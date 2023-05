Centri per l'impiego: le offerte di lavoro a Foggia e in provincia

Le aziende della provincia di Foggia si sono affidate ai Centri per l’Impiego per soddisfare le proprie esigenze di personale sia per il settore agricolo sia per i settori industriale/artigianale e turistico. Nel settore primario si cercano braccianti agricoli e magazzinieri per una società cooperativa di San Marco in Lamis. Carpentieri edili a Foggia, fabbro saldatore e operaio di carpenteria metallica a Biccari, conducenti mezzi pesanti e macchine movimento terra a Troia, un addetto al banco salumeria a San Severo.

Nel settore turistico la richiesta di personale riguarda camerieri a Vieste e Cerignola, aiuto cuochi a Foggia, Vieste e Peschici, baristi a Orta Nova, Lesina e Vieste, addetti alla cucina a Lesina, lavapiatti a Rodi Garganico. Due offerte lavorative sono riservate agli iscritti al Collocamento mirato per la ricerca di due addetti alle operazioni ausiliarie di vendita (un posto riservato a disabili - ex art.1, c.1, L.68/99 - e uno a categorie svantaggiate quali orfani, vedovi, profughi… - ex art.18 c.2, L.68/99).

Il modulo di candidatura, da inviare entro il 01 giugno, è disponibile sulla home page del sito Sintesi Foggia. Tutti gli annunci di lavoro, pubblicati nella settimana 15-22 maggio, sono disponibili sul portale regionale “Lavoro per te – Puglia”, dove è possibile creare un profilo accedendo con SPID, inserire il curriculum vitae e inviare con un clic la propria candidatura. Se non si è in possesso dello SPID è possibile inviare il proprio CV all’indirizzo mail segnalato nei contatti della vacancy. I Centri per l’Impiego di Foggia e provincia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio Collocamento mirato) sono disponibili per cittadini e aziende ai numeri e ai contatti mail presenti sul portale Sintesi Foggia.

Si segnala che sul sito Sistema Puglia Eures sono presenti annunci di lavoro in città di tutta Europa.

Agricoltura/agroalimentare

Bracciante agricolo - San Marco in Lamis

Società cooperativa agricola cerca 1 bracciante agricolo per coltivazione ortaggi a San Marco in Lamis, nei pressi dell'aeroporto militare Amendola. Necessario essere automuniti. Contratto full-time a tempo determinato (3 mesi) finalizzato all'inserimento stabile.

Scadenza: 30 giugno. CPI Manfredonia.

Magazziniere - San Marco in Lamis

Per società cooperativa agricola di San Marco in Lamis si ricerca 1 magazziniere. Indispensabile patente B.

Scadenza: 29 giugno. CPI Manfredonia.

Amministrativo

Ragioniere esperto contabilità - Cerignola

Per studio di consulenza contabile sito in Cerignola che si occupa di elaborazione buste paga e bilanci si cerca 1 impiegato. Richiesti diploma tecnico contabile o titolo superiore. Si offre contratto full time o part time.

Scadenza: 03 maggio. CPI Cerignola.

Commercio e artigianato

Addetti alle operazioni di vendita - Lucera

La società MD Spa operante nel settore alimentare cerca 2 unità iscritte nelle liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/99 (disabile) da inserire con la qualifica di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita.

Scadenza: 1° giugno. Ucp Foggia

Addetto al banco salumeria - San Severo

Azienda operante nell’ambito della G.D.O ricerca 1 salumiere, con esperienza di almeno 1 anno nella mansione, la figura ricercata dovrà occupare del taglio dei salumi e dei formaggi, del riordino e dell’allestimento del banco e del servizio al cliente. Si richiedono buone doti relazionali e comunicative, si offre contratto iniziale a tempo determinato full-time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.

Scadenza: 31 maggio. CPI San Severo.

Addetto alle vendite - Lucera

La Società MD Spa operante nel settore alimentare ricerca 1 unità iscritta nelle liste di cui all’art.18, co.2, legge 68/99 ed equiparate (orfani/vedovi/profughi, ecc…) da inserire con la qualifica di addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita.

Scadenza: 1° giugno. UCP Foggia.

Costruzioni e impianti

Carpentieri edili - Foggia

Si ricercano 5 carpentieri edili. Requisiti: età compresa tra i 20 e i 50 anni; preferibile possesso della patente B; minima esperienza nella mansione (3 anni); capacità di lettura del disegno tecnico edile. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi, con possibilità di proroga/trasformazione. Orario di lavoro full time articolato su 5 giorni settimanali. Sedi operative: Foggia, Casalnuovo Monterotaro.

Scadenza: 31 maggio. CPI Foggia.

Conducenti autocarri/mezzi pensati - Troia

La "Eco. Geo. Drilling RGMB srl" ricerca 5 conducenti di autocarri/mezzi pesanti per la sede di Troia (Fg). Sono richiesti 2 anni di esperienza nel settore e nella mansione e il possesso delle patenti C-CQC-E.

Scadenza: 01 giugno. CPI Lucera.

Conduttori macchine per movimento terra - Troia

La "Eco. Geo. Drilling RGMB srl" ricerca n. 5 conduttori di macchine per il movimento terra per la sede di Troia (Fg). Sono richiesti 2 anni di esperienza nel settore e nella mansione e il possesso delle patenti C-E e del patentino M.M.T. (macchine movimento terra).

Scadenza: 02 giugno. CPI Lucera.

Fabbro saldatore - Biccari

La "Eureka Italia Srl" ricerca 1 fabbro/saldatore per lavorazione e produzione di strutture metalliche per la sede di lavoro di Biccari (Fg). Si offre contratto di lavoro part-time a tempo determinato.

Scadenza: 31 maggio. CPI Lucera.

Manovali edili - Casalnuovo Monterotaro

Azienda operante nel settore edile, ricerca 2 manovali edili per la sede di lavoro di Casalnuovo Monterotaro (FG). Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. È preferibile il possesso delle patenti B e C ed esperienza minima nella mansione e nel settore. Possibilità di trasferte all'interno della regione Puglia, Molise, Abruzzo, Lazio e Marche.

Scadenza: 03 giugno. CPI Lucera.

Operaio montaggio palchi e luminarie - Lucera

La ditta "Del Grosso Teresa" ricerca per la sede di Volturino 1 operaio addetto al montaggio palchi e luminarie, anche su piattaforme aeree, in possesso di Patente C (indispensabile). Sono previste trasferte in ambito provinciale.

Scadenza: 06 giugno. CPI Lucera.

Operaio montatore di carpenteria metallica - Biccari

La "Eureka Italia Srl" ricerca n. 1 operaio montatore di carpenteria metallica con sede di lavoro Biccari (Fg). Si offre contratto di lavoro part-time a tempo determinato.

Scadenza: 31 maggio. Cpi Lucera

Turismo e ristorazione

Addetto alla cucina - Lesina

Per conto di struttura balneare operante su Marina di Lesina ricerchiamo 1 addetto/a alla cucina per la stagione estiva. La risorsa si occuperà della preparazione dei piatti del menù già programmato e dell'assemblaggio dei piatti, oltre che della preparazione della linea e della pulizia della cucina. Il candidato ideale ha già maturato un'esperienza nel settore di almeno 6 mesi oppure ha lavorato per precedenti stagioni. L'azienda offre vitto e alloggio.

Scadenza: 30 maggio. CPI San Severo.

Aiuto cuoco - Foggia

Si ricerca n. 1 aiuto cuoco per il ristorante Ovineria sito a Foggia. Requisiti: età massima 40 anni; esperienza minima nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 2 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro part-time (30 ore settimanali) su 6 giorni lavorativi. Stipendio: 1100 €. Sede di lavoro: Foggia.

Scadenza: 31 maggio. CPI Foggia.

Aiuto cuoco - Peschici

L'Eden ristorante wine bar di Peschici ricerca 3 aiuto cuoco in fascia di età compresa tra i 17 e i 40 anni (demi chef de partie-commis pastry chef-demi pastry chef) da inserire nella brigata di cucina. Si richiede spiccato senso di apprendimento e conoscenza delle tecniche di cucine. Si offre contratto a tempo determinato full time CCNL per la stagione estiva (3/4 mesi) con possibilità di vitto e alloggio.

Scadenza: 29 maggio. CPI Vico del Gargano.

Aiuto cuoco - Vieste

Per apertura di nuova sede su Vieste, azienda di San Giovanni Rotondo Centra srl ricerca 1 aiuto cuoco con esperienza nella mansione di età compresa tra i 18 e 40 anni. Si richiede la conoscenza dell'italiano, inglese e dello spagnolo. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi da giugno ad ottobre.

Scadenza: 30 maggio. CPI Vico del Gargano.

Barista - Orta Nova

Per bar con edicola sito in Orta Nova, si cerca 1 barista, per servizio al banco con mansioni di preparazione e servizio di colazioni e aperitivi, accoglimento della clientela e gestione delle ordinazioni. Si richiede esperienza pregressa nel settore e nella mansione di almeno un anno. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato part-time o full-time.

Scadenza: 01 giugno. CPI Cerignola.

Barista - Lesina

Per conto di struttura balneare operante su Marina di Lesina ricerchiamo 1 barista da inserire nell'organico per la stagione estiva (giugno-luglio-settembre). La risorsa lavorerà su turni e si occuperà della preparazione delle prime colazioni, servizio alla clientela nella vendita di caffè, gelato, patatine. Gestione e rifornimento del banco, operazioni di cassa. Si offre vitto e alloggi per l'intera durata del rapporto di lavoro.

Scadenza: 30 maggio. CPI San Severo.

Cameriere - Orta Nova

Per bar con edicola sito in Orta Nova si cerca 1 cameriere per la stagione estiva. La figura si occuperà di accogliere la clientela, illustrare il menù, gestire le ordinazioni e servire ai tavoli. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato e full time. Necessaria la disponibilità nel fine settimana.

Scadenza: 01 giugno. CPI Cerignola.

Cameriere ai piani - Vieste

Agriturismo sito in Vieste ricerca 1 cameriere/a ai piani addetto/a alle pulizie delle camere e appartenenti con esperienza biennale di fascia di età compresa tra i 25 e i 45 anni. Si offre contratto CCNL Confindustria per i 3 mesi della stagione estiva da esplicare in turno unico 08:00/16:00 con pausa pranzo. Si offre possibilità di vitto e alloggio.

Scadenza: 01 giugno. CPI Vico del Gargano.

Camerieri ai piani - Peschici

La Manpower ricerca 15 cameriere/i ai piani a Peschici per la pulizia e il riordino di camere, aree comuni dell'hotel, ripristino di prodotti utilizzati durante il servizio, compilazione di modulistica. Si richiede esperienza nel settore di almeno due anni, possesso di patente e automuniti. Si offre contratto a tempo determinato part-time con turni di tipo CCNL Multiservizi.

Scadenza: 02 giugno. CPI Vico del Gargano.

Camerieri ai piani - Vieste

Rinomato centro turistico Pugnochiuso Resort ricerca 10 cameriere ai piani. Si offre contratto a tempo determinato full time con possibilità di alloggio per la stagione estiva 2023.

Scadenza: 06 giugno. CPI Vico del Gargano.

Camerieri - Vieste

Per apertura di nuova sede su Vieste, azienda di San Giovanni Rotondo Centra srl ricercano 2 camerieri con esperienza nella mansione di età compresa tra i 18 e 40 anni. Si richiede la conoscenza dell'italiano, inglese e dello spagnolo. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi da giugno ad ottobre.

Scadenza: 30 maggio. CPI Vico del Gargano.

Camerieri sala/bar (2 unità) - Vieste

Agriturismo sito in Vieste ricerca 2 camerieri di sala/bar con esperienza triennale, fascia di età 25/45. Si richiede buona conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto CCNL per stagione estiva di 3 mesi da svolgere in orario spezzato colazione/pranzo - colazione/cena. Si offre inoltre la possibilità di vitto e alloggio.

Scadenza: 01 maggio. CPI Vico del Gargano.

Cuoco (1 unità) - Vieste

Per apertura di nuova sede su Vieste, azienda di San Giovanni Rotondo Centra srl ricerca 1 cuoco con esperienza nella mansione di età compresa tra i 18 e 40 anni. Si richiede la conoscenza dell'italiano, inglese e dello spagnolo. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi da giugno ad ottobre.

Scadenza: 30 maggio. CPI Vico del Gargano.

Facchini (3 unità) - Peschici

La Manpower ricerca n. 3 facchini a Peschici per attività di trasporto bagagli, rifornimento materiali vari, riordino di spazi comuni, riparazione di piccoli guasti nelle camere, gestione del parcheggio auto degli ospiti. Si richiede esperienza nel settore di almeno un anno, essere residente nell'ambito del CPI di Vico del Gargano ed essere automuniti. Si offre CCNL Multiservizi a tempo determinato full time con turni.

Scadenza: 02 giugno. CPI Vico del Gargano.

Governanti (3 unità) - Peschici

La Manpower ricercano 3 governanti a Peschici per attività di coordinamento dei turni e delle mansioni del personale, gestione dell'approvvigionamento dei prodotti, contatto con i fornitori di prodotti e macchinari per il servizio di pulizia, ottimizzazione dei tempi di lavoro, organizzazione degli interventi di manutenzione, uso dei gestionali di pulizia per comunicazioni interne e controllo di macchinari, impianti ed arredi della struttura, check delle camere e delle divise del personale. Costituirà requisito necessario l'esperienza pregressa nella mansione di almeno due anni. Si ricerca personale con residenza nell'ambito del CPI di Vico del Gargano. Si offre CCNL Multiservizi a tempo determinato full time con turni.

Scadenza: 02 giugno. CPI Vico del Gargano.

Lavapiatti - Rodi Garganico

L'hotel Villa Americana a Rodi Garganico ricercano 2 lavapiatti (part-time/full-time) per lavaggio stoviglie e pentole, uso di attrezzature di cucina, uso di lavastoviglie e prodotti di pulizia. È preferibile una certa esperienza. Si richiede fascia di età 35/55, possesso di patente e automunito se non residente a Rodi Garganico. Si offre contratto a tempo determinato part time (orario 18:00/22:00) 800/900 euro e full time (dalle 08:30/12:00 alle 19:00/22:10) 1300 euro per la stagione estiva c.a. 3/4 mesi sei giorni su sette a settimana.

Scadenza: 29 maggio. CPI Vico del Gargano.

Pizzaiolo (1 unità) - Cerignola (Fg)

Per pizzeria sita in Cerignola si cerca n. 1 pizzaiolo con esperienza. La risorsa si occuperà della realizzazione di pizze, calzoni e focacce con preparazione dell’impasto e controllo del processo di lievitazione, porzionamento, farcitura e cottura, con conoscenza delle tecniche di conservazione degli ingredienti. Si richiede esperienza pregressa nel settore di almeno 5 anni. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Necessaria la disponibilità nel fine settimana.

Scadenza: 06 giugno. CPI Cerignola.