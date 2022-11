Nuove offerte di lavoro nel Foggiano: si cercano 104 profili in diversi settori

Ben 42 annunci di lavoro per 104 profili professionali: è il dato registrato dai Centri per l’Impiego di Foggia e provincia nel periodo appena concluso, dal 14 al 28 novembre.

Il report dei Cpi della Capitanata, con cadenza bisettimanale, è relativo al numero di richieste di personale pervenuto e gestito dagli operatori dei Centri per l’Impiego. Dall’ultima analisi il settore secondario torna ad attestarsi come settore con elevata richiesta di personale: in particolare, per l’ambito 'Costruzioni e impianti' sono stati registrati 14 annunci di lavoro relativi alla ricerca di 41 figure professionali con capacità tecnico-manuali, tra carpentieri, muratori, geometri, intonachisti, piastrellisti.

L’ambito 'Commercio e artigianato' registra 11 annunci di lavoro per 34 posizioni lavorative, nello specifico per addetti alle vendite e addetti al magazzino. Mentre per l’ambito 'Industria e trasporti' sono pervenuti 6 annunci di lavoro per 8 profili professionali con requisiti specifici (autisti con patente C/E e Adr, fresatori), due dei quali riservati agli utenti del Collocamento mirato, come manovale ed operaio presso aziende del settore trasporti. Cala, invece, la ricerca nell’ambito 'Agricoltura e agroalimentare', per via della stagionalità del settore: due soli annunci, di cui uno specialistico, quale tecnico di laboratorio per industria agroalimentare e l’altro più generico come autista di mezzi pesanti.

Allo stesso modo legato alla stagionalità delle professioni è l’ambito 'Turismo e ristorazione', totalmente assente nel periodo considerato. Rimane stabile la richiesta per il settore Servizi: in particolare, per l’ambito 'Amministrativo' e 'Sanità, servizi alla persona e pulizia', rispettivamente con 7 annunci per 9 profili professionali (assistenti amministrativi, consulente del lavoro e simili) e 2 richieste per 10 posti vacanti (infermieri e guardie giurate). I Centri per l’Impiego pubblicano le offerte di lavoro sul portale della Regione Puglia 'Lavoro Per Te', dove è possibile candidarsi in autonomia o inviare il proprio cv.