Centri Impiego, i nuovi annunci di lavoro a Foggia e in provincia

Nella settimana 13-20 Novembre i Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia hanno registrato un aumento della richiesta di personale che ha interessato soprattutto l’ambito dei servizi e il settore delle costruzioni. Nel settore primario si cercano: operaio generico/manovale per azienda di Orta Nova, braccianti agricoli a Vico del Gargano.

Nel settore secondario secondario i profili professionali richiesti sono: addetti alle vendite a Foggia, geometra a Monteleone di Puglia, operaio specializzato nell'attività di gommista e operai del settore edile a Cerignola, muratori in pietra e mattoni e consulenti assicurativi a Lucera, magazziniere a Poggio Imperiale, carpentieri edili a Torremaggiore, operai edili e muratori a San Severo. Mentre nel settore terziario le offerte di lavoro riguardano: guardie notturne a Foggia, addetti al servizio di vigilanza a Bovino, farmacista o ctf a Stornara, assistenti familiari a Cerignola e a Orsara di Puglia, segretario/a, banconiere a San Severo, badante a Lesina, collaboratori domestici a Rodi Garganico, Peschici, San Nicandro Garganico, Ischitella. Tutte le offerte, comprese quelle riservate agli iscritti al Collocamento mirato, sono disponibili sul sito 'Lavoro per te - Regione Puglia' e sul portale 'Sintesi Foggia'.

Nel report sono segnalate le proposte lavorative per l’estero gestite dalla rete Eures e consultabili sul sito Sistema Puglia nella omonima sezione.

Il prossimo 24 Novembre si terrà la settima edizione dell’evento “Eures Italy for Employers’ day 2023”, appuntamento online di mobilità lavorativa in tutta Europa, quest’anno incentrato principalmente su: ict, green jobs, meccatronica, meccanica, sanità, turismo, logistica e costruzioni. Cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia) raggiungibili telefonicamente o via mail e aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30. Per aggiornamenti sul territorio è attiva la pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia”.