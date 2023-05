La ricerca di personale nei Centri per l'impiego: tutte le offerte di lavoro a Foggia e in provincia

Si cerca altro personale nel settore turistico in provincia di Foggia: bagnino, camerieri ai piani, manutentore d’alberghi a San Giovanni Rotondo, 2 camerieri a Cerignola, 2 chef a Foggia, diversi animatori turistici, animatori per bambini e per attività fitness disponibili a trasferte in Italia.

In totale sono 48 le posizioni aperte nel settore, registrate nell’ultimo report dei Centri per l’Impiego di Foggia e provincia, che fotografa lo stato delle richieste di personale relativo alla settimana che va dall’8 al 14 maggio.

Non mancano annunci di lavoro in altri settori: un lattoniere a Torremaggiore, un addetto alla contabilità presso studio commerciale di San Severo, 7 addetti alla vendita presso importante catena di supermercati con sede a San Severo, 3 grafici pubblicitari a Manfredonia. I dettagli di tutte le offerte attive sono consultabili sul portale regionale 'Lavoro per te – Puglia'.

Come candidarsi

Consulta le offerte di lavoro filtrate per luogo di lavoro, professione, titolo di studio sul sito o scarica l’app 'Lavoro per te Puglia'; accedi con SPID e crea il tuo profilo; compila il tuo Curriculum Vitae; invia la candidatura.

Se non si è in possesso dello Spid è possibile inviare il proprio CV all’indirizzo mail segnalato nei contatti della vacancy. Per pubblicare gli annunci o per rispondere a quelli attivi, aziende e cittadini possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego di Foggia e provincia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e presso l’Ufficio Collocamento mirato) ai numeri e ai contatti mail presenti sul portale Sintesi Foggia. Un’offerta è riservata agli iscritti al Collocamento mirato (orfani, vedovi, profughi... ex art.18 c.2, L.68/99): un addetto alle vendite o aiuto banconista salumiere/macellaio. Il modulo di candidatura, da inviare entro il 26 maggio, è disponibile sulla home page del sito Sintesi Foggia.

Non solo annunci di lavoro in provincia: per chi volesse valutare un’esperienza lavorativa all’estero è possibile consultare le offerte EURES, la rete di cooperazione dei servizi pubblici per l’impiego nello Spazio economico europeo. Si selezionano figure nel settore turistico in Spagna, Grecia, a Cipro; personale nell’ambito della filiera ittica in Norvegia, della raccolta fragole in Finlandia e della raccolta ortaggi nei Paesi Bassi; mentre la Ferrero, presso la sede di Bruxelles, cerca assistenti del Brand Manager, del Key Manager, dell’analista vendite. I dettagli sono consultabili sul sito Sistema Puglia Eures.

Le offerte di lavoro di questa settimana

Amministrativo

Addetto alla contabilità – San Severo

Studio commercialistico ricerca 1 impiegato addetto alla contabilità da inserire nell'organico. Il lavoro prevede attività di gestione ordinaria e data entry. Gradita esperienza pregressa nella mansione ma verranno presi in considerazione anche profili senza esperienza. Requisito minimo: diploma tecnico-commerciale.

Scadenza: 22 maggio. Cpi San Severo

Grafico pubblicitario – Manfredonia

A Manfredonia si ricercano 3 grafici pubblicitari. Indispensabili: diploma di maturità, ottima conoscenza dei programmi grafici Coreldraw e Photoshop, minimo 2 anni di esperienza. Preferibile: buona conoscenza della lingua inglese. Lavoro a tempo determinato part-time finalizzato all'assunzione.

Scadenza: 29 maggio. CPI Manfredonia.

Commercio e artigianato

Addetto alle vendite oppure aiuto banconista salumiere/macellaio – Foggia

Società operante nel settore commercio-supermercati ricerca 1 unità iscritta nelle liste di cui all’art.18, comma 2, legge 68/99 ed equiparate (orfani/vedovi/profughi…) da inserire con la qualifica di addetto vendite oppure aiuto banconista salumiere/macellaio.

Scadenza: 26 maggio. UCP Foggia.

Addetti alle vendite – San Severo

Importante catena di supermercati ricerca 7 unità con mansione di addetti/e vendite. Le risorse selezionate si occuperanno dell'assortimento della merce negli appositi scaffali e del reparto casse. Si offre inizialmente un contratto come tirocinante con possibilità di trasformazione in contratto da apprendistato. L’offerta è rivolta a candidati con un’età massima di 28 anni.

Scadenza: 23 maggio. Cpi San Severo

Costruzioni e impianti

Lattoniere – Torremaggiore

Azienda di Torremaggiore operante nel settore edile ricerca un lattoniere edile da inserire nell'organico. La risorsa si occuperà di piegamento lastre di rame, acciaio, alluminio e altri metalli per realizzare tetti delle abitazioni, grondaie, scossaline, coperture, cripte e culle in rame. La risorsa ideale ha già maturato una breve esperienza nel ruolo ma verranno presi in considerazione anche profili senza esperienza da formare e stabilizzare in azienda.

Scadenza: 26 maggio. CPI San Severo

Manovali/garzoni edili – San Severo

Impresa edile di San Severo ricerca 5 manovali/garzoni edili da inserire presso cantieri in provincia. Preferibile possesso della patente B. Esperienza non richiesta. Scadenza: 12 maggio.

Cpi San Severo

Muratori – San Severo

Impresa edile di San Severo ricerca 5 muratori da inserire presso cantieri in provincia. La risorsa dovrà avere esperienza minima di 3 anni nella mansione. Preferibile possesso della patente B.

Scadenza: 12 maggio. Cpi San Severo

Turismo e ristorazione Bagnino hotel – San Giovanni Rotondo

Per stagione estiva si ricerca un/a bagnino/a in possesso di brevetto da impiegare presso rinomato hotel a San Giovanni Rotondo.

Scadenza: 22 maggio.

Cpi Manfredonia Cameriere ristorante ‘Al vecchio casello’ – Cerignola Il ristorante ‘Al vecchio casello’ cerca 2 camerieri con esperienza. Le risorse si occuperanno di accogliere la clientela, illustrare il menù e gestire le ordinazioni da comunicare alla cucina e servire i tavoli. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, full time o part time con turni. Necessaria la disponibilità nel fine settimana. Richiesto possesso patente B.

Scadenza: 26 maggio. Cpi Cerignola

Chef – Foggia

Si ricerca 2 chef per hotel/ristorante. Requisiti: età massima 50 anni; esperienza di almeno 3 anni nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato; orario di lavoro full time/part time in base alla disponibilità. Sede di lavoro: Foggia.

Scadenza: 27 maggio. Cpi Foggia

Inservienti ai piani – San Giovanni Rotondo

Per pulizia delle camere presso hotel a San Giovanni Rotondo, si ricercano inservienti ai piani. Si richiede minima esperienza nella mansione. Si offre contratto full time a tempo determinato per 6 mesi.

Scadenza: 22 maggio. CPI Manfredonia.

Manutentore/tuttofare - San Giovanni Rotondo

Rinomato Hotel a San Giovanni Rotondo ricerca per la stagione estiva 1 figura di manutentore che si occupi delle manutenzioni nelle camere degli ospiti, nelle aree pubbliche dell’hotel e nelle aree di attività degli altri reparti. Si richiedono: esperienza minima nella mansione; conoscenza dei sistemi elettrici, idraulici; minima capacità di gestione delle aree verdi.

Scadenza: 22 maggio. Cpi Manfredonia.

OFFERTE DI LAVORO (Fuori provincia e/o regione)

Turismo e ristorazione: Animatori turistici - Cecina (Li)

i cercano 10 animatori turistici per svolgimento attività sportive. Si richiede: età compresa tra 16 e 65 anni; preferibile conoscenza base d'informatica; preferibile conoscenza di inglese e tedesco; titolo di studio minimo licenza media; buono stato di salute; disponibilità a trasferte in tutta Italia. Si offre: contratto a tempo determinato di 4 mesi; lavoro su turni luogo di lavoro: Cecina, Gatteo a mare, Trento, Como

Scadenza: 27 maggio. CPI Foggia.

Animatori turistici per attività di fitness e ballo - Cecina (Li)

Si cercano 12 animatori turistici per svolgimento attività fitness e/o ballo. Si richiede: età compresa tra 16 e 65 anni; preferibile conoscenza base di informatica; preferibile conoscenza di inglese e tedesco; titolo di studio minimo licenza media; buono stato di salute; disponibilità a trasferte in tutta Italia. Si offre: contratto a tempo determinato di 4 mesi; lavoro su turni luogo di lavoro: Cecina, Gatteo a mare, Trento, Como.

Scadenza: 27 maggio. CPI Foggia.

Animatori turistici per intrattenimento bambini - Cecina (Li)

Si cercano 10 animatori turistici per intrattenimento bambini. Si richiede: età compresa tra 16 e 65 anni; preferibile conoscenza base d''informatica; preferibile conoscenza di inglese e tedesco; titolo di studio minimo licenza media; buono stato di salute; disponibilità a trasferte in tutta Italia. Si offre: contratto a tempo determinato di 4 mesi; lavoro su turni luogo di lavoro: Cecina, Gatteo a mare, Trento, Como.

Scadenza: 27 maggio. CPI Foggia.