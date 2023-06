Oltre 200 posti di lavoro vacanti: le richieste presso i Centri per l’Impiego di Foggia e provincia

I Centri per l’Impiego della Capitanata, attraverso il portale della Regione Puglia Lavoro Per Te, segnalano, per il periodo che va dal 12 giugno – 19 giugno, un numero di offerte pari a 26 per un totale di 204 profili professionali richiesti. 132 sono le posizioni aperte in ambito agricolo, attestandosi come primo settore per numero di richieste di personale pervenute presso i CPI di Foggia e provincia: per azienda agricola di Foggia si cercano 20 carrellisti, 20 addetti alla cernita, 10 conduttori di generatori a vapore, 10 operai, 20 manutentori meccanici; per azienda in agro di Stornarella si cercano 10 tecnologi alimentari, 20 carrellisti, 20 addetti alla cernita; per cooperativa di mitilicoltura di Cagnano Varano si cercano 2 mitilicoltori. Segue l’ambito turistico, con un numero di richieste di personale pari a 55 profili professionali: presso i centri alberghiero-ricettivi di Vieste si cercano 20 addetti ai mini club, 5 tecnici audio- luci/dj, 5 animatori turistici e 5 capi animatori, 15 istruttori sportivi/fitness, mentre a Cerignola si cercano 2 camerieri e 2 baristi. Nell’ambito sanitario si è alla ricerca di 1 fisioterapista presso uno studio di riabilitazione a San Severo. Chiude il settore secondario con 17 posti vacanti: 2 manutentori a Marina di Lesina, 3 impiegati tecnici di d’automazione - PLC inverter a Manfredonia, 1 ingegnere edile o geometra a Cerignola, 1 geometra a San Severo, 1 elettricista/elettromeccanico a San Severo, 3 falegnami ad Apricena, 1 barbiere/parrucchiere a Foggia, 1 addetto alle vendite a San Severo e 5 a Vieste. Tutte le offerte e i dettagli sono reperibili sul sito “Lavoro per te” della regione Puglia. Nella sezione “consulta le offerte” è possibile cercare gli annunci di lavoro per professione o per città. Cliccando su un’offerta è possibile candidarsi con l’apposito tasto e inviare il proprio CV. I Centri per l’Impiego di Foggia e provincia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio Collocamento mirato) sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e disponibili ai numeri e ai contatti mail presenti sul portale Sintesi Foggia. Si segnalano due avvisi di selezione per iscritti al Collocamento mirato (disabili): 5 unità (art.1 L.68/99) a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Operatore Usciere e 2 unità (art.18,c.2, L.68/99) a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di AMBITO TERRITORIALE DI FOGGIA COORDINAMENTO Via Telesforo, 25 - 71122 Foggia (FG) TEL: 0881 706262 EMAIL: comunicazione.foggia@arpal.regione.puglia.it Operatore Messo Comunale presso il Comune di San Severo. I bandi e tutta la documentazione sono disponibili sul sito Sintesi Foggia. E’ possibile candidarsi a partire dalle 8:30 del 26 giugno fino alle 12:30 del 13 luglio.

Le offerte di lavoro nel Foggiano

Agricoltura e agroalimentare

1. Addetti alla cernita (20 unità) - Foggia

Si ricercano n. 20 addetti alla cernita per azienda operante nella lavorazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli. Requisiti: preferibile minima esperienza nella mansione; disponibilità a lavorare su turnazioni. Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato (CCNL Conserve Industria); lavoro su turni (anche notturni). Sede di lavoro: Foggia. Scadenza: 30 giugno. CPI Foggia.

2. Addetti alla cernita (20 unità) - Stornarella

Si ricercano 20 operai addetti alla cernita per azienda agricola situata in agro di Stornarella che si occupa dell'intera filiera di produzione e distribuzione in ambito agroalimentare. I candidati dovranno avere un'esperienza pregressa nella mansione e nel settore di 1 anno, essere disponibili a lavoro su turni e automuniti. Si offre contratto CCNL agricoltura a tempo determinato, full-time. Scadenza: 01 luglio. CPI Cerignola.

3. Carrellisti (20 unità) - Foggia

Si cercano n. 20 carrellisti. Nello specifico, la risorsa si dovrà occupare di caricare e scaricare merci in arrivo, collocare i prodotti nell'apposita area del magazzino utilizzando i macchinari e le attrezzature per la movimentazione delle merci, gestire le scorte, rintracciare gli articoli e verificarne la disponibilità. Si richiede: esperienza di 2 anni nella mansione; possesso del patentino per carrello/muletto. Si offre: contratto a tempo determinato (CCNL conserve industriali); lavoro su turni (anche notturni). Luogo di lavoro: Foggia Scadenza: 30 giugno. CPI Foggia.

4. Carrellisti (20 unità) - Stornarella

Si ricercano 20 carrellisti per azienda agricola situata in agro di Stornarella che si occupa dell'intera filiera di produzione e distribuzione in ambito agroalimentare. I candidati dovranno avere un’esperienza pregressa nel settore e nella mansione di un anno, patentino, disponibilità a lavoro su turni ed essere automuniti. Si offre contratto CCNL Alimentari Industria o Agricoltura a tempo determinato, full-time. Scadenza: 01 luglio. CPI Cerignola.

5. Conduttori di generatori a vapore (10 unità) - Foggia

Si ricercano 10 conduttori di generatori a vapore per azienda operante nella lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi. Requisiti: possesso di diploma tecnico; possesso del patentino per la conduzione di generatori di vapore; esperienza pregressa nel ruolo di almeno 2 anni. Tipologia contratto: tempo determinato / stagionale (CCNL Conserve Industria). Orario di lavoro su turni (notturno). Sede di lavoro: Foggia Scadenza: 30 giugno. CPI Foggia.

6. Manutentori meccanici (20 unità) - Foggia

Si cercano 20 manutentori meccanici a Foggia, nello specifico aggraffatori per assemblaggio di bordi di lamiera per barattoli tramite appositi macchinari. Requisiti: diploma in ambito meccanico; formazione con acquisizione di competenze e conoscenze in ambito meccanico-industriale; esperienza di 2 anni. Disponibilità a lavorare in piedi; disponibilità a lavoro su turni, anche notturni. Si offre: contratto CNNL conserve - industria - tempo determinato stagionale. Scadenza: 30 giugno. CPI Foggia.

7. Mitilicoltori (2 unità) - Cagnano Varano

Cooperativa di mitilicoltura ricerca n. 2 mitilicoltori - lavoratori a bordo barca per la stagione estiva a Capojale (Cagnano Varano), in possesso di patente B e automuniti per raggiungere il luogo di lavoro. Si offre contratto a tempo determinato full time (CCNL Operai agricoli). Scadenza: 28 giugno. Cpi Vico del Gargano.

8. Operai (10 unità) - Foggia

Si cercano 10 operai in Foggia. Nello specifico addetti alle linee di produzione con contratto stagionale. Costituisce requisito preferenziale l'esperienza maturata nel settore o in altri contesti produttivi. Requisiti: diploma o licenza media; esperienza di un anno nel settore; disponibilità a lavoro su turni anche notturni; automunito. Si offre contratto CCNL conserva industria a tempo determinato. Scadenza: 30 giugno. CPI Foggia.

9. Tecnologi alimentari (10 unità) - Stornarella

Si ricercano 10 tecnologi alimentari per azienda agricola situata in agro di Stornarella che si occupa dell'intera filiera di produzione e distribuzione in ambito agroalimentare. I candidati dovranno avere laurea in scienze dell’alimentazione o altro titolo idoneo alla mansione, esperienza pregressa nel settore di un anno, con conoscenza degli applicativi informatici più diffusi, disponibilità a lavoro su turni ed essere automuniti. Si offre contratto CCNL Alimentari Industria o Agricoltura a tempo determinato, full-time. Scadenza: 01 luglio. CPI Cerignola.

Commercio e artigianato

10. Addetti alle vendite (5 unità) - Vieste

Eurospin Puglia ricerca n.5 addetti alle vendite per la sede di Vieste. Si richiede possesso di licenza media o diploma come titolo di studio. Si richiede disponibilità a lavorare durante il fine settimana. Si offre contratto a tempo determinato su turni. Scadenza: 27 giugno. CPI Vico del Gargano.

11. Addetto alle vendite (1 unità) - San Severo

Negozio di mobili operante su San Severo ricerca per nuova apertura un/una tirocinante da inserire in organico con tirocinio. Durante lo stage la risorsa sarà affiancata e formata per lo svolgimento dell'attività di vendita dei prodotti del negozio (complementi di arredo, decori di Natale, fiori, profumatori di ambienti), attività di cassa, riordino e allestimento del punto vendita. Il candidato ideale ha un'età compresa tra i 20 ed in 29 anni, è in possesso di diploma ed ha una discreta conoscenza dei principali applicativi informatici. La conoscenza dell'inglese sarà considerata un plus. È richiesta una forte propensione a lavorare a contatto con la clientela, puntualità e precisione nello svolgimento della mansione e nell'esecuzione delle direttive. L'inserimento iniziale avverrà con tirocinio della durata di 6 mesi al termine del quale verrà considerata la possibilità di assunzione con contratto a tempo determinato. Scadenza: 28 giugno. CPI San Severo.

12. Barbiere/parrucchiere (1 unità) - Foggia

Si ricerca un barbiere/parrucchiere per attività in Foggia. Requisiti: età compresa tra 18 e 30 anni; minima conoscenza del pacchetto office; minima conoscenza della lingua inglese; diploma; patente B. Si offre: iniziale contratto di apprendistato; orario di lavoro dal lunedì al venerdì 8:30/13:00 e 15:30/20:00, il sabato 8:30/19:00; possibilità di trasferte in Italia per corsi di formazione. Scadenza: 28 giugno. CPI Foggia.

13. Falegnami (3 unità) - Apricena

Importante azienda di Apricena operante nel settore della lavorazione del legno (produzione, lavorazione e montaggio di porte, infissi, mobili, tettoie) ricerca 3 falegnami da inserire nell'organico. La risorsa ideale ha maturato diversi anni di esperienza nel settore. Scadenza: 27 giugno. CPI San Severo.

Costruzioni e impianti

14. Elettricista/elettromeccanico (1 unità) - San Severo

Azienda di San Severo, operante nel settore dell'automazione, ricerca un elettricista/elettrotecnico da inserire nel proprio organico per l'istallazione di porte automatiche per attività commerciale pubbliche e privati. La figura richiesta dovrà avere maturato almeno un anno d'esperienza nel settore elettrotecnico o come installatore di impianti elettrici. Si offre un contratto iniziale a tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. Scadenza: 27 giugno. CPI San Severo.

15. Geometra (1 unità) - San Severo

Azienda di San Severo ricerca, per ampliamento organico, la figura di 1 geometra anche senza iscrizione all'albo. È richiesto diploma di Geometra, la conoscenza e capacità d'uso di programmi CAD per realizzazione di progetti edili ed elaborati grafici ad essi inerenti (2D), inoltre si richiede la conoscenza e capacità d'uso dei programmi Microsoft e pacchetto Office. Si offre contratto a tempo indeterminato e full time. Scadenza: 30 giugno. CPI San Severo.

16. Ingegnere edile o geometra (1 unità) - Cerignola

Per azienda operante nel settore edile si cerca n. 1 ingegnere edile o geometra. La risorsa si occuperà di supportare tecnicamente il team di progettazione e realizzazione di interventi immobiliari presso la sede di Cerignola nella fase di realizzazione esecutiva (disegni tecnici, contabilità di cantiere, ecc.). Inoltre si occuperà di redigere pratiche edilizie e relativi allegati (disegni di progetto, relazioni tecniche, calcoli strutturali, energetici, acustici). E’ richiesta la conoscenza di software CAD, applicativi Office, software di calcolo strutturale e di efficienza energetica. Si offre contratto a tempo determinato e full time con possibilità di trasferte in Italia. Scadenza: 27 giugno. CPI Cerignola.

Industria e trasporti

17. Impiegato tecnico d’automazione (3 unità) - Manfredonia

Azienda di Manfredonia, operante in contesto internazionale ricerca, 3 impiegati tecnici d'automazione PLC - Inverter. Requisiti indispensabili: Diploma tecnico o Laurea tecnica, Conoscenza Pacchetto Office, possesso della Patente B, buona conoscenza della Lingua Inglese. Richiesti 2 anni di esperienza nella mansione, si valutano giovani da formare. Necessaria la disponibilità a trasferte in Italia e in tutto il mondo per lunghi periodi. Scadenza: 27 giugno. CPI Manfredonia.

18. Manutentore - Tuttofare (2 unità) - San Severo

Azienda che svolge attività ricreativa con sede operativa a Marina di Lesina, ricerca per il periodo dal 15/06 al 15/09, dalle ore 19:00 alle ore 24:00, 1 figura come manutentore e addetto tutto fare da inserire nell'organico. La figura richiesta dovrà occuparsi di effettuare piccole manutenzioni, sorvegliare il centro ricreativo durante la fruizione dei servizi da parte clienti e riordinare a fine serata. Il candidato ideale ha un'età di circa 30 anni. Per i dipendenti che dovranno recarsi a Marina di Lesina, l'Azienda mette a disposizione una macchina aziendale che parte da San Severo e ritorna in giornata. Scadenza: 27 giugno. CPI San Severo.

Sanità, servizi a persone e aziende

19. Fisioterapista (1 unità) - San Severo

Studio di fisioterapia e riabilitazione di San Severo ricerca 1 fisioterapista da inserire nel proprio organico. Contratto previsto è autonomo- libero professionista. Scadenza: 27 giugno. CPI San Severo. Turismo e ristorazione

20. Addetti al miniclub (20 unità) - Vieste

Si ricercano 20 addetti al mini club per villaggi turistici con sede a Vieste. Requisiti: età non superiore a 40 anni; esperienza minima nel settore per i ruoli di responsabilità. Si offre: contratto a tempo determinato full-time o part-time per il periodo da giugno/luglio ad agosto/settembre; vitto e alloggio presso la struttura. Per i candidati idonei è previsto un incontro informativo-conoscitivo presso gli uffici del Centro per l'Impiego di Foggia. Per candidarsi 3203174140 (solo whatsapp). Scadenza: 01 luglio. CPI Foggia.

21. Animatori turistici (5 unità) - Vieste

Si ricercano 5 animatori per villaggi turistici con sede a Vieste (FG). Requisiti: età non superiore a 40 anni; conoscenza della lingua tedesca. Si offre: contratto a tempo determinato full-time o part-time per il periodo da giugno/luglio ad agosto/settembre; vitto e alloggio presso la struttura. Per i candidati idonei è previsto un incontro informativo-conoscitivo presso gli uffici del Centro per l'Impiego di Foggia. Per candidarsi 3203174140 (solo whatsapp). Scadenza: 01 luglio. CPI Foggia.

22. Baristi (2 unità) - Peschici

Residence Julia a Peschici ricerca 2 baristi per la stagione estiva. Si offre contratto a tempo determinato full time con vitto e alloggio. Scadenza: 27 giugno. CPI Vico del Gargano.

23. Cameriere ristorante “Al vecchio casello” (2 unità) - Cerignola

Il ristorante “Al Vecchio Casello” cerca 2 camerieri con esperienza. Le risorse si occuperanno di accogliere la clientela, illustrare il menù e gestire le ordinazioni da comunicare alla cucina e servire i tavoli. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, full time o part time con turni. Necessaria la disponibilità nel fine settimana. Richiesto possesso patente B. Scadenza: 01 luglio. CPI Cerignola.

24. Capi animatori (5 unità) - Vieste (Fg)

Si ricercano 5 capi animatori per villaggi turistici con sede a Vieste (Fg). Requisiti: età non superiore a 40 anni; esperienza minima nel ruolo. Si offre: contratto a tempo determinato full-time o part-time per il periodo da giugno/luglio ad agosto/settembre; vitto e alloggio presso la struttura. Per i candidati idonei è previsto un incontro informativo-conoscitivo presso gli uffici del Centro per l'Impiego di Foggia. Per candidarsi 3203174140 (solo whatsapp). Scadenza: 01 luglio. CPI Foggia.

25. Istruttori sportivi/fitness (15 unità) - Vieste

Si ricercano 15 istruttori sportivi/fitness per villaggi turistici con sede a Vieste (Fg). Requisiti: età non superiore a 40 anni. Si offre: contratto a tempo determinato full-time o part-time per il periodo da giugno/luglio ad agosto/settembre; vitto e alloggio presso la struttura. Per i candidati idonei è previsto un incontro informativo-conoscitivo presso gli uffici del Centro per l'Impiego di Foggia. Per candidarsi 3203174140 (solo whatsapp). Scadenza: 01 luglio. CPI Foggia.

26. Tecnici audio-luci/dj (5 unità) - Vieste

Si ricercano 5 tecnici audio-luci/dj per villaggi turistici con sede a Vieste (Fg). Requisiti: età non superiore a 40 anni. Si offre: contratto a tempo determinato full- time o part-time per il periodo da giugno/luglio ad agosto/settembre; vitto e alloggio presso la struttura. Per i candidati idonei è previsto un incontro informativo-conoscitivo presso gli uffici del Centro per l'Impiego di Foggia. Per candidarsi 3203174140 (solo whatsapp). Scadenza: 01 luglio. CPI Foggia.