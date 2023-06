Offerte di lavoro: altri 40 annunci nei centri per l'impiego del Foggiano

40 annunci di lavoro per 218 posti: i Centri per l’Impiego di Foggia e provincia segnalano un aumento pari al 7% del numero di profili richiesti tra il 19 e il 26 giugno rispetto alla settimana precedente. Ben 120 figure professionali richieste nel settore agricolo, 60 nel settore terziario e 38 in quello industriale e commerciale. I dati confermano l’imminente avvio della stagione produttiva in Capitanata e la correlata ricerca di lavoratori legata alla stagionalità della produzione. Attualmente, si cercano 50 carrellisti, 50 addetti alla cernita, 20 tecnologi alimentari presso il CPI di Foggia.

Altri annunci nel settore sono disponibili nella sezione 'Consulta le offerte' del sito Lavoro Per Te - Regione Puglia, dove è possibile anche candidarsi. Nel settore terziario sono stati registrati 12 annunci in ambito turistico e 5 in ambito amministrativo. Governanti, camerieri ai piani, facchini si cercano per strutture di Peschici, Vieste e Rodi Garganico. Rimangono scoperte alcune posizioni lavorative come barista, pizzaiolo, cameriere a Cerignola e San Severo. In ambito amministrativo sono richiesti 1 commercialista a Cerignola, 4 impiegati per ufficio tecnico a Lucera, 3 tirocinanti per implementazione del sistema gestionale SAP e intermediari assicurativi a Manfredonia. Chiude il settore secondario con 10 ricerche in ambito commerciale e 10 in ambito edilizio: operai e carpentieri edili, conducenti mezzi pesanti, muratori, fabbri, addetti al banco salumeria. Per i dettagli consulta gli annunci su “Lavoro Per Te”. I Centri per l’Impiego di Foggia e provincia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio Collocamento mirato) sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e disponibili ai numeri e ai contatti mail presenti sul portale Sintesi Foggia.

Si segnalano due avvisi di selezione per iscritti al Collocamento mirato (disabili): 5 unità (art.1 L.68/99) a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Operatore Usciere e 2 unità (art.18,c.2, L.68/99) a tempo pieno e indeterminato con profilo professionale di Operatore Messo Comunale presso il Comune di San Severo. I bandi e tutta la documentazione sono disponibili sul sito Sintesi Foggia. È possibile candidarsi a partire dalle 8:30 del 26 giugno fino alle 12:30 del 13 luglio.

Le offerte di lavoro nel Foggiano

Agricoltura e agroalimentare

1. Addetti alla cernita (50 unità) - Foggia

Si ricercano n. 50 addetti alla cernita per azienda operante nella lavorazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli. Requisiti: esperienza di almeno 1 anno nella mansione; disponibilità a lavorare su turnazioni; conoscenza della lingua italiana. Si offre: contratto di lavoro stagionale (CCNL Agricoltura); lavoro su turni (anche notturni). Sede di lavoro: Foggia Scadenza: 06 luglio. CPI Foggia.

2. Carrellisti (50 unità) - Foggia

Si cercano n. 50 carrellisti per azienda operante nella produzione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli. Si richiede: patentino per carrelli elevatori; conoscenza della lingua italiana; esperienza di almeno un anno nella mansione. Si offre: contratto di lavoro stagionale (CCNL alimentari industria o agricoltura); lavoro full- time articolato su turni. Luogo di lavoro: Foggia. Scadenza: 05 luglio. CPI Foggia.

3. Tecnologi alimentari (20 unità) - Foggia

Si ricercano n. 20 tecnologi alimentari in Foggia. Requisiti: 1 anno di esperienza nella mansione richiesta; conoscenza indispensabile dei sistemi di informatica di base; conoscenza indispensabile della lingua italiana; possesso indispensabile di laurea in scienze alimentari o affini. Si offre contratto a tempo determinato, stagionale, orario full time articolato su turni, CCNL alimentari-industria- agricoltura. Scadenza: 05 luglio. CPI Foggia.

Amministrativo

4. Dottore commerciale (1 unità) - Cerignola

Per studio commerciale e tributario si cerca n. 1 dottore commercialista. La risorsa, si occuperà di predisporre i bilanci di esercizio e calcolo delle imposte di esercizio correnti e differite; predisporre le dichiarazioni dei redditi di società di capitali (Modello Unico e Modello IRAP) e persone fisiche e supportare la clientela nella gestione degli adempimenti societari e fiscali in materia di imposte dirette e indirette. Sono richiesti: diploma o laurea in materie economiche con abilitazione all’esercizio; buona conoscenza degli applicativi di Microsoft Office e della lingua Inglese. Scadenza: 06 luglio. CPI Cerignola.

5. Impiegato ufficio tecnico (2 unità) - Troia

La "Steel com srl" ricerca n. 2 impiegati ufficio tecnico per attivazione tirocinio per la sede di Troia (FG). La risorsa si occuperà di servizi acquisti, valutazioni offerte e contabilità clienti fornitori. È richiesta titolo minimo di studio il diploma di scuola superiore, il corretto utilizzo del pacchetto base office e il possesso della patente B. Scadenza: 06 luglio. CPI Lucera.

6. Impiegati ufficio tecnico (2 unità) - Troia (Fg) La "Steel com srl" ricerca n. 2 impiegati per ufficio tecnico commerciale per la sede di Troia (FG). Le risorse si occuperanno di gestione acquisti, valutazione offerte, prima nota, contabilità per clienti e fornitori. Sono richiesti: diploma tecnico o laurea; esperienza minima di 1 anno nel settore e nella mansione; possesso della patente B; conoscenza della lingua inglese; conoscenze informatiche, in particolare del Pacchetto Office. Si offre contratto a tempo determinato/indeterminato part time orizzontale. Scadenza: 06 luglio. CPI Lucera.

7. Intermediario assicurativo (3 unità) - Foggia (Fg) Per i territori di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant'Angelo, si ricercano intermediari assicurativi che si occupino di consulenza e vendita di prodotti assicurativi della linea risparmio, protezione, investimenti, previdenza. Richiesti diploma o laurea, buona conoscenza del Pacchetto Office, in particolare di Word. Scadenza: 04 luglio. CPI Manfredonia.

8. Tirocinio SAP (3 unità) - Monte Sant’Angelo (Fg) Azienda operante nel settore del vetro ricerca n. 3 tirocinanti che si occupino di implementazione del nuovo sistema gestionale SAP a Monte Sant'Angelo. L'offerta è rivolta a laureandi e laureati preferibilmente in ingegneria. Richieste buona conoscenza del Pacchetto Office (in particolare di Excel) e conoscenza di livello avanzato della lingua inglese. La durata è di 6 mesi, si offrono rimborso spese e uso gratuito della mensa. Scadenza: 04 luglio. CPI Manfredonia. Commercio e artigianato:

9. Addetto al banco salumeria (1 unità) - San Severo

Azienda operante nell’ambito della G.D.O ricerca un salumiere, con esperienza di almeno 1 anno nella mansione, la figura ricercata dovrà occupare del taglio dei salumi e dei formaggi, del riordino e dell’allestimento del banco e del servizio al cliente. Si richiedono buone doti relazionali e comunicative, si offre contratto iniziale a tempo determinato full-time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Scadenza: 04 luglio. CPI San Severo.

10. Addetto ufficio acquisti (1 unità) - Apricena

Per Azienda operante su Apricena nel settore falegnameria ricerchiamo n. 1 addetto all'ufficio acquisti. La risorsa si occuperà dell’acquisto delle materie prime e della gestione dei rapporti con i fornitori; del controllo delle merci in ingresso e in uscita dal magazzino, il loro smistamento, il picking & packing e della compilazione e la verifica della documentazione fiscale e amministrativa correlata (ricezione ed emissione bolle ecc.). Scadenza: 04 luglio. CPI San Severo.

11. Fabbro (1 unità) - Foggia (Fg)

Si ricerca n. 1 fabbro. Requisiti: esperienza nella mansione (2 anni). Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato, full time (CCNL Edilizia). Sede di lavoro: Foggia. Scadenza: 05 luglio. CPI Foggia.

12. Fabbro (1 unità) - Foggia (Fg)

Si ricerca n. 1 fabbro con esperienza per azienda del settore costruzioni. Requisiti: minima esperienza nel settore, disponibilità a trasferte sul territorio regionale e in parte in Basilicata, possesso della patente B. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroga/trasformazione, trasferte (vitto e alloggio) a carico dell'azienda, così come i corsi di formazione. Orario di lavoro full time articolato su 6 giorni lavorativi settimanali. Scadenza: 04 luglio. CPI Foggia. 13. Fabbro/saldatore (1 unità) - Biccari (Fg) La Eureka Italia Srl ricerca n. 1 fabbro/saldatore per lavorazione e produzione di strutture metalliche per la sede di lavoro di Biccari (Fg). Si offre contratto di lavoro part-time a tempo determinato. Scadenza: 30 giugno. CPI Lucera. 14. Falegname/serramentista/mobiliere (2 unità) - Foggia (Fg) Azienda di Castelluccio dei Sauri cerca n. 2 falegnami/serramentisti/mobilieri con esperienza anche minima, o comunque disponibili, in assenza di esperienza, ad intraprendere un percorso formativo tramite l'attivazione di un tirocinio. Scadenza: 30 giugno. CPI Ascoli Satriano. 15. Macellaio (1 unità) - Vieste (Fg) Si ricerca n.1 macellaio a Vieste. Si richiede almeno un anno di esperienza nel settore e nella mansione con conoscenza dei tagli. Indispensabile la lingua italiana e l'autonomia negli spostamenti per la sede lavorativa. Si offre contratto CCNL a tempo determinato full time con possibilità di alloggio per la stagione estiva. Scadenza: 05 luglio. CPI Vico del Gargano. Costruzioni e impianti: 16. Carpentieri edili (2 unità) - Foggia (Fg) Si ricercano n. 2 carpentieri edili con esperienza per azienda del settore costruzioni. Requisiti: minima esperienza nel settore, disponibilità a trasferte sul territorio regionale e in parte in Basilicata, possesso della patente B. Costituiscono titoli preferenziali corsi o patentini abilitanti per allestimento ponteggi o lavori in quota. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroga/trasformazione, trasferte (vitto e alloggio) a carico dell'azienda, così come i corsi di formazione. Orario di lavoro full time articolato su 6 giorni lavorativi settimanali. Scadenza: 05 luglio. CPI Foggia. 17. Conducenti autocarri/mezzi pesanti (5 unità) - Troia (Fg) La "Eco. Geo. Drilling RGMB srl" ricerca n. 5 conducenti di autocarri/mezzi pesanti per la sede di Troia (Fg). Sono richiesti 2 anni di esperienza nel settore e nella mansione e il possesso delle patenti C-CQC-E. Scadenza: 05 luglio. CPI Lucera. 18. Conduttore macchine movimento terra (1 unità) - Casalnuovo Monterotaro (Fg) Azienda edile ricerca per la sede di Casalnuovo Monterotaro n. 1 conduttore di macchine movimento terra, edili, caricatori frontali e terne in possesso di patenti CE e CQC, con un minimo di esperienza nel settore e nella mansione. Si offre contratto full-time a tempo determinato con possibile trasformazione in tempo indeterminato. Sono previste trasferte in ambito nazionale (Puglia, Molise, Abruzzo, Lazio e Marche). Scadenza: 06 luglio. CPI Lucera. 19. Conduttori macchine per movimento terra (5 unità) - Troia (Fg) La "Eco. Geo. Drilling RGMB srl" ricerca n. 5 conduttori di macchine per il movimento terra per la sede di Troia (Fg). Sono richiesti 2 anni di esperienza nel settore e nella mansione e il possesso delle patenti C-E e del patentino M.M.T. (macchine movimento terra). Scadenza: 06 luglio. CPI Lucera. 20. Manovali edili (2 unità) - Casalnuovo Monterotaro (Fg) Azienda operante nel settore edile, ricerca n. 2 manovali edili per la sede di lavoro di Casalnuovo Monterotaro (FG). Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. È preferibile il possesso delle patenti B e C ed esperienza minima nella mansione e nel settore. Possibilità di trasferte all'interno della regione Puglia, Molise, Abruzzo, Lazio e Marche. Scadenza: 05 luglio. CPI Lucera. 21. Muratori (2 unità) - Foggia (Fg) Si ricercano n. 2 muratori in Foggia con esperienza di 2 anni nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato, CCNL edilizia, full time. Scadenza: 05 luglio. CPI Foggia. 22. Muratori (3 unità) - Foggia (Fg) Si ricercano n.3 muratori con esperienza per azienda del settore costruzioni. Requisiti: minima esperienza nel settore, disponibilità a trasferte sul territorio regionale e in parte in Basilicata, possesso della patente B. Costituiscono titoli preferenziali corsi o patentini abilitanti per allestimento ponteggi o lavori in quota. Si offre iniziale contratto a tempo determinato con possibilità di proroga/trasformazione, trasferte (vitto e alloggio) a carico dell'azienda, così come i corsi di formazione. Orario di lavoro full time articolato su 6 giorni lavorativi settimanali. Scadenza: 05 luglio. CPI Foggia. 23. Muratori e manovali edili (5 unità) - Zapponeta (Fg) Avviata azienda ricerca lavoratori da impiegare tra muratori e manovali edili. Il lavoro è da svolgersi a Zapponeta. Contratto full-time a tempo determinato per 1 mese prorogabile. Scadenza: 01 luglio. CPI Manfredonia. 24. Operaio montaggio palchi e luminarie (1 unità) - Lucera (Fg) La ditta "Del Grosso Teresa" ricerca per la sede di Volturino n. 1 operaio addetto al montaggio palchi e luminarie, anche su piattaforme aeree, in possesso di Patente C (indispensabile). Sono previste trasferte in ambito provinciale. Scadenza: 30 giugno. CPI Lucera. 25. Operaio montatore di carpenteria metallica (1 unità) - Biccari (Fg) La "Eureka Italia Srl" ricerca n. 1 operaio montatore di carpenteria metallica con sede di lavoro Biccari (Fg). Si offre contratto di lavoro part-time a tempo determinato. Scadenza: 30 giugno. CPI Lucera. Turismo e ristorazione: 26. Addetti alle pulizie (10 unità) - Peschici (Fg) Azienda operante nel settore delle pulizie ricerca n. 10 addetti alle pulizie in possesso di patente B e automuniti per le sedi di Peschici e Vieste. Il lavoro sarà articolato nelle giornate di sabato e domenica (6 ore al giorno). Si richiede disponibilità a trasferte in ambito provinciale. Si offre contratto part-time a tempo determinato dal 1 giugno al 30 settembre (12 ore settimanali). Scadenza: 05 luglio. CPI Vico del Gargano. 27. Addetto alla cucina (1 unità) - Lesina (Fg) Per conto di struttura balneare operante su Marina di Lesina ricerchiamo 1 addetto/a alla cucina per la stagione estiva. La risorsa si occuperà della preparazione dei piatti del menù già programmato e dell'assemblaggio dei piatti, oltre che della preparazione della linea e della pulizia della cucina. Il candidato ideale ha già maturato un'esperienza nel settore di almeno 6 mesi oppure ha lavorato per precedenti stagioni. L'azienda offre vitto e alloggio. Scadenza: 15 giugno. CPI San Severo. 28. Barista (1 unità) - Lesina (Fg) Per conto di struttura balneare operante su Marina di Lesina ricerchiamo n. 1 barista da inserire nell'organico per la stagione estiva (giugno-luglio-settembre). La risorsa lavorerà su turni e si occuperà della preparazione delle prime colazioni, servizio alla clientela nella vendita di caffè, gelato, patatine. Gestione e rifornimento del banco, operazioni di cassa. Si offre vitto e alloggi per l'intera durata del rapporto di lavoro. Scadenza: 04 luglio. CPI San Severo. 29. Barista (2 unità) - Ippocampo (Fg) Per la stagione estiva presso chiosco bar nel Villaggio Ippocampo si ricercano due baristi in possesso di diploma alberghiero. Contratto di 3 mesi, possibilità in modalità full-time o part-time. Scadenza: 18 giugno. CPI Manfredonia. 30. Barista (1 unità) - Orta Nova (Fg) Per bar con edicola sito in Orta Nova, si cerca n. 1 barista, per servizio al banco con mansioni di preparazione e servizio di colazioni e aperitivi, accoglimento della clientela e gestione delle ordinazioni. Si richiede esperienza pregressa nel settore e nella mansione di almeno un anno. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato part- time o full- time. Scadenza: 07 luglio. CPI Cerignola. 31. Cameriere (1 unità) - Orta Nova (Fg) Per bar con edicola sito in Orta Nova si cerca n. 1 cameriere per la stagione estiva.La figura si occuperà di accogliere la clientela, illustrare il menù, gestire le ordinazioni e servire ai tavoli. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato e full time. Necessaria la disponibilità nel fine settimana. Scadenza: 07 luglio. CPI Cerignola. 32. Camerieri ai piani (15 unità) - Peschici (Fg) La Manpower ricerca n. 15 cameriere/i ai piani a Peschici per la pulizia e il riordino di camere, aree comuni dell'hotel, ripristino di prodotti utilizzati durante il servizio, compilazione di modulistica. Si richiede esperienza nel settore di almeno due anni, possesso di patente e automuniti. Si offre contratto a tempo determinato part-time con turni di tipo CCNL Multiservizi. Scadenza: 04 luglio. CPI Vico del Gargano. 33. Camerieri ai piani (10 unità) - Vieste (Fg) Rinomato centro turistico Pugnochiuso Resort ricerca n. 10 cameriere ai piani. Si offre contratto a tempo determinato full time con possibilità di alloggio per la stagione estiva 2023. Scadenza: 08 luglio. CPI Vico del Gargano. 34. Facchini (3 unità) - Peschici (Fg) La Manpower ricerca n. 3 facchini a Peschici per attività di trasporto bagagli, rifornimento materiali vari, riordino di spazi comuni, riparazione di piccoli guasti nelle camere, gestione del parcheggio auto degli ospiti. Si richiede esperienza nel settore di almeno un anno, essere residente nell'ambito del CPI di Vico del Gargano ed essere automuniti. Si offre CCNL Multiservizi a tempo determinato full time con turni. Scadenza: 04 luglio. CPI Vico del Gargano. 35. Facchino (1 unità) - Vieste (Fg) Rinomato centro turistico, Pugnochiuso Resort, ricerca n. 1 facchino per la stagione estiva. Si offre CCNL a tempo determinato full time con possibilità di alloggio. Scadenza: 05 luglio. CPI Vico del Gargano. 36. Governanti (3 unità) - Peschici (Fg) La Manpower ricerca n. 3 governanti a Peschici per attività di coordinamento dei turni e delle mansioni del personale, gestione dell'approvvigionamento dei prodotti, contatto con i fornitori di prodotti e macchinari per il servizio di pulizia, ottimizzazione dei tempi di lavoro, organizzazione degli interventi di manutenzione, uso dei gestionali di pulizia per comunicazioni interne e controllo di macchinari, impianti ed arredi della struttura, check delle camere e delle divise del personale. Costituirà requisito necessario l'esperienza pregressa nella mansione di almeno due anni. Si ricerca personale con residenza nell'ambito del CPI di Vico del Gargano. Si offre CCNL Multiservizi a tempo determinato full time con turni. Scadenza: 04 luglio. CPI Vico del Gargano. 37. Pizzaiolo (1 unità) - Cerignola (Fg) Per pizzeria sita in Cerignola si cerca n. 1 pizzaiolo con esperienza. La risorsa si occuperà della realizzazione di pizze, calzoni e focacce con preparazione dell’impasto e controllo del processo di lievitazione, porzionamento, farcitura e cottura, con conoscenza delle tecniche di conservazione degli ingredienti. Si richiede esperienza pregressa nel settore di almeno 5 anni. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione. Necessaria la disponibilità nel fine settimana. Scadenza: 08 luglio. CPI Cerignola. Commercio e artigianato: 38. Carpentiere metallico (1 unità) - Tolentino (Mc) La NUOVA STAFFOLANI S.r.l. sita in Tolentino (MC) e leader nella produzione e fornitura di infissi e serramenti, recinzioni in acciaio, sistemi di automazione per cancelli e serrande, cerca n. 1 carpentiere metallico. In particolare la risorsa si occuperà di realizzare strutture metalliche sulla base della documentazione tecnica fornita, attraverso tecniche di lavorazione specifiche, utilizzando i macchinari, le attrezzature e gli utensili propri del taglio, della deformazione, della saldatura e della rifinitura. Requisiti: essere in possesso di patente B e essere automuniti; età compresa tra i 18 e i 29 anni; la ricerca è rivolta anche a candidati senza esperienza. Si offre: contratto CCNL metalmeccanico; modalità di lavoro full-time; tipo di contratto subordinato a tempo determinato; formazione presso l'azienda; è previsto l'alloggio; sede di lavoro Tolentino (MC); data di assunzione prevista 03/07/2023. Candidarsi direttamente attraverso autenticazione su questa piattaforma o, in alternativa, mandare il CV all'indirizzo ido.foggia@regione.puglia.it indicando il riferimento all’offerta. Scadenza: 07 luglio. CPI Foggia. 39. Fabbro saldatore (1 unità) - Tolentino (Mc) La NUOVA STAFFOLANI S.r.l. sita in Tolentino (MC) e leader nella produzione e fornitura di infissi e serramenti, recinzioni in acciaio, sistemi di automazione per cancelli e serrande, cerca n. 1 fabbro saldatore. In particolare la risorsa si occuperà di riscaldare il metallo nella forgia e modellarlo (anche attraverso l'ausilio di macchinari), nonché realizzare attrezzi speciali. Requisiti: essere in possesso di patente B e essere automuniti; età compresa tra i 18 e i 29 anni; la ricerca è rivolta anche a candidati senza esperienza. Si offre: contratto CCNL metalmeccanico; modalità di lavoro full-time; tipo di contratto subordinato a tempo determinato; formazione presso l'azienda; è previsto l'alloggio; sede di lavoro Tolentino (MC); data di assunzione prevista 03/07/2023. Candidarsi direttamente attraverso autenticazione su questa piattaforma o, in alternativa, mandare il CV all'indirizzo ido.foggia@regione.puglia.it indicando il riferimento all’offerta. Scadenza: 07 luglio. CPI Foggia. 40. Geometra (1 unità) - Tolentino (Mc) La NUOVA STAFFOLANI S.r.l. sita in Tolentino (MC) e leader nella produzione e fornitura di infissi e serramenti, recinzioni in acciaio, sistemi di automazione per cancelli e serrande, cerca n. 1 geometra (anche prima esperienza) che si occupi dello svolgimento dei rilievi metrici presso i cantieri. Requisiti: possesso del diploma di Geometra; ottimo utilizzo di AutoCAD e conoscenza del pacchetto office, internet e gestione posta elettronica; possesso di patente B e di mezzo proprio; età compresa tra i 18 e i 29 anni; la ricerca è rivolta anche a candidati senza esperienza. Si offre: contratto CCNL metalmeccanico; modalità di lavoro full- time; tipo di contratto subordinato a tempo determinato; formazione presso l'azienda; è previsto l'alloggio; sede di lavoro Tolentino (MC); data di assunzione prevista 03/07/2023. Candidarsi direttamente attraverso autenticazione su questa piattaforma o, in alternativa, mandare il CV all'indirizzo ido.foggia@regione.puglia.it indicando il riferimento all’offerta. Scadenza: 07 luglio. CPI Foggia.