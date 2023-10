Continua la ricerca di personale nel Foggia: annunci di lavoro in agricoltura, industria e commercio

Continua la ricerca di personale presso i CPI operanti nella Provincia di Foggia: 23 annunci per 83 figure professionali nella settimana 23-30 Ottobre. Per azienda agricola di Lucera si ricercano 15 braccianti agricoli.

Nel settore secondario le ricerche riguardano l'ambito del commercio e dell'artigianato (8 posizioni lavorative aperte), delle costruzioni (12 posizioni aperte) e di industria e trasporti (3 posizioni aperte): intermediari assicurativi per le città del Gargano, operatori di sala gioco e scommesse, ingegnere gestionale, addetti alle vendite a Foggia, conducenti di autobetoniera a Lucera, carpentieri edili e meccanico a Torremaggiore, addetto alle vendite a San Severo, manovali, pittori edili e piastrellisti per azienda di Apricena operante in Emilia Romagna.

Nel settore terziario si cercano professionisti nel settore amministrativo e dei servizi: guardie notturne a Foggia e Ordona, tirocinante architetto junior a Foggia, educatori professionali socio-pedagogici a Cerignola, consulenti assicurativi a Lucera. Per gli iscritti al Collocamento mirato (ex art.1 e 18 L.68/99) sono indirizzati sei annunci di lavoro: addetto all'allevamento a Cerignola, addetti vendite in diversi settori a Foggia e San Severo. Si segnalano due avvisi di selezione: uno ex art.16 L.56/87 per 'Operatore esperto esecutore tecnico manutentivo-vigilante-autista' presso il Comune di Castelluccio Valmaggiore (scadenza: 02/11/23) e uno ex art.1 L.68/99 (disabili) per 'Collaboratore dei servizi di portierato' presso la Provincia di Foggia (scadenza: 17/11/23). Gli avvisi e le domande di partecipazione sono disponibili sul sito Sintesi Foggia.

Tutte le offerte con i dettagli sono disponibili sul sito "Lavoro per te - Regione Puglia". Per chi è interessato a valutare proposte lavorative all’estero, la rete EURES raccoglie tutte le vacancies disponibili sul territorio europeo.

Per informazioni sull’invio dei curricula, sulle offerte attive e sulla pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia), raggiungibili telefonicamente o via mail e aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30. Per aggiornamenti sul territorio è attiva la pagina Facebook Centri Impiego Foggia e provincia.