Nuove offerte di lavoro, oltre 90 profili richiesti a Foggia e in provincia

Nuove vacancy lavorative pubblicate sul sito “Lavoro per te - Regione Puglia" dai sette Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia per 95 posti vacanti stando ai soli annunci pubblicati durante la scorsa settimana, mentre altre ricerche di personale risultano ancora aperte. Per aziende del settore agricolo si cercano un trattorista a Torremaggiore e un meccanico di macchine agricole a San Severo.

Nel settore secondario gli annunci di lavoro riguardano gli ambiti "commercio e artigianato", "costruzioni e impianti" e "industria e trasporti”. Si cercano: banconisti, addetti alle vendite, elettricisti, saldatori, meccanici, operai, periti elettrotecnici in diversi centri del Foggiano. In ambito amministrativo si cercano impiegati amministrativi/segretari a Foggia e Cerignola. Nel settore sanità e servizi alla persona sono richiesti addetti alle pulizie e un chimico a Foggia.

Nel settore turismo e ristorazione continua la ricerca di camerieri, addetti alle pulizie, aiuto cuochi, baristi, chef, animatori e istruttori fitness per le località turistiche della provincia e per agenzie che operano fuori regione. Per il Collocamento mirato sono riservati due annunci: un'azienda di Carapelle ricerca due operai (L.68/99 art.1 - disabile - e art.18 c.2 - categoria protetta).

Nel report completo (consultabile al seguente link: https://tinyurl.com/5hcm29j9 ) sono riportate, inoltre, le offerte di lavoro della rete EURES per i Paesi esteri. I prossimi eventi di recruiting online si terranno giovedì 23 maggio (lavoro in Europa nel settore ICT e Business), martedì 28 maggio (Lavorare in Svezia e Danimarca) e mercoledì 5 giugno (ricevere il visto lavorativo in Germania). Tutte le opportunità sono consultabili anche sul sito eures.europa.eu o sulla pagina dedicata di Sistema Puglia. Per aggiornamenti su offerte di lavoro, bandi e programmi regionali di politiche del lavoro è attiva la pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia”: https://tinyurl.com/mzw7yefw. Per pubblicare annunci, inviare candidature e aderire alle politiche attive del lavoro cittadini e aziende possono rivolgersi ai sette Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia: Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia (Contatti).