Centri per l’Impiego: oltre 160 professionisti richiesti dalle aziende di Foggia e provincia

34 richieste di personale per 163 figure professionali: sono i dati registrati nel report degli annunci di lavoro pubblicati dal 22 al 29 maggio dai Centri per l’Impiego della provincia di Foggia, attestando un aumento di richieste di personale da parte delle aziende locali in ambito agricolo, in primis, e a seguire in ambito turistico e artigianale.

Nel settore agricolo si cercano 20 manutentori meccanici, 20 addetti alla cernita, 10 conduttori di generatori a vapore, 20 carrellisti, 20 operai per realtà agricola di Foggia. Nel settore turistico la richiesta di personale interessa soprattutto l’area garganica, con una richiesta di aiuto cuoco, aiuto pizzaiolo, pizzaiolo, lavapiatti e 3 camerieri a Rodi Garganico, 10 animatori e capi animatori, 15 istruttori sportivi e fitness, 5 addetti audio/luci, 20 addetti al miniclub e addetto alle pulizie a Vieste; bagnini, manutentore e inservienti ai piani per hotel a San Giovanni Rotondo. Si segnala nel settore dei servizi la ricerca di 3 O.S.S. a Lucera e 2 educatori RSA (tirocinio) ad Alberona. Nel settore secondario, invece, la ricerca si divide tra ambito commerciale e artigianale: 3 addetti alle vendite, 1 commesso di parafarmacia, 1 ingegnere, 1 meccanico a Foggia, 1 fabbro e 1 tirocinante fabbro a Cerignola, 3 falegnami ad Apricena.

Una nuova ricerca di personale è riservata agli iscritti al Collocamento mirato, nello specifico due addetti alla vendita al dettaglio di gioielli e orologi (riservato a disabili - ex art.1, c.1, L.68/99). Il modulo di candidatura, da inviare entro il 5 giugno, è disponibile sulla home page del sito Sintesi Foggia.

Tutti gli annunci di lavoro sono disponibili sul portale regionale “Lavoro per te – Puglia”, dove è possibile creare un profilo personale accedendo con SPID, inserire il curriculum vitae e inviare con un clic la propria candidatura.

Se non si è in possesso dello SPID è possibile inviare il proprio CV all’indirizzo mail segnalato nei contatti della vacancy. Sulla pagina Facebook Centri Impiego Foggia e provincia è possibile recuperare le ultime offerte di lavoro e essere aggiornato sulle novità ed eventi organizzati in provincia dai CPI (recruiting day, corsi di formazione, giornate informative su tirocini, start up e molto altro).

Tutte le offerte di lavoro a Foggia e in provincia

Agricoltura/agroalimentare

Addetti alla cernita (20 unità) - Foggia

Si ricercano 20 addetti alla cernita per azienda operante nella lavorazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli. Requisiti: preferibile minima esperienza nella mansione; disponibilità a lavorare su turnazioni. Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato (CCNL Conserve Industria); lavoro su turni (anche notturni). Sede di lavoro: Foggia.

Scadenza: 07 giugno. CPI Foggia.

Bagnino hotel (1 unità) - San Giovanni Rotondo

Per stagione estiva si ricerca un/a bagnino/a in possesso di brevetto da impiegare presso rinomato Hotel a San Giovanni Rotondo.

Scadenza: 07 giugno. CPI Manfredonia.

Carrellisti (20 unità) - Foggia

Si cercano 20 carrellisti. Nello specifico, la risorsa si dovrà occupare di caricare e scaricare merci in arrivo, collocare i prodotti nell'apposita area del magazzino utilizzando i macchinari e le attrezzature per la movimentazione delle merci, gestire le scorte, rintracciare gli articoli e verificarne la disponibilità. Si richiede: esperienza di 2 anni nella mansione; possesso del patentino per carrello/muletto si offre: contratto a tempo determinato (CCNL conserve industriali); lavoro su turni (anche notturni). Luogo di lavoro: Foggia.

Scadenza: 07 giugno. CPI Foggia.

Conduttori di generatori a vapore (10 unità) - Foggia

Si ricercano n. 10 conduttori di generatori a vapore per azienda operante nella lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi. Requisiti: possesso di diploma tecnico; possesso del patentino per la conduzione di generatori di vapore; esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni. Tipologia contratto: tempo determinato/stagionale (CCNL Conserve Industria). Orario di lavoro su turni (notturno). Sede di lavoro: Foggia.

Scadenza: 07 giugno. CPI Foggia.

Manutentori meccanici (20 unità) – Foggia

Si cercano 20 manutentori meccanici a Foggia, nello specifico aggraffatori per assemblaggio di bordi di lamiera per barattoli tramite appositi macchinari.

Requisiti: diploma in ambito meccanico; formazione con acquisizione di competenze e conoscenze in ambito meccanico-industriale; esperienza di 2 anni; disponibilità a lavorare in piedi; disponibilità a lavoro su turni, anche notturni. Si offre: contratto CNNL conserve-industria; tempo determinato stagionale.

Scadenza: 07 giugno. CPI Foggia

Operai (10 unità) - Foggia

Si cercano 10 operai in Foggia. Nello specifico addetti alle linee di produzione con contratto stagionale. Costituisce requisito preferenziale l'esperienza maturata nel settore o in altri contesti produttivi. Requisiti: diploma o licenza media; esperienza di un anno nel settore; disponibilità a lavoro su turni anche notturni; automunito. Si offre contratto CCNL Conserva Industria a tempo determinato.

Scadenza: 07 giugno. CPI Foggia.

Commercio e artigianato

Addetti alle vendite con funzioni di consegna (2 unità) - Foggia

Azienda operante nel settore del commercio al dettaglio di bevande sita in Foggia ricerca 2 lavoratori addetti alle vendite con funzioni di consegna. Il personale sarà affiancato per acquisire le competenze necessarie in relazione ai prodotti commercializzati. Requisiti: minima esperienza nella mansione/settore; possesso patente B. Si offre: contratto CCNL commercio al dettaglio di bevande: Data di assunzione prevista 05/06/2023. Sede di lavoro: Foggia. Modalità di lavoro: part- time. Tipo di contratto tirocinio. Candidarsi direttamente attraverso autenticazione su questa piattaforma o, in alternativa, mandare il CV a ido.foggia@regione.puglia.it.

Scadenza: 07 giugno. CPI Foggia.

Commesse di gioielleria (2 unità) - Foggia

La società operante nel settore vendita al dettaglio di gioielli e orologi ricerca 2 unità iscritte nelle liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/99 (Disabile) da inserire con la qualifica di commesso di gioielli.

Scadenza: 05 giugno. UCP Foggia.

Commesso (1 unità) - Foggia

Si ricerca n. 1 commessa/o per parafarmacia. Requisiti: età 18-29 anni, possesso del diploma. Preferibile esperienza nella mansione. Si offre iniziale contratto di Apprendistato. Orario di lavoro part-time pomeridiano dalle 16:00 alle 20:00, su 6 giorni settimanali. Sede di lavoro: Foggia.

Scadenza: 09 giugno. CPI Foggia.

Commesso di parafarmacia (1 unità) - Foggia

Si ricerca n. 1 commessa/o per negozio di biancheria da donna. Nello specifico, la risorsa si dovrà occupare della vendita al dettaglio, della gestione del magazzino e dell'allestimento della vetrina del negozio. Si richiede: per candidati di età compresa tra i 20 e i 30 anni non compiuti, che siano disoccupati non iscritti a corsi di formazione e non iscritti all'università; per candidati di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti, che siano disoccupati, diploma di maturità. Si offre: contratto di tirocinio di 30 ore settimanali. Luogo di lavoro: Foggia.

Scadenza: 05 giugno. CPI Foggia.

Fabbro (1 unità) - Cerignola

Per azienda operante nel settore metalmeccanico specializzata in carpenteria metallica che si occupa di montaggi e manutenzioni industriali, condotte idriche, infissi e persiane in alluminio, serrande, recinzioni, strutture in alluminio per impianti fotovoltaici e montaggio pannelli fotovoltaici, si cerca 1 fabbro. La risorsa si occuperà di tagli, saldature, assemblaggi e tutto quello che concerne l’attività. È richiesto il patentino da saldatore e l’esperienza di 10 anni. Si offre contratto secondo CNNL metalmeccanico-artigiano a tempo determinato e full time.

Scadenza: 08 giugno. CPI Cerignola.



Falegnami (3 unità) - Apricena

Importante azienda di Apricena operante nel settore della lavorazione del legno (produzione, lavorazione e montaggio di porte, infissi, mobili, tettoie) ricerca 3 falegnami da inserire nell'organico. La risorsa ideale ha maturato diversi anni di esperienza nel settore.

Scadenza: 08 giugno. CPI San Severo.



Meccanico (1 unità) - Foggia

Officina meccatronica con sede in Foggia cerca 1 operaio meccanico con esperienza da inserire nel proprio organico. Requisiti: competenze tecniche in ambito manutenzione/riparazione di camion e autoveicoli; conoscenza impianti frenanti, frizione e distribuzione; con patente B e automunito; età compresa tra i 20 e i 55 anni. Si offre: contratto CCNL metalmeccanico; data di assunzione prevista 12/06/2023; sede di lavoro Foggia; modalità di lavoro full-time; tipo di contratto subordinato a tempo determinato. Candidarsi direttamente attraverso autenticazione su questa piattaforma o, in alternativa, mandare il CV a ido.foggia@regione.puglia.it indicando il riferimento all’offerta.

Scadenza: 09 giugno. CPI Foggia.

Tirocinante fabbro (1 unità) - Cerignola

Per azienda operante nel settore metalmeccanico specializzata in carpenteria metallica e che si occupa anche di montaggi e manutenzioni industriali, condotte idriche, infissi e persiane in alluminio, serrande, recinzioni, strutture in alluminio per impianti fotovoltaici e montaggio pannelli fotovoltaici si cerca n. 1 operaio generico. La risorsa, tramite affiancamento, acquisirà le competenze di fabbro. È richiesta un’età anagrafica compresa tra i 18 e i 20 anni. Si offre contratto secondo CNNL metalmeccanico-artigiano a tempo determinato e full time oppure tirocinio.

Scadenza: 08 giugno. CPI Cerignola.

Costruzioni e impianti

Elettricista/elettromeccanico (1 unità) - San Severo

Azienda di San Severo operante nel settore dell'automazione, ricerca un elettricista/elettrotecnico da inserire nel proprio organico per l'istallazione di porte automatiche per attività commerciale pubbliche e privati. La figura richiesta dovrà avere maturato almeno un anno d'esperienza nel settore elettrotecnico o come installatore di impianti elettrici. Si offre un contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato.

Scadenza: 10 giugno. CPI San Severo.

Geometra/ingegnere (1 unità) - Foggia

Si ricerca 1 geometra/ingegnere per azienda del settore edilizio. La risorsa si occuperà principalmente di gestione del cantiere, contabilità e gestione degli ordini di materiali. Sono previste trasferte su tutta la Puglia e in parte in Basilicata. Requisiti: diploma per geometri o laurea in Ingegneria edile/civile, conoscenza ed utilizzo di software di contabilità e gestione magazzino, disponibilità a trasferte. Costituisce requisito preferenziale l'aver partecipato a corsi per preposto, antincendio, lavori in quota o di primo soccorso. Si offre contratto iniziale a tempo determinato, con possibilità di trasformazione, auto aziendale per recarsi presso i cantieri, telefono aziendale. Orario di lavoro full time articolato su 5/6 giorni settimanale.

Scadenza: 09 giugno. CPI Foggia.

Industria e trasporti

Magazziniere (1 unità) - Torremaggiore

Azienda di Torremaggiore ricerca 1 magazziniere da inserire nell'organico. La risorsa dovrà occuparsi del magazzino e della vendita del prodotto. È richiesta predisposizione al mondo dei motori e buona dimestichezza nell’utilizzo del pc.

Scadenza: 07 giugno. CPI San Severo.

Sanità, servizi a persone e aziende

Educatori RSA (2 unità) - Alberona

La ‘San Riccardo Pampuri Scs’ ricerca 2 tirocinanti educatori per la struttura Rsa Villa Rosa sita in Alberona (FG). Sono requisiti indispensabili la laurea in scienze dell'educazione, possesso di patente B ed essere automuniti.

Scadenza: 08 giugno. CPI Lucera.

Operatori socio sanitari (3 unità) - Lucera

La ‘San Riccardo Pampuri Scs’ ricerca 3 operatori sociosanitari per il servizio Sad-Adi (servizio di assistenza domiciliare) con sede di lavoro Lucera.

Scadenza: 08 giugno. CPI Lucera.

Perito chimico (1 unità) - Foggia

Si ricerca n. 1 perito chimico. Requisiti: diploma in ambito tecnico-scientifico; età non superiore ai 25 anni; possesso della patente B. È previsto un iniziale inserimento in azienda tramite stage della durata di 6 mesi (full-time). Si offrono: un rimborso mensile di 600 € e buoni pasto mensa. Sede di lavoro: Foggia - Località Incoronata.

Scadenza: 06 giugno. CPI Foggia.

Tecnico campionatore (1 unità) - Foggia

Si ricerca 1 tecnico campionatore. Requisiti: diploma di perito chimico o laurea in scienze ambientali/ingegneria ambientale; età non superiore ai 35 anni; preferibile minima esperienza nel monitoraggio di matrici ambientali (acque, terreni, rifiuti, emissioni, gas interstiziali); possesso della patente B; disponibilità a trasferte in Italia (centro-sud). Si offre contratto a tempo determinato o apprendistato (full-time) + trasferte. Sede di lavoro: Foggia - Località Incoronata.

Scadenza: 06 giugno. CPI Foggia.

Turismo e ristorazione

Addetti al miniclub (20 unità) - Vieste

Si ricercano n. 20 addetti al miniclub per villaggi turistici con sede a Vieste (FG). Requisiti: età non superiore a 40 anni; esperienza minima nel settore per i ruoli di responsabilità. Si offre: contratto a tempo determinato full-time o part-time per il periodo da giugno/luglio ad agosto/settembre; vitto e alloggio presso la struttura. Per i candidati idonei è previsto un incontro informativo-conoscitivo presso gli uffici del Centro per l'Impiego di Foggia. Per candidarsi 3203174140 (solo whatsapp).

Scadenza: 06 giugno. CPI Foggia.

Addetto alle pulizie (1 unità) - Vieste

Aria di Vacanze a Vieste ricerca 1 addetto alle pulizie di età compresa tra i 20 e i 45 anni con un minimo di esperienza e in possesso di patente B. Si offre contratto a tempo determinato full time (7h lavorative) con 1 giorno libero a settimana. Possibilità di alloggio.

Scadenza: 09 giugno. CPI Vico del Gargano

Animatori turistici (5 unità) - Vieste

Si ricercano5 animatori per villaggi turistici con sede a Vieste (FG). Requisiti: età non superiore a 40 anni; conoscenza della lingua tedesca. Si offre: contratto a tempo determinato full-time o part-time per il periodo da giugno/luglio ad agosto/settembre; vitto e alloggio presso la struttura. Per i candidati idonei è previsto un incontro informativo-conoscitivo presso gli uffici del Centro per l'Impiego di Foggia. Per candidarsi 3203174140 (solo whatsapp).

Scadenza: 06 giugno. CPI Foggia

Aiuto cuoco (1 unità) – Rodi Garganico

Le Macine a Lido del Sole di Rodi Garganico ricerca 1 aiuto cuoco. SI richiede esperienza minima o propensione alla formazione. Si offre Ccnl a tempo determinato full time da giugno a metà settembre con paga da 1100 a 1300 euro. La mansione si svolgerà nel turno serale (17.00 – chiusura), la domenica e festivo turno doppio. Possibilità di alloggio.

Scadenza: 08 giugno. CPI Vico del Gargano.

Aiuto pizzaiolo (1 unità) - Rodi Garganico

Ristorante Le Macine ricerca per la sede di Lido del Sole a Rodi Garganico 1 aiuto pizzaiolo per turno serale (dalle 17.00 fino a chiusura) con un minimo di esperienza o propenso alla formazione. Si offre contratto CCNL a tempo determinato full time da giugno a metà settembre (retribuzione dai 1100 ai 1300€). Possibilità di alloggio.

Scadenza: 08 giugno. CPI Vico del Gargano.

Camerieri (3 unità) - Rodi Garganico

Le Macine a Lido del Sole di Rodi Garganico ricerca 3 camerieri anche di prima esperienza. Si offre CCNL a tempo determinato full time da giugno a metà settembre con paga da 1100 ai 1300 euro. La mansione si svolgerà nel turno serale (17: 00 - chiusura), la domenica e festivo turno doppio. Possibilità di alloggio.

Scadenza: 08 giugno. CPI Vico del Gargano.

Capi animatori (5 unità) - Vieste

Si ricercano 5 capi animatori per villaggi turistici con sede a Vieste (Fg). Requisiti: età non superiore a 40 anni; esperienza minima nel ruolo. Si offre: contratto a tempo determinato full-time o part-time per il periodo da giugno/luglio ad agosto/settembre; vitto e alloggio presso la struttura. Per i candidati idonei è previsto un incontro informativo-conoscitivo presso gli uffici del Centro per l'Impiego di Foggia. Per candidarsi 3203174140 (solo whatsapp).

Scadenza: 06 giugno. CPI Foggia.

Inserviente ai piani (1 unità) - San Giovanni Rotondo

Per pulizia delle camere presso Hotel a San Giovanni Rotondo, si ricercano inservienti ai piani. Si richiede minima esperienza nella mansione. Si offre contratto full time a tempo determinato per 6 mesi.

Scadenza: 07 giugno. CPI Manfredonia.

Istruttori sportivi/fitness (15 unità) - Vieste

Si ricercano n. 15 istruttori sportivi/fitness per villaggi turistici con sede a Vieste (Fg). Requisiti: età non superiore a 40 anni. Si offre: contratto a tempo determinato full-time o part-time per il periodo da giugno/luglio ad agosto/settembre; vitto e alloggio presso la struttura. Per i candidati idonei è previsto un incontro informativo-conoscitivo presso gli uffici del Centro per l'Impiego di Foggia. Per candidarsi 3203174140 (solo whatsapp).

Scadenza: 06 giugno. CPI Foggia.

Lavapiatti (1 unità) - Rodi Garganico

Le Macine a Lido del Sole di Rodi Garganico ricerca 1 lavapiatti anche di prima esperienza. Si offre CCNL a tempo determinato full time da giugno a metà settembre con paga dai 1100 ai 1300 euro. La mansione è da svolgere in turno serale (17:00 - chiusura), la domenica e festivo turno doppio. Possibilità di alloggio.

Scadenza: 08 giugno. CPI Vico del Gargano.

Manutentore/tuttofare d’albergo (1 unità) – San Giovanni Rotondo

Rinomato Hotel a San Giovanni Rotondo ricerca per la stagione estiva una figura di manutentore che si occupi delle manutenzioni nelle camere degli ospiti, nelle aree pubbliche dell’hotel e nelle aree di attività degli altri reparti. Si richiedono: esperienza minima nella mansione; conoscenza dei sistemi elettrici, idraulici; minima capacità di gestione delle aree verdi.

Scadenza: 07 giugno. CPI Manfredonia.

Pizzaiolo (1 unità) - Rodi Garganico

Le Macine a Lido del Sole di Rodi Garganico ricerca 1 pizzaiolo per turno serale (dalle 17.00 fino a chiusura) con un minimo di esperienza. Si offre contratto CCNL a tempo determinato full time da giugno a metà settembre (retribuzione prevista dai 1100 ai 1300€). Possibilità di alloggio.

Scadenza: 08 giugno. CPI Vico del Gargano.

Tecnici audio-luci/dj (5 unità) - Vieste

Si ricercano 5 tecnici audio-luci/dj per villaggi turistici con sede a Vieste (Fg). Requisiti: età non superiore a 40 anni. Si offre: contratto a tempo determinato full-time o part-time per il periodo da giugno/luglio ad agosto/settembre; vitto e alloggio presso la struttura. Per i candidati idonei è previsto un incontro informativo-conoscitivo presso gli uffici del Centro per l'Impiego di Foggia. Per candidarsi 3203174140 (solo whatsapp).

Scadenza: 06 giugno. CPI Foggia.