti (5 unità)

La ‘Eco. Geo. Drilling RGMB srl’ ricerca 5 conducenti di autocarri/mezzi pesanti per la sede di Troia. Sono richiesti 2 anni di esperienza nel settore e nella mansione e il possesso delle patenti C-CQC-E.

Scadenza: 16 maggio. Cpi Lucera

Conduttori macchine per il movimento terra (5 unità)

La ‘Eco. Geo. Drilling RGMB srl’ ricerca 5 conduttori di macchine per il movimento terra per la sede di Troia. Sono richiesti 2 anni di esperienza nel settore e nella mansione e il possesso delle patenti C-E e del patentino M.M.T. (macchine movimento terra).

Scadenza: 16 maggio. Cpi Lucera

Muratori/manovali (4 unità) – Lucera

La ‘Global Service Solutions Srl’ ricerca 4 manovali/muratori mastro. Contratto di lavoro a tempo determinato full-time con turni.

Scadenza: 13 maggio. Cpi Lucera

Industria e trasporti

Autista (1 unità) – Peschici

Si ricerca 1 autista per servizio presso la lavanderia industriale Samiro srls a Peschici. Si richiede esperienza di 10 anni nella mansione con possesso di patente B. Si offre contratto Ccnl a tempo determinato full-time per la stagione estiva (4 mesi).

Scadenza: 13 maggio. Cpi Vico del Gargano

Autista addetto alle consegne (1 unità) – Poggio Imperiale

Azienda operante nel settore dei surgelati, ricerca 1 figura di autista consegnatario da inserire nel proprio organico. La persona in questione dovrà occuparsi di effettuare la consegna della merce presso i punti vendita. Il lavoro sarà svolto principalmente in provincia e saltuariamente in regione. È richiesta la patente C e CQC merci. Si offre contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato.

Scadenza: 12 maggio. Cpi San Severo.

Autista consegnatario (1 unità) – Apricena

Azienda operante nel settore delle consegne di prodotti di salumeria ricerca una figura di autista consegnatario da inserire nel proprio organico. La persona in questione dovrà occuparsi di effettuare la consegna e lo scarico della merce presso i vari punti vendita. Il lavoro sarà svolto in provincia di Foggia. È richiesta la patente B o superiore. SI offre contratto a tempo determinato e full-time.

Scadenza: 17 maggio Cpi San Severo.

Lavandai (3 unità) – Peschici

Si ricercano 3 lavandai per lavanderia industriale Samiro srls a Peschici. Non è richiesta esperienza. Si offre contratto Ccnl a tempo determinato full-time per la stagione estiva (4 mesi).

Scadenza: 13 maggio. Cpi Vico del Gargano

Turismo e ristorazione

Addetti a pulizia camere e ambienti comuni (5 unità) – Monte Sant’Angelo

Hotel Palace San Michele, rinomata struttura alberghiera sita a Monte Sant’Angelo, ricerca 5 addetti a pulizie camere e ambienti comuni. Si ricercano figure che abbiano maturato esperienza nella mansione e siano automunite. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato full-time di 7 mesi.

Scadenza: 13 maggio. Cpi Manfredonia

Aiuto cuoco (1 unità) – Foggia

Si ricerca 1 aiuto cuoco per il ristorante Ovineria sito a Foggia. Requisiti: età massima 40 anni; esperienza minima nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 2 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro part-time (30 ore settimanali) su 6 giorni lavorativi. Stipendio: 1100 euro. Sede di lavoro: Foggia.

Scadenza: 12 maggio. Cpi Foggia.

Aiuto cuoco (1 unità) – Vico del Gargano

Rinomati ristoranti di Vico del Gargano, il Trappeto e L’Orto del Conte, ricercano 1 aiuto cuoco con esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo determinato full-time. Servizio serale dalle 17.00 per il periodo estivo (giugno-settembre). Possibilità di vitto e alloggio per i non residenti.

Scadenza: 13 maggio. Cpi Vico del Gargano.

Aiuto cuoco (1 unità) – Vieste

Per apertura di nuova sede su Vieste, azienda di San Giovanni Rotondo Centra srl ricerca 1 aiuto cuoco con esperienza nella mansione di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Si richiede la conoscenza di italiano, inglese e spagnolo. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi da giugno a ottobre.

Scadenza: 14 maggio. Cpi Vico del Gargano.

Camerieri (2 unità) – Vieste

Per apertura di nuova sede su Vieste, azienda di San Giovanni Rotondo Centra srl ricerca 2 camerieri con esperienza nella mansione di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Si richiede la conoscenza di italiano, inglese e spagnolo. Si offre a contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi da giugno a ottobre.

Scadenza: 14 maggio. Cpi Vico del Gargano.

Camerieri di ristorante (2 unità) – Vico del Gargano

Rinomati ristoranti di Vico del Gargano, il Trappeto e L’Orto del Conte, ricercano 2 camerieri di ristorante con esperienza nel settore. Si offre contratto a tempo determinato full-time. Servizio serale dalle 17 per il periodo estivo (giugno-settembre) possibilità di vitto e alloggio per i non residenti.

Scadenza: 13 maggio. Cpi Vico del Gargano

Cuoco (1 unità) – Vieste

Per apertura di nuova sede su Vieste, azienda di San Giovanni Rotondo Centra srl ricerca 1 cuoco con esperienza nella mansione di età compresa tra i 18 e i 40 anni. Si richiede la conoscenza di italiano, inglese e spagnolo. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi da giugno a ottobre.

Scadenza: 14 maggio. Cpi Vico del Gargano.