Centri per l'impiego: le nuove offerte di lavoro in Capitanata

I Centri per l’Impiego della Capitanata, attraverso il portale della Regione Puglia “Lavoro Per Te”, segnalano, per il periodo che va dal 26 giugno - 03 luglio, un numero di offerte pari a 27 per un totale di 54 profili professionali richiesti. Il settore primario presenta un solo annuncio di lavoro per 2 posizioni aperte per mitilicoltori a Cagnano Varano. Il settore secondario registra 11 annunci di lavoro per 22 differenti profili, divisi tra “costruzioni e impianti” (4 annunci: 1 carpentiere edile e 2 muratori a Foggia; 1 ingegnere edile o geometra a Cerignola; 1 elettricista/elettrotecnico a San Severo), "industria e trasporti" (5 annunci: 3 elettromeccanici a Foggia; 1 fabbro e 1 tirocinante fabbro a Cerignola, e “commercio e artigianato” (2 annunci: 5 addetti alle vendite per Eurospin a Vieste e 2 agenti di commercio a Cerignola). Per il settore terziario sono pervenute 15 richieste di personale per 30 lavoratori professionali, divise in “turismo e ristorazione” (6 annunci: 1 barista, 1 cameriere, 1 pasticciere a Foggia; 1 aiuto pizzaiolo a Rodi Garganico; 2 baristi a Peschici; 1 addetto alle pulizie a Vieste) e in "amministrativo" (5 annunci: 1 addetto alla contabilità a San Severo; 3 impiegati tecnici di automazione a Manfredonia; 1 addetto alla segreteria a Cerignola; 1 tecnico informatico e 3 elettrosoftwaristi a Foggia) e in "sanità, servizi a persone e aziende" (4 annunci: 10 guardie giurate particolari e 3 addetti alle pulizie a Foggia; 1 fisioterapista a San Severo). Tutti gli annunci con i relativi dettagli sono disponibili nella sezione “Consulta le offerte” del sito “Lavoro Per Te - Regione Puglia”, dove è possibile anche candidarsi. I Centri per l’Impiego di Foggia e provincia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio Collocamento mirato) sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e disponibili ai numeri e ai contatti mail presenti sul portale Sintesi Foggia. Ancora attivi due avvisi di selezione per iscritti al Collocamento mirato: 5 unità (art.1 L.68/99) a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Operatore Usciere e 2 unità (art.18,c.2, L.68/99) a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Operatore Messo Comunale presso il Comune di San Severo. I bandi e tutta la documentazione sono disponibili sul sito Sintesi Foggia. E’ possibile candidarsi a partire dalle 8:30 del 26 giugno fino alle 12:30 del 13 luglio.

Tutte le offerte di lavoro a Foggia e in provincia

Agricoltura e agroalimentare

1. Mitilicoltori (2 unità) - Cagnano Varano (Fg) Cooperativa di mitilicoltura ricerca n. 2 mitilicoltori - lavoratori a bordo barca per la stagione estiva a Capojale (Cagnano Varano), in possesso di patente B e automuniti per raggiungere il luogo di lavoro. Si offre contratto a tempo determinato full time (CCNL Operai agricoli). Scadenza: 14 luglio. CPI Vico del Gargano.

Amministrativo

2. Addetto alla contabilità (1 unità) - San Severo

Studio commercialistico ricerca n. 1 impiegato addetto alla contabilità da inserire nell''organico. Il lavoro prevede attività di gestione ordinaria e data entry. Gradita esperienza pregressa nella mansione ma verranno presi in considerazione anche profili senza esperienza. Requisito minimo: diploma tecnico-commerciale. Scadenza: 12 luglio. CPI San Severo.

3. Addetto alla segreteria (1 unità) - Cerignola

L’azienda Casa Vinicola Errico, ricerca n. 1 addetto alla segreteria. La figura svolgerà compiti relativi all’organizzazione delle attività interne all’ufficio, relative all’amministrazione e alla contabilità, con mansioni nella registrazione delle fatture e nella compilazione dei ddt. Sono richiesti: possesso del diploma o titolo superiore, conoscenza degli strumenti base e degli applicativi informatici e possesso della patente B. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Scadenza: 14 luglio. CPI Cerignola.

4. Elettrosoftwaristi (3 unità) - Foggia

Si ricercano n. 3 elettrosoftwaristi per azienda operante nel settore dell'automazione industriale. Requisiti: esperienza nello sviluppo e programmazione software relativa all'automazione degli impianti industriali; conoscenza dei macchinari CN, CNC e SIEMENS; possesso della patente B; disponibilità a trasferte in tutta Italia; possesso del Diploma tecnico o indirizzo informatico e/o Laurea ad indirizzo informatico/automazione. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato (CCNL Metalmeccanica - Industria). Per i candidati under 30 privi di esperienza si offre contratto di apprendistato. Sede di lavoro: Foggia + trasferte. Scadenza: 12 luglio. CPI Foggia. 5. Tecnico informatico (1 unità) - Foggia (Fg) Si ricerca per ditta di Isernia n. 1 tecnico Informatico da presidio presso cliente di Foggia. Requisiti: esperienza comprovata e/o certificata di almeno 5 anni nella mansione; età compresa tra i 25 e i 55 anni; patenti A – B; titolo di studio: perito tecnico informatico/elettronico e/o comprovate capacità informatiche; indispensabile conoscenza della lingua inglese. Tipologia di Contratto: tempo determinato Orario di lavoro: 08:00/12:00 - 13:00/17:00. Sede di lavoro: Foggia Scadenza: 08 luglio. CPI Foggia.

Commercio e artigianato

6. Addetti alle vendite Eurospin (5 unità) - Vieste

Eurospin Puglia ricerca n. 5 addetti alle vendite per la sede di Vieste. Si richiede di essere in possesso di licenza media o diploma, di essere domiciliati nel territorio di competenza del Cpi di Vico del Gargano e disponibilità a lavorare durante il fine settimana. Si offre contratto a tempo determinato part-time/full-time su turni. Scadenza: 11 luglio. CPI Vico del Gargano.

7. Agenti di commercio (2 unità) - Cerignola

L’azienda Panoramika srl, che si occupa di progettazione, messa in opera e commercializzazione di infissi e serramenti, cerca n. 2 agenti di commercio, possibilmente con esperienza nella mansione e nel settore. La figura si occuperà delle relazioni con i clienti e della promozione e commercializzazione dei prodotti in ambito regionale, con possibilità di spostamento con auto aziendale. I candidati dovranno essere in possesso di diploma o titolo superiore, patente B, conoscenza della lingua inglese e degli applicativi di informatica più diffusi. Si richiedono candidature preferibilmente munite di foto. Si offre contratto a tempo indeterminato previo periodo di prova. Scadenza: 14 luglio. CPI Cerignola.

8. Falegnami (3 unità) - Apricena

Importante azienda di Apricena operante nel settore della lavorazione del legno (produzione, lavorazione e montaggio di porte, infissi, mobili, tettoie) ricerca 3 falegnami da inserire nell'organico. La risorsa ideale ha maturato diversi anni di esperienza nel settore. Scadenza: 13 luglio. CPI San Severo. Costruzioni e impianti:

9. Carpentiere edile (1 unità) - Foggia

Si ricerca n. 1 carpentiere edile. Requisiti: esperienza nella mansione (2 anni). Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, CCNL Edilizia. Sede di lavoro: Foggia. Scadenza: 08 luglio. CPI Foggia. 10. Elettricista/elettrotecnico (1 unità) - San Severo(Fg) Azienda di San Severo, operante nel settore dell'automazione, ricerca un elettricista/elettrotecnico da inserire nel proprio organico per l'istallazione di porte automatiche per attività commerciale pubbliche e privati. La figura richiesta dovrà avere maturato almeno un anno d'esperienza nel settore elettrotecnico o come installatore di impianti elettrici. Si offre un contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. Scadenza: 13 luglio. Cpi San Severo.

11. Ingegnere edile o geometra (1 unità) - Cerignola

Per azienda operante nel settore edile si cerca n. 1 ingegnere edile o geometra. La risorsa si occuperà di supportare tecnicamente il team di progettazione e realizzazione di interventi immobiliari presso la sede di Cerignola nella fase di realizzazione esecutiva (disegni tecnici, contabilità di cantiere, ecc.). Inoltre si occuperà di redigere pratiche edilizie e relativi allegati (disegni di progetto, relazioni tecniche, calcoli strutturali, energetici, acustici). E’ richiesta la conoscenza di software CAD, applicativi Office, software di calcolo strutturale e di efficienza energetica. Si offre contratto a tempo determinato e full time con possibilità di trasferte in Italia. Scadenza: 13 luglio. CPI Cerignola.

12. Muratori (2 unità) - Foggia

L'azienda Marilea edilizia privata SRLS ricerca n. 2 muratori per rifacimento e manutenzione di facciate condominiali. Si richiede: età compresa tra 25 e 62 anni; esperienza minima di 2 anni nel settore. Si offre: contratto a tempo indeterminato (CCNL Edilizia - Industria). Luogo di lavoro: Foggia. Scadenza: 11 luglio. CPI Foggia.

Industria e trasporti

13. Addetti alla produzione (2 unità) - San Severo

Azienda di San Severo ricerca, per ampliamento organico, due figura che dovranno occuparsi della preparazione dei condimenti per pizza al taglio e la preparazione di alcuni prodotti da forno. È richiesta dinamicità e propensione al lavorare in Team. Scadenza: 11 luglio. CPI San Severo.

14. Elettromeccanici (3 unità) - Foggia

Si ricercano n. 3 elettromeccanici per azienda operante nel settore dell'automazione industriale. Requisiti: esperienza in ambito meccatronico e/o elettronico industriale; conoscenza dei macchinari CN, CNC e SIEMENS; possesso della patente B; disponibilità a trasferte in tutta Italia; preferibile possesso del diploma tecnico/elettronico. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato/indeterminato (CCNL Metalmeccanica - Industria). Per i candidati under 30 privi di esperienza si offre contratto di apprendistato. Sede di lavoro: Foggia + trasferte. Scadenza: 12 luglio. CPI Foggia.

15. Fabbro (1 unità) - Cerignola

Per azienda operante nel settore metalmeccanico specializzata in carpenteria metallica che si occupa di montaggi e manutenzioni industriali, condotte idriche, infissi e persiane in alluminio, serrande, recinzioni, strutture in alluminio per impianti fotovoltaici e montaggio pannelli fotovoltaici, si cerca n. 1 fabbro. La risorsa si occuperà di tagli, saldature, assemblaggi e tutto quello che concerne l’attività. È richiesto Il patentino da saldatore e l’esperienza di 10 anni. Si offre contratto secondo CNNL metalmeccanico-artigiano a tempo determinato e full time. Scadenza: 13 luglio. CPI Cerignola.

16. Impiegato tecnico d’automazione (3 unità) - Manfredonia

Azienda di Manfredonia, operante in contesto internazionale ricerca, n. 3 impiegati tecnici d'automazione PLC - Inverter. Requisiti indispensabili: Diploma tecnico o Laurea tecnica, Conoscenza Pacchetto Office, possesso della Patente B, buona conoscenza della Lingua Inglese. Richiesti 2 anni di esperienza nella mansione, si valutano giovani da formare. Necessaria la disponibilità a trasferte in Italia e in tutto il mondo per lunghi periodi. Scadenza: 13 luglio. CPI Manfredonia.

17. Tirocinante fabbro (1 unità) - Cerignola

Per azienda operante nel settore metalmeccanico specializzata in carpenteria metallica e che si occupa anche di montaggi e manutenzioni industriali, condotte idriche, infissi e persiane in alluminio, serrande, recinzioni, strutture in alluminio per impianti fotovoltaici e montaggio pannelli fotovoltaici si cerca n. 1 operaio generico. La risorsa, tramite affiancamento, acquisirà le competenze di fabbro. È richiesta un’età anagrafica compresa tra i 18 e i 20 anni. Si offre contratto secondo CNNL metalmeccanico-artigiano a tempo determinato e full time oppure tirocinio. Scadenza: 13 luglio. CPI Cerignola.

Sanità, servizi a persone e aziende

18. Addetti alle pulizie (2 unità) - Foggia

Si ricercano n. 2 addetti alle pulizie. Requisiti: possesso della patente B ed automuniti. Preferibile esperienza nella mansione. Orario di lavoro part-time 4h su 6 giorni settimanali. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di proroga/trasformazione. Sede di lavoro: Foggia Scadenza: 11 luglio. CPI Foggia.

19. Addetto alle pulizie (1 unità) - Foggia

Si ricerca n. 1 addetto/a alle pulizie. Requisiti: età compresa tra 20 e 50 anni; minima esperienza nella mansione. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione (CCNL Pubblici esercizi); orario di lavoro dalle 05:00 alle 07:00 su 6 giorni lavorativi Luogo di lavoro: Foggia. Scadenza: 12 luglio. CPI Foggia.

20. Addetto alle pulizie (1 unità) - Vieste

Aria di Vacanze a Vieste ricerca n. 1 addetto alle pulizie di età compresa tra i 20 e i 45 anni con un minimo di esperienza e in possesso di patente B. Si offre contratto a tempo determinato full time (7h lavorative) con 1 giorno libero a settimana. Possibilità di alloggio. Scadenza: 11 luglio. CPI Vico del Gargano.

21. Guardia particolare giurata (10 unità) - Foggia

Si cercano n. 10 guardie particolari giurate a foggia. Requisiti: età compresa tra 20 e 60 anni; possesso patente B preferibile, ma non indispensabile; esperienza pregressa con titoli prefettizi in corso di validità; non aver riportato condanne. Si offre: contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione, CCNL vigilanza e servizi fiduciari; lavoro articolato su turni di 8 ore, anche notturni. Scadenza: 03 luglio. CPI Foggia.

22. Fisioterapista (1 unità) - San Severo

Studio di fisioterapia e riabilitazione di San Severo ricerca n. 1 fisioterapista da inserire nel proprio organico. Contratto previsto è autonomo- libero professionista. Scadenza: 12 luglio. CPI San Severo.

Turismo e ristorazione

23. Aiuto pizzaiolo (1 unità) - Rodi Garganico

Si ricerca n. 1 barista. Requisiti: esperienza minima nella mansione, età 20- 50. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di proroga/trasformazione. Orario di lavoro full time (14:00-22:00 o 18:00-02:00) su 6 giorni lavorativi. Sede di lavoro: Foggia. Scadenza: 11 luglio. CPI Vico del Gargano.

24. Barista (1 unità) - Foggia

Si ricerca n. 1 barista. Requisiti: esperienza minima nella mansione, età 20- 50. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di proroga/trasformazione. Orario di lavoro full time (14:00-22:00 o 18:00-02:00) su 6 giorni lavorativi. Sede di lavoro: Foggia. Scadenza: 12 luglio. CPI Foggia.

25. Baristi (2 unità) - Peschici

Residence Julia a Peschici ricerca n. 2 baristi per la stagione estiva. Si offre contratto a tempo determinato full time con vitto e alloggio. Scadenza: 12 luglio. CPI Vico del Gargano.

26. Cameriere (1 unità) - Foggia

Si ricerca n. 1 cameriere. Requisiti: età compresa tra 20 e 50 anni; minima esperienza nel settore. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione (CCNL Pubblici esercizi); orario full time 17:00/01:00 o 18:00/02:00 su 6 giorni lavorativi. Luogo di lavoro: Foggia. Scadenza: 12 luglio. CPI Foggia.

27. Pasticciere (1 unità) - Foggia

Si ricerca n. 1 pasticciere. Requisiti: esperienza comprovata nella mansione, età 20- 50. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di proroga/trasformazione. Orario di lavoro full time (06:00 14:00) o part-time 4 ore su 6 giorni lavorativi. Sede di lavoro: Foggia. Scadenza: 12 luglio. CPI Foggia.