Centri per l’Impiego: gli annunci di lavoro per la provincia di Foggia

Centri per l’Impiego della Capitanata, attraverso il portale della Regione Puglia 'Lavoro Per Te', segnalano, per il periodo che va dal 31 luglio al 07 agosto, un numero di offerte pari a 19 per un totale di 64 profili professionali: 4 per il settore agricolo, 53 per il settore secondario e 7 per il settore terziario.

Le posizioni lavorative aperte in ambito agricolo sono attualmente 4: si cercano 2 mitilicoltori a Cagnano Varano, 1 elettrotecnico manutentore e 1 meccanico manutentore per un’azienda di Stornarella. Nel settore secondario si registrano 12 annunci di lavoro così suddivisi: 8 annunci per 21 profili in "industria e trasporti", un annuncio per 25 profili in "costruzioni e impianti", 3 annunci per 7 posizioni aperte in "commercio e artigianato". Nel settore si cercano: 6 conducenti di autobetoniera a Lucera e fuori regione, 1 operaio del settore ittico a Manfredonia, 1 geometra ad Apricena, 25 garzoni edili a San Severo.

Di questi annunci, 7 sono riservati agli iscritti al Collocamento mirato:aiuto banconista di macelleria/salumeria, banconista, autista di macchine operatrici, addetto vendite su Foggia, Cerignola, Candela. Infine, nel settore terziario calano le richieste di personale. Nello specifico, sono stati registrati 3 annunci nell'ambito "turismo e ristorazione" per 1 cameriere ai piani e 2 camerieri di bar/sala a Vieste. Nell'ambito amministrativo si cercano 3 impiegati tecnici di automazione a Manfredonia e, per iscritti al Collocamento mirato (ex L.68/99), 1 operatore amministrativo/contabile a Foggia. Tutti gli annunci con i relativi dettagli sono disponibili sul sito “Lavoro Per Te - Regione Puglia”, dove è possibile candidarsi (Clicca qui per il report completo dove sono riportati anche gli annunci di lavoro per l’estero della rete Eures).

Si segnala un avviso di selezione con requisito di ammissione il possesso del diploma (ex art.16 L.56/87) n.5 operatori “Area operatori” per l’attività di “bidellaggio” (ex cat.A), a tempo indeterminato e parziale per l’anno scolastico 2023/2024 presso il Comune di Foggia. Le domande possono essere presentate dal 5 al 12 agosto. Bando e modulistica sono disponibili sulla home page del sito Sintesi Foggia.

Per avere informazioni sul servizio IDO o per candidarsi agli annunci i Centri per l’Impiego di Foggia e provincia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio Collocamento mirato) sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì dalle 15:00 alle 16:30 e disponibili ai numeri e contatti mail presenti sul portale Sintesi Foggia.

Le offerte di lavoro nel Foggiano

Agricoltura e agroalimentare

1. Elettrotecnico manutentore (1 unità) - Stornarella (Fg)

L’azienda Fiordelisi, che si occupa di produzione e trasformazione di vegetali, cerca n. 1 elettrotecnico manutentore per attività di controllo, riparazione e manutenzione elettronica degli impianti e macchinari destinati alla produzione. Sono richiesti conoscenza degli applicativi informatici più diffusi. Si offre possibilità di contratto di tirocinio, apprendistato, tempo determinato o indeterminato. Scadenza: 17 agosto. CPI Cerignola.

2. Meccanico manutentore (1 unità) - Stornarella (Fg)

L’azienda Fiordelisi, che si occupa di produzione e trasformazione di vegetali, cerca n. 1 meccanico manutentore per attività di controllo e manutenzione meccanica degli impianti e macchinari destinati alla produzione. Sono richiesti conoscenza degli applicativi informatici più diffusi. Si offre possibilità di contratto di tirocinio, apprendistato, a tempo determinato o indeterminato. Scadenza: 17 agosto. CPI Cerignola.

3. Mitilicoltori (2 unità) - Cagnano Varano (Fg)

Cooperativa di mitilicoltura ricerca n. 2 mitilicoltori - lavoratori a bordo barca per la stagione estiva a Capojale (Cagnano Varano), in possesso di patente B e automuniti per raggiungere il luogo di lavoro. Si offre contratto a tempo determinato full time (CCNL Operai agricoli). Scadenza: 15 agosto. CPI Vico del Gargano.

Amministrativo

4. Impiegato tecnico d’automazione – PLC inverter (3 unità) - Manfredonia (Fg)

Azienda di Manfredonia, operante in contesto internazionale ricerca n. 3 impiegati tecnici d'automazione PLC - Inverter. Requisiti indispensabili: diploma tecnico o laurea tecnica, conoscenza pacchetto Office, possesso della patente B, buona conoscenza della lingua Inglese. Richiesti 2 anni di esperienza nella mansione, si valutano giovani da formare. Necessaria la disponibilità a trasferte in Italia e in tutto il mondo per lunghi periodi. Scadenza: 18 agosto. CPI Manfredonia.

5. Operatore amministrativo/contabile (1 unità) - Foggia (Fg)

La società ERRE EMME SRL operante nel settore artigianato cerca n. 1 unità iscritte nelle liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/99 (Disabile) da inserire con la qualifica di operatore amministrativo/commerciale. La figura richiesta sarà chiamata a svolgere mansioni impiegatizie, compresi i rapporti con i fornitori, e mansioni come addetto alle vendite. Scadenza: 16 agosto. UCP Foggia.

Commercio e artigianato

6. Addetto alle vendite (2 unità) - Foggia (Fg)

La Società operante nel settore terziario ricerca n. 2 unità iscritte nelle liste di cui all’art.18, comma 2, legge 68/99 ed equiparate (orfani/vedovi/profughi…) da inserire con la qualifica di aiuto commesso addetto alle vendite. Scadenza: 16 agosto. UCP Foggia.

7. Aiuto banconista salumeria/macelleria o addetto vendite (1 unità) - Foggia (Fg)

La società operante nel settore commercio - supermercati ricerca n. 1 unità iscritta nelle liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/99 (disabile) da inserire con la qualifica di aiuto banconista salumeria/macelleria o addetto alle vendite. Scadenza: 16 agosto. UCP Foggia.

8. Banconista (1 unità) - Cerignola (Fg)

Società operante nel settore Supermercati ricerca n. 1 unità iscritta nelle liste di cui all’art.18, comma 2, legge 68/99 ed equiparate (Orfani/Vedovi/Profughi…) da inserire come Banconista di macelleria. Scadenza: 19 agosto. UCP Foggia.

9. Banconista di macelleria o banconista di salumeria (6 unità) - Foggia (Fg)

La società operante nel settore supermercati ricerca n. 6 unità iscritte nelle liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/99 (Disabile) da inserire con la qualifica di Banconista di macelleria o Banconista di salumeria. Nello specifico: - n. 2 unità presso la sede di Foggia - n. 2 unità presso la sede di Manfredonia - n. 2 unità presso la sede di Cerignola. Scadenza: 19 agosto. UCP Foggia.

10. Commesso banco macelleria/salumeria (5 unità) - Foggia (Fg)

Società operante nel settore terziario ricerca n. 5 unità iscritta nelle liste di cui all’art.1, comma 1, legge 68/99 (disabile) da inserire con la qualifica di commesso di banco macelleria/salumeria. Scadenza: 16 agosto. UCP Foggia.

11. Geometra (1 unità) - Apricena (Fg)

Azienda operante nel settore dei marmi ricerca n. 1 geometra per implemento organico. È richiesta ottima conoscenza del pacchetto Office, ottima conoscenza di Autocad, possesso della patente B e diploma tecnico. Scadenza: 14 agosto. CPI San Severo.

12. Operaio addetto alle vendite (4 unità) - Foggia (Fg)

Società operante nel settore terziario ricerca n. 4 unità iscritta nelle liste di cui all’art.1, comma 1, legge 68/99 (disabile) da inserire con la qualifica di operaio addetto alle vendite. Scadenza: 16 agosto. UCP Foggia. 13. Operaio settore ittico (1 unità) - Manfredonia (Fg) Per attività commerciale a Manfredonia si ricerca un operaio settore ittico abile e con esperienza nell'apertura di frutti di mare e confezionamento. Si offre contratto part-time di n. 4 ore a tempo determinato per n. 3 mesi con possibilità di inserimento in pianta stabile. Scadenza: 16 agosto. CPI Manfredonia.

Costruzioni e impianti

14. Garzone edile (25 unità) - San Severo (Fg)

Impresa edile con sede legale in San Severo, ricerca per ampliamento organico n. 25 garzoni edili che si occuperanno della preparazione del materiale da costruzione: bicomponete/malta-betume-colla, inoltre si occuperanno di tutte le procedure di semplice manutenzione. Requisiti: automunito-disponibilità a trasferte. Scadenza: 07 agosto. CPI San Severo.

Industria e trasporti

15. Autista di macchine operatrici (1 unità) - Lucera (Fg) Società operante nel settore trasporti ricerca n. 1 unità iscritta nelle liste di cui all’art.18, comma 2, legge 68/99 ed equiparate (orfani/vedovi/profughi…) da inserire come conduttore di macchine operatrici (autista). Scadenza: 16 agosto. UCP Foggia.

16. Conducenti di autobetoniera (3 unità) - Lucera (Fg)

Azienda di produzione di calcestruzzo ricerca n. 3 conducenti di autobetoniera in possesso di patenti C e CQC (indispensabili), per la sede di Lucera (FG), con trasferte in ambito provinciale. Si offre contratto a tempo determinato, full-time. Scadenza: 18 agosto. CPI Lucera.

Turismo e ristorazione

17. Cameriere ai piani (1 unità) - Vieste (Fg)

Agriturismo sito in Vieste ricerca n. 1 cameriere/a ai piani addetta alle pulizie delle camere ed appartamenti con esperienza biennale di fascia di età compresa tra i 25/45 anni. Si offre contratto CCNL Confindustria per i 3 mesi della stagione estiva da esplicare in turno unico 08:00/16:00 con pausa pranzo. Si offre possibilità di vitto e alloggio. Scadenza: 18 agosto. CPI Vico del Gargano.

18. Camerieri sala/bar (2 unità) - Vieste (Fg)

Agriturismo sito in Vieste ricerca n. 2 camerieri di sala/bar con esperienza triennale, fascia di età 25/45. Si richiede buona conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto CCNL per stagione estiva di 3 mesi da svolgere in orario spezzato colazione/pranzo - colazione/cena. Si offre inoltre la possibilità di vitto e alloggio. Scadenza: 18 agosto. CPI Vico del Gargano.

Offerte di lavoro fuori provincia e/o fuori regione

Industria e trasporti

19. Autisti di autobetoniera (3 unità) - San Bonifacio (Vr)

Per impresa edile operante nelle regioni Veneto e Sicilia, si ricercano n. 3 autisti di autobetoniera in possesso di patenti C+CQC e con almeno un anno di esperienza nel settore e/o mansione. Si offrono vitto e alloggio, contratto full-time a tempo determinato di n. 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Scadenza: 17 agosto. CPI Manfredonia.