Centri per l'impiego, oltre 250 posizioni aperte: le offerte di lavoro a Foggia e in provincia

Ben 260 posizioni aperte registrate presso i Centri per l’Impiego della provincia di Foggia nella settimana 3-10 luglio. Molte delle richieste riguardano il settore agricolo, naturale vocazione della Capitanata: 129 posizioni aperte.

Per le aziende del territorio continua la ricerca di quasi 100 carrellisti con patentino tra Foggia e Stornarella; 10 tecnologi alimentari e 20 addetti alla cernita a Stornarella. Inoltre, 9 posizioni sono riservate agli iscritti al collocamento mirato (art.1 e art.18 L.68/99): 2 elettricisti/operai di impianti industriali; 2 impiegati microbiologici alimentari; 2 impiegati tecnologici alimentari di laboratorio; 2 meccanici aggraffatori; 1 impiegato tecnologico alimentare.

I dettagli sono consultabili sul sito Sintesi Foggia. Il settore secondario registra 7 annunci di lavoro: per “costruzioni e impianti” continua la ricerca di 5 conducenti autocarri/mezzi pesanti e 5 conduttori macchine movimento terra a Troia; 1 conduttore macchine movimento terra e 2 manovali edili a Casalnuovo Monterotaro; per “commercio e artigianato” la ricerca riguarda 2 addetti alle vendite con funzioni di consegna a Foggia; 1 macellaio a Vieste; 1 addetto alle vendite nel settore autoricambi a San Severo. Nel settore terziario resta alta la richiesta di personale: 114 professionisti tra “turismo e ristorazione” (1 cameriere a Cerignola e a Marina di Lesina e 2 camerieri bar/sala a Vieste; più di 30 profili - camerieri ai piani, governanti e facchini - tra Vieste e Peschici), "amministrativo" (4 impiegati per ufficio tecnico - di cui 2 tirocinanti - a Troia; 1 ingegnere gestionale e 1 programmatore informatico a Torremaggiore) e "sanità, servizi a persone e aziende" (1 educatore a San Giovanni Rotondo, 50 mediatori linguistico-culturali e 10 guardie giurate particolari a Foggia).

Tutti gli annunci con i relativi dettagli sono disponibili nella sezione “Consulta le offerte” del sito “Lavoro Per Te - Regione Puglia”, dove è possibile anche candidarsi. Attivi fino al 13 luglio due avvisi di selezione per iscritti al Collocamento mirato per n.5 Operatori Uscieri (ex art.1 L.68/99) e n.2 Operatori Messi Comunali (ex art.18 c.2) presso il Comune di San Severo. Per i dettagli visitare il sito Sintesi Foggia.

Per chi è interessato a lavorare all’estero la rete EURES offre la possibilità di trovare annunci di lavoro per vari Paesi Europei. I Centri per l’Impiego di Foggia e provincia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio Collocamento mirato) sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì dalle 15:00 alle 16:30 e disponibili ai numeri e contatti mail presenti sul portale Sintesi Foggia.

Le offerte di lavoro nel Foggiano

Agricoltura e agroalimentare

1. Addetti alla cernita (20 unità) - Stornarella (Fg)

Si ricercano n. 20 operai addetti alla cernita per azienda agricola situata in agro di Stornarella che si occupa dell'intera filiera di produzione e distribuzione in ambito agroalimentare. I candidati dovranno avere un'esperienza pregressa nella mansione e nel settore di 1 anno, essere disponibili a lavoro su turni e automuniti. Si offre contratto CCNL agricoltura a tempo determinato, full-time. Scadenza: 18 luglio. CPI Cerignola.

2. Carrellisti (50 unità) - Foggia (Fg) Si cercano n. 50 carrellisti per azienda operante nella produzione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli. Si richiede: patentino per carrelli elevatori; conoscenza della lingua italiana; esperienza di almeno un anno nella mansione. Si offre: contratto di lavoro stagionale (CCNL alimentari industria o agricoltura); lavoro fulltime articolato su turni. Luogo di lavoro: Foggia Scadenza: 21 luglio. CPI Foggia.

3. Carrellisti (20 unità) - Foggia (Fg) Si cercano n. 20 carrellisti. Nello specifico, la risorsa si dovrà occupare di caricare e scaricare merci in arrivo, collocare i prodotti nell'apposita area del magazzino utilizzando i macchinari e le attrezzature per la movimentazione delle merci, gestire le scorte, rintracciare gli articoli e verificarne la disponibilità. Si richiede: esperienza di 2 anni nella mansione; possesso del patentino per carrello/muletto. Si offre: contratto a tempo determinato (CCNL conserve industriali); lavoro su turni (anche notturni). Luogo di lavoro: Foggia Scadenza: 22 luglio. CPI Foggia.

4. Carrellisti (20 unità) - Stornarella (Fg) Si ricercano n. 20 carrellisti per azienda agricola situata in agro di Stornarella che si occupa dell'intera filiera di produzione e distribuzione in ambito agroalimentare. I candidati dovranno avere un’esperienza pregressa nel settore e nella mansione di un anno, patentino, disponibilità a lavoro su turni ed essere automuniti. Si offre contratto CCNL Alimentari Industria o Agricoltura a tempo determinato, full-time. Scadenza: 18 luglio. CPI Cerignola.

5. Elettricista/operaio impianti industriali (2 unità) - Cerignola (Fg) La società Iposea Srl operante nel settore Industria cerca n. 2 unità iscritte nelle liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/99 (Disabile) da inserire con la qualifica di elettricista/operaio di impianti industriali. Scadenza: 21 luglio. UCP Foggia.

6. Impiegato microbiologico alimentare (2 unità) - Cerignola (Fg) La società Iposea Srl operante nel settore Industria cerca n. 2 unità iscritte nelle liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/99 (Disabile) da inserire con la qualifica di impiegato microbiologico alimentare. Scadenza: 21 luglio. UCP Foggia.

7. Impiegato tecnologico alimentare (1 unità) - Cerignola (Fg) La Società IPOSEA SRL operante nel settore Industria ricerca n. 1 unità iscritta nelle liste di cui all’art.18, comma 2, legge 68/99 ed equiparate (orfani/vedovi/profughi…) da inserire con la qualifica di impiegato tecnologico alimentare. Scadenza: 21 luglio. UCP Foggia.

8. Impiegato tecnologico alimentare di laboratorio (2 unità) - Cerignola (Fg)

La società Iposea Srl operante nel settore Industria cerca n. 2 unità iscritte nelle liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/99 (Disabile) da inserire con la qualifica di Impiegato tecnologico alimentare di laboratorio. Scadenza: 21 luglio. UCP Foggia.

9. Meccanico aggraffatore (2 unità) - Cerignola (Fg)

La società Iposea Srl operante nel settore Industria cerca n. 2 unità iscritte nelle liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/99 (Disabile) da inserire con la qualifica di “meccanico aggraffatore”. Scadenza: 21 luglio. UCP Foggia.

10. Tecnologi alimentari (10 unità) - Stornarella (Fg)

Si ricercano n. 10 tecnologi alimentari per azienda agricola situata in agro di Stornarella che si occupa dell'intera filiera di produzione e distribuzione in ambito agroalimentare. I candidati dovranno avere laurea in scienze dell’alimentazione o altro titolo idoneo alla mansione, esperienza pregressa nel settore di un anno, con conoscenza degli applicativi informatici più diffusi, disponibilità a lavoro su turni ed essere automuniti. Si offre contratto CCNL Alimentari Industria o Agricoltura a tempo determinato, full-time. Scadenza: 18 luglio. CPI Cerignola. Amministrativo:

11. Impiegato ufficio tecnico (2 unità) - Troia (Fg)

La "Steel com srl" ricerca n. 2 impiegati ufficio tecnico per attivazione tirocinio per la sede di Troia (FG). La risorsa si occuperà di servizi acquisti, valutazioni offerte e contabilità clienti fornitori. È richiesta titolo minimo di studio il diploma di scuola superiore, il corretto utilizzo del pacchetto base office e il possesso della patente B. Scadenza: 22 luglio. CPI Lucera.

12. Impiegati ufficio tecnico (2 unità) - Troia (Fg)

La "Steel com srl" ricerca n. 2 impiegati per ufficio tecnico commerciale per la sede di Troia (FG). Le risorse si occuperanno di gestione acquisti, valutazione offerte, prima nota, contabilità per clienti e fornitori. Sono richiesti: diploma tecnico o laurea; esperienza minima di 1 anno nel settore e nella mansione; possesso della patente B; conoscenza della lingua inglese; conoscenze informatiche, in particolare del Pacchetto Office. Si offre contratto a tempo determinato/indeterminato part time orizzontale. Scadenza: 22 luglio. CPI Lucera.

13. Ingegnere gestionale (1 unità) - Torremaggiore (Fg)

Azienda di Torremaggiore ricerca un ingegnere gestionale per implemento organico. La figura dovrà occuparsi di analisi dei mercati elettrici e gas e dei mercati finanziari - sviluppo trading. Si offre contratto a tempo indeterminato e full time. Scadenza: 19 luglio. CPI San Severo.

14. Programmatore informatico (1 unità) - Torremaggiore (Fg)

La "Steel com srl" ricerca n. 2 impiegati per ufficio tecnico commerciale per la sede di Troia (FG). Le risorse si occuperanno di gestione acquisti, valutazione offerte, prima nota, contabilità per clienti e fornitori. Sono richiesti: diploma tecnico o laurea; esperienza minima di 1 anno nel settore e nella mansione; possesso della patente B; conoscenza della lingua inglese; conoscenze informatiche, in particolare del Pacchetto Office. Si offre contratto a tempo determinato/indeterminato part time orizzontale. Scadenza: 19 luglio. CPI San Severo. Commercio e artigianato

15. Addetti alle vendite con funzioni di consegna (2 unità) - Foggia (Fg)

Azienda operante nel settore del commercio al dettaglio di bevande sita in Foggia ricerca n. 2 lavoratori addetti alle vendite con funzioni di consegna. Il personale sarà affiancato per acquisire le competenze necessarie in relazione ai prodotti commercializzati. Requisiti: minima esperienza nella mansione/settore; possesso patente B. Si offre: contratto CCNL Commercio al dettaglio di bevande; data di assunzione prevista 24/07/2023; sede di lavoro Foggia; modalità di lavoro parttime; tipo di contratto tirocinio. Candidarsi direttamente attraverso autenticazione su questa piattaforma o, in alternativa, mandare il CV a ido.foggia@regione.puglia.it Scadenza: 20 luglio. CPI Foggia.

16. Addetto alle vendite settore autoricambi (1 unità) - San Severo(Fg)

Fratelli Tenace S.R.L., azienda di San Severo operante nel settore autoricambi, ricerca per le sedi di San Severo e di Termoli un addetto alle vendite. La risorsa si occuperà di assistenza e consulenza alla clientela nella vendita di ricambi e accessori di auto, autocarri, moto e bici, della sistemazione degli scaffali e delle operazioni di cassa. È necessario essere automuniti. Scadenza: 21 luglio. CPI San Severo.

17. Macellaio (1 unità) - Vieste (Fg)

Si ricerca n.1 macellaio a Vieste. Si richiede almeno un anno di esperienza nel settore e nella mansione con conoscenza dei tagli. Indispensabile la lingua italiana e l'autonomia negli spostamenti per la sede lavorativa. Si offre contratto CCNL a tempo determinato full time con possibilità di alloggio per la stagione estiva. Scadenza: 21 luglio. CPI Vico del Gargano.

Costruzioni e impianti

18. Conducenti autocarri/mezzi pesanti (5 unità) - Troia (Fg)

La "Eco. Geo. Drilling RGMB srl" ricerca n. 5 conducenti di autocarri/mezzi pesanti per la sede di Troia (Fg). Sono richiesti 2 anni di esperienza nel settore e nella mansione e il possesso delle patenti C-CQC-E. Scadenza: 22 luglio. CPI Lucera.

19. Conduttore macchine movimento terra (1 unità) - Casalnuovo Monterotaro

Azienda edile ricerca per la sede di Casalnuovo Monterotaro 1 conduttore di macchine movimento terra, edili, caricatori frontali e terne in possesso di patenti CE e CQC, con un minimo di esperienza nel settore e nella mansione. Si offre contratto full-time a tempo determinato con possibile trasformazione in tempo indeterminato. Sono previste trasferte in ambito nazionale (Puglia, Molise, Abruzzo, Lazio e Marche). Scadenza: 22 luglio. CPI Lucera.

20. Conduttori macchine per movimento terra (5 unità) - Troia (Fg)

La "Eco. Geo. Drilling RGMB srl" ricerca n. 5 conduttori di macchine per il movimento terra per la sede di Troia (Fg). Sono richiesti 2 anni di esperienza nel settore e nella mansione e il possesso delle patenti C-E e del patentino M.M.T. (macchine movimento terra). Scadenza: 22 luglio. CPI Lucera.

21. Manovali edili (2 unità) - Casalnuovo Monterotaro (Fg)

Azienda operante nel settore edile, ricerca n. 2 manovali edili per la sede di lavoro di Casalnuovo Monterotaro (FG). Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. È preferibile il possesso delle patenti B e C ed esperienza minima nella mansione e nel settore. Possibilità di trasferte all'interno della regione Puglia, Molise, Abruzzo, Lazio e Marche. Scadenza: 22 luglio. CPI Lucera.

Sanità, servizi a persone e aziende

22. Educatore (1 unità) - San Giovanni Rotondo(Fg)

Associazione di volontariato ricerca un educatore/educatrice per progetto educativo con minori e giovani che tenga conto della crescita della dimensione fisica, psicologica e spirituale dei ragazzi attenendosi al metodo preventivo di Don Bosco. Si richiedono il possesso della patente B e laurea in Scienze dell'educazione, o psicologia, o scienze del servizio sociale. Preferibile la conoscenza della lingua inglese. Si offrono vitto e alloggio. Orario full-time con possibilità di contratto a tempo indeterminato. Scadenza: 17 luglio. Cpi Manfredonia

23. Guardia particolare giurata (10 unità) - Foggia (Fg)

Si cercano n. 10 guardie particolari giurate a Foggia. Requisiti: età compresa tra 20 e 60 anni; possesso patente B (preferibile, ma non indispensabile), esperienza pregressa con titoli prefettizi in corso di validità e non aver riportato condanne. Si offre: contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione, CCNL vigilanza e servizi fiduciari; lavoro articolato su turni di 8 ore, anche notturni. Scadenza: 12 luglio. CPI Foggia.

24. Mediatori linguistico-culturali (50 unità) - Foggia (Fg) Eurostreet società cooperativa ricerca Mediatori linguistico-culturali per il servizio di mediazione linguistico-culturale di persona, in videoconferenza e per il servizio Helpvoice® di interpretariato telefonico attivo 24 ore su 24, 365 giorni su 365. Competenze preferenziali richieste: Titolo da Mediatore linguistico-culturale o laurea attinente; Esperienza nel campo della mediazione linguistico-culturale; Residenza/Domicilio in Italia; Conoscenza di una o più delle seguenti lingue: Abkhazian, Afar, Afgano, Afrikaans, Akan, Albanese, Algerino, Amarico, Americano, Arabo, Armeno, Assamese, Australiano, Austriaco, Avaric, Azero, Bambara, Bamileke, Bengalese, Berbero, Bhojpuri, Bosniaco, Brasiliano, Bulgaro, Burmese, Catalano, Ceco, Cinese, Cingalese, Coreano, Croato, Curdo, Danese, Dari, Dogri, Ebraico, Egiziano, Eritreo, Estone, Etiope, Ewe, Farsi, Fiammingo, Filippino, Finlandese, Francese, Fulah, Ganda, Georgiano, Ghanese, Giapponese, Greco, Haryanavi, Hausa, Herero, Hindi, Igbo, Indiano, Indonesiano, Inglese, Islandese, Kannada, Kanuri, Khmer, Kirundi, Kirghiso, Kosovaro, Kotokoli, Kurdish, Lao, Lettone, Lingala, Lituano, Macedone, Malayalam, Maltese, Mandinga, Maori, Marocchino, Moldavo, Mongolo, Nepalese, Nigeriano, Norvegese, Olandese, Oromo, Pali, Panjabi, Pashtun, Persiano, Peruviano, Pidgin, Polacco, Portoghese (Brasiliano Ed Europeo), Punjabi, Rumeno, Rundi, Russo, Serbo, Singalese, Slovacco, Sloveno, Somalo, Sorei, Sotho, Spagnolo, Sudanese, Svedese, Swahili, Swati, Tagalog, Tamil, Tedesco, Telugu, Thai, Tibetano, Tigrino, Tonga, Tsonga, Tswana, Tunisino, Turco, Twi, Ucraino, Ungherese, Urdu, Uzbekistan, Vietnamita, Wenzhou, Wolof, Xhosa, Yenda, Yoruba, Zhuang, Zulu. Il contratto, se in possesso di Partita IVA, sarà di tipo "Consulenza e prestazione d'opera". Eventuali contratti di Collaborazione Coordinata o come dipendenti verranno concordati direttamente con il mediatore linguistico-culturale. Orari da concordare in fase di contratto. Scadenza: 18 luglio. CPI Foggia.

Turismo e ristorazione

25. Banconista/aiuto cuoco (1 unità) - Lesina (Fg)

Bar sito in Marina di Lesina cerca un banconista da inserire nel suo organico per la stagione estiva. La risorsa si dovrà occupare della preparazione dei panini e delle crepes durante il turno serale. Si offre vitto e alloggio. Scadenza: 18 luglio. CPI San Severo.

26. Cameriere (1 unità) - Lesina (Fg)

Bar sito in Marina di Lesina cerca n. 1 Cameriere da inserire nell'organico per la stagione estiva. La risorsa dovrà occuparsi di servire i piatti ai tavoli e prendere le comande durante il turno serale. Vitto e alloggio inclusi. Scadenza: 18 luglio. CPI San Severo.

27. Cameriere ristorante “Al vecchio casello” (2 unità) - Cerignola (Fg)

Il ristorante “Al Vecchio Casello” cerca n. 2 camerieri con esperienza. Le risorse si occuperanno di accogliere la clientela, illustrare il menù e gestire le ordinazioni da comunicare alla cucina e servire i tavoli. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato, full time o part time con turni. Necessaria la disponibilità nel fine settimana. Richiesto possesso patente B. Scadenza: 18 luglio. CPI Cerignola.

28. Camerieri ai piani (15 unità) - Peschici (Fg)

La Manpower ricerca n. 15 cameriere/i ai piani a Peschici per la pulizia e il riordino di camere, aree comuni dell'hotel, ripristino di prodotti utilizzati durante il servizio, compilazione di modulistica. Si richiede esperienza nel settore di almeno due anni, possesso di patente e automuniti. Si offre contratto a tempo determinato part-time con turni di tipo CCNL Multiservizi. Scadenza: 19 luglio. CPI Vico del Gargano.

29. Cameriere ai piani (1 unità) - Vieste (Fg)

Agriturismo sito in Vieste ricerca n. 1 cameriere/a ai piani addetta alle pulizie delle camere ed appartamenti con esperienza biennale di fascia di età compresa tra i 25/45 anni. Si offre contratto CCNL Confindustria per i 3 mesi della stagione estiva da esplicare in turno unico 08:00/16:00 con pausa pranzo. Si offre possibilità di vitto e alloggio. Scadenza: 18 luglio. CPI Vico del Gargano.

30. Camerieri ai piani (10 unità) - Vieste (Fg)

Rinomato centro turistico Pugnochiuso Resort ricerca n. 10 cameriere ai piani. Si offre contratto a tempo determinato full time con possibilità di alloggio per la stagione estiva 2023. Scadenza: 19 luglio. CPI Vico del Gargano.

31. Camerieri ai piani (10 unità) - Peschici (Fg)

Randstad Italia Spa ricerca n. 10 camerieri ai piani per rifacimento stanze a Peschici. È richiesta breve esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato per la stagione estiva (luglio-settembre) di 40 ore settimanali (livello 2° CCNL multiservizi). Possibilità di vitto/alloggio. Scadenza: 19 luglio. CPI Vico del Gargano.

32. Camerieri sala/bar (2 unità) - Vieste (Fg)

Agriturismo sito in Vieste ricerca n. 2 camerieri di sala/bar con esperienza triennale, fascia di età 25/45. Si richiede buona conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto CCNL per stagione estiva di 3 mesi da svolgere in orario spezzato colazione/pranzo - colazione/cena. Si offre inoltre la possibilità di vitto e alloggio. Scadenza: 18 luglio. CPI Vico del Gargano.

33. Facchini (3 unità) - Peschici (Fg)

La Manpower ricerca n. 3 facchini a Peschici per attività di trasporto bagagli, rifornimento materiali vari, riordino di spazi comuni, riparazione di piccoli guasti nelle camere, gestione del parcheggio auto degli ospiti. Si richiede esperienza nel settore di almeno un anno, essere residente nell'ambito del CPI di Vico del Gargano ed essere automuniti. Si offre CCNL Multiservizi a tempo determinato full time con turni. Scadenza: 19 luglio. CPI Vico del Gargano.

34. Facchino (1 unità) - Vieste (Fg)

Rinomato centro turistico, Pugnochiuso Resort, ricerca n. 1 facchino per la stagione estiva. Si offre CCNL a tempo determinato full time con possibilità di alloggio. Scadenza: 21 luglio. CPI Vico del Gargano.

35. Governanti (3 unità) - Peschici (Fg)

La Manpower ricerca n. 3 governanti a Peschici per attività di coordinamento dei turni e delle mansioni del personale, gestione dell'approvvigionamento dei prodotti, contatto con i fornitori di prodotti e macchinari per il servizio di pulizia, ottimizzazione dei tempi di lavoro, organizzazione degli interventi di manutenzione, uso dei gestionali di pulizia per comunicazioni interne e controllo di macchinari, impianti ed arredi della struttura, check delle camere e delle divise del personale. Costituirà requisito necessario l'esperienza pregressa nella mansione di almeno due anni. Si ricerca personale con residenza nell'ambito del CPI di Vico del Gargano. Si offre CCNL Multiservizi a tempo determinato full time con turni. Scadenza: 19 luglio. CPI Vico del Gargano.