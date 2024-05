Centri per l'impiego, oltre 50 nuovi annunci: si cercano 125 profili a Foggia e in provincia

Nella settimana 20-27 maggio i Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia hanno pubblicato 59 nuove vacancy lavorative sul sito “Lavoro per te - Regione Puglia" per ben 126 posti vacanti.

Nel settore secondario gli annunci di lavoro riguardano gli ambiti "commercio e artigianato", "costruzioni e impianti" e "industria e trasporti”. Si cercano: banconisti, addetti alle vendite, elettricisti, saldatori, meccanici, consulenti assicurativi, tecnici, autisti, autotrasportatori, carrozzieri, carpentieri, magazzinieri. In ambito “amministrativo” si cercano impiegati/segretari a Foggia, Torremaggiore e Manfredonia. Nel settore “servizi alla persona" sono richiesti docenti per una scuola di musica sita in Barletta. In “turismo e ristorazione” continua la richiesta di camerieri, addetti alle pulizie, aiuto pizzaioli, cuochi, baristi, chef, banconisti, animatori e istruttori fitness nelle località turistiche della provincia e non. Per il Collocamento mirato è stata pubblicata una nuova vacancy per un'azienda di Lucera: un operaio iscritto negli elenchi della L.68/99 art.1 (disabile). È, inoltre, disponibile un avviso di selezione riservato a disabili per l'avviamento numerico di n.3 unità a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale Operatore servizi generali presso la Provincia di Foggia.

Nel report completo sono riportate, inoltre, le offerte di lavoro della rete Eures per i Paesi esteri. I prossimi eventi di recruiting online si terranno martedì 28 maggio (Lavorare in Svezia e Danimarca) e mercoledì 5 giugno (ricevere il visto lavorativo in Germania). Tutte le opportunità sono consultabili anche sul sito eures.europa.eu o sulla pagina dedicata di Sistema Puglia.

Per aggiornamenti su offerte di lavoro, bandi e programmi regionali di politiche del lavoro è attiva la pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia”. Per pubblicare annunci, inviare candidature e aderire alle politiche attive del lavoro cittadini e aziende possono rivolgersi ai sette Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia: Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia (contatti).