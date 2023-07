Cercasi personale nel Foggiano: gli annunci di lavoro dei Centri per l’Impiego

Continua la ricerca di personale per le aziende e imprese del Foggiano che si sono affidate al servizio di Incrocio Domanda-Offerta dei Centri per l’Impiego della Provincia.

Nella settimana che va dal 10 al 17 luglio sono state registrate 22 offerte di lavoro per 95 posti vacanti: 74 per il settore agricolo, 12 per il settore secondario e 9 per il settore terziario. Le richieste nel settore agricolo riguardano più di 60 addetti alla cernita e 1 perito chimico a Foggia; 1 manutentore a Cerignola; 2 mitilicoltori a Cagnano Varano.

Il settore secondario si divide tra 2 profili richiesti nell’ambito “costruzioni e impianti” (2 muratori a Foggia) e 10 posizioni lavorative aperte nell’ambito "commercio e artigianato” (1 meccanico e 1 carrozziere a Foggia; 1 parrucchiera, 1 receptionist e 1 meccanico a San Severo; 1 saldatore a Cerignola; 2 commessi a Lucera; 1 aiuto banconista a Manfredonia). In questo ambito, una offerta di lavoro è riservata agli iscritti al collocamento mirato (art.1 L.68/99) per la ricerca di 1 banconista di macelleria a Foggia.

Nel settore terziario le richieste riguardano l’ambito turistico e l’ambito amministrativo, rispettivamente con 4 e 5 profili professionali (1 addetto alle pulizie e 1 cameriere a Foggia; 1 cameriere e 1 barista a Orta Nova; 3 intermediari assicurativi a Manfredonia; 1 dottore commercialista a Cerignola; 1 tecnico informatico a Foggia). Tutti gli annunci con i relativi dettagli sono disponibili sul sito “Lavoro Per Te - Regione Puglia”, dove è possibile candidarsi. Il report completo è consultabile al seguente link: https://tinyurl.com/284s83sc, dove sono riportati anche gli annunci di lavoro all’estero della rete Eures.

Si segnalano tre avvisi di selezione con requisito di ammissione il possesso del diploma (ex art.16 L.56/87) per la copertura dei seguenti posti: n.4 operatori “Area operatori” per l’attività di “bidellaggio” (ex cat.A) e n.16 operatori “Area operatori” per l’attività di “Accompagnatore scuolabus” (ex cat.A) a tempo determinato e parziale per l’anno scolastico 2023/2024 presso il Comune di Foggia; n.5 operatori “Area operatori” per l’attività di “bidellaggio” (ex cat.A), a tempo indeterminato e parziale per l’anno scolastico 2023/2024 presso il Comune di Foggia.

Per consultare i bandi con requisiti e scadenze visita la home page del sito Sintesi Foggia. Per avere informazioni sul servizio IDO o per candidarsi agli annunci i Centri per l’Impiego di Foggia e provincia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio Collocamento mirato) sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì dalle 15:00 alle 16:30 e disponibili ai numeri e contatti mail presenti sul portale Sintesi Foggia

1. Addetti alla cernita (50 unità) - Foggia (Fg)

Si ricercano n. 50 addetti alla cernita per azienda operante nella lavorazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli. Requisiti: esperienza di almeno 1 anno nella mansione; disponibilità a lavorare su turnazioni; conoscenza della lingua italiana. Si offre: contratto di lavoro stagionale (CCNL Agricoltura); lavoro su turni (anche notturni). Sede di lavoro: Foggia Scadenza: 26 luglio. CPI Foggia.

2. Addetti alla cernita (20 unità) - Foggia (Fg)

Si ricercano n. 20 Addetti alla cernita per azienda operante nella lavorazione e conservazione di prodotti ortofrutticoli. Requisiti: preferibile minima esperienza nella mansione; disponibilità a lavorare su turnazioni. Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato (CCNL Conserve Industria); lavoro su turni (anche notturni). Sede di lavoro: Foggia. Scadenza: 26 luglio. CPI Foggia.

3. Operaio manutentore (1 unità) - Cerignola (Fg)

L’azienda “Casa Vinicola Errico” ricerca n. 1 operaio meccanico manutentore addetto all’imbottigliamento. Sono richiesti: esperienza pregressa nel settore, conoscenza dei principali applicativi informatici, diploma di scuola secondaria di secondo grado, possesso della patente B. Si offre contratto a tempo indeterminato. Scadenza: 25 luglio. CPI Cerignola.

4. Perito chimico (1 unità) - Foggia (Fg)

Si ricerca n. 1 perito chimico. Requisiti: diploma in ambito tecnico-scientifico; età non superiore ai 25 anni; possesso della patente B. È previsto un iniziale inserimento in azienda tramite stage della durata di 6 mesi (full-time). Si offrono: un rimborso mensile di 600 € e buoni pasto mensa. Sede di lavoro: Foggia - Località Incoronata. Scadenza: 27 luglio. CPI Foggia.

5. Mitilicoltori (2 unità) - Cagnano Varano (Fg)

Cooperativa di mitilicoltura ricerca n. 2 mitilicoltori - lavoratori a bordo barca per la stagione estiva a Capojale (Cagnano Varano), in possesso di patente B e automuniti per raggiungere il luogo di lavoro. Si offre contratto a tempo determinato full time (CCNL Operai agricoli). Scadenza: 29 luglio. CPI Vico del Gargano.

Amministrativo

6. Dottore commercialista (1 unità) - Cerignola (Fg)

Per studio commerciale e tributario si cerca n. 1 dottore commercialista. La risorsa, si occuperà di predisporre i bilanci di esercizio e calcolo delle imposte di esercizio correnti e differite; predisporre le dichiarazioni dei redditi di società di capitali (Modello Unico e Modello IRAP) e persone fisiche e supportare la clientela nella gestione degli adempimenti societari e fiscali in materia di imposte dirette e indirette. Sono richiesti: diploma o laurea in materie economiche con abilitazione all’esercizio; buona conoscenza degli applicativi di Microsoft Office e della lingua Inglese. Scadenza: 25 luglio. CPI Cerignola.

7. Intermediario assicurativo (3 unità) - Manfredonia (Fg)

Per i territori di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant'Angelo, si ricercano intermediari assicurativi che si occupino di consulenza e vendita di prodotti assicurativi della linea risparmio, protezione, investimenti, previdenza. Richiesti diploma o laurea, buona conoscenza del Pacchetto Office, in particolare di Word. Scadenza: 25 luglio. CPI Manfredonia.

8. Tecnico informatico (1 unità) - Foggia

Si ricerca per ditta di Isernia n. 1 tecnico Informatico da presidio presso cliente di Foggia. Requisiti: Esperienza comprovata e/o certificata di almeno 5 anni nella mansione; età compresa tra i 25 e i 55 anni patenti A - B Titolo di studio: perito tecnico informatico/elettronico e/o comprovate capacità informatiche Indispensabile conoscenza della lingua inglese. Tipologia di Contratto: Tempo determinato. Orario di lavoro: 08:00/12:00 - 13:00/17:00. Sede di lavoro: Foggia. Scadenza: 26 luglio. CPI Foggia.

Commercio e artigianato

9. Aiuto banconista (1 unità) - Manfredonia (Fg)

Per attività artigiana di preparazione cibo da asporto si ricerca un aiuto banconista. Previsto inserimento con Garanzia Giovani, part-time di 6 mesi. Scadenza: 27 luglio. CPI Manfredonia.

10. Banconista di macelleria (1 unità) - Foggia (Fg)

La società Media Dis Srl operante nel settore Supermercati cerca n. 1 unità iscritta nelle liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/99 (Disabile) da inserire con la qualifica di Banconista di Macelleria. Scadenza: 27 luglio. UCP Foggia.

11. Commessi (2 unità) - Lucera (Fg)

La "Valente Srl" ricerca per supermercato sito in Lucera (FG) n. 2 commessi. Scadenza: 29 luglio. CPI Lucera.

12. Carrozziere (1 unità) - Foggia (Fg)

Si ricerca n. 1 carrozziere. Requisiti: esperienza di almeno 5 anni nella mansione; possesso della patente B. Si offre iniziale contratto di lavoro a tempo determinato. Orario di lavoro full time, 1 gg di riposo settimanale Sede di lavoro: Foggia Scadenza: 28 luglio. CPI Foggia.

13. Meccanico (1 unità) - Foggia (Fg)

Si ricerca n. 1 meccanico. Requisiti: esperienza di almeno 5 anni nella mansione; possesso della patente B. Si offre iniziale contratto di lavoro a tempo determinato. Orario di lavoro full time, 1 gg di riposo settimanale Sede di lavoro: Foggia. Scadenza: 28 luglio. CPI Foggia.

14. Meccanico (1 unità) - San Severo (Fg)

Officina di San Severo ricerca un meccanico per implemento organico. la figura deve avere conoscenza minima delle attrezzature da lavoro per officina e di riparazioni di veicoli pesanti e leggeri. Si offre contratto full time. Scadenza: 28 luglio. CPI San Severo.

15. Parrucchiera (1 unità) - San Severo (Fg)

Per conto del salone di Ciro De Letteriis, "Great Lengths", ricerchiamo una parrucchiera da inserire in stage. La candidata ideale è in possesso della qualifica e dell'abilitazione alla professione di acconciatore ed è alla prima esperienza. Al termine dello stage sarà valutata la possibilità inserimento con contratto a tempo determinato e poi indeterminato. Scadenza: 25 luglio. CPI San Severo.

16. Receptionist (1 unità) - San Severo (Fg)

Per conto del salone di Ciro De Letteriis, "Great Lengths", ricerchiamo una Receptionist da inserire in stage. La risorsa dovrà occuparsi di recepire le chiamate e gestire gli appuntamenti con la clientela e le operazioni di cassa, inoltre, dovrà curare i profili social del salone attraverso la produzione di video e foto. La candidata ideale conosce e sa utilizzare i principali applicativi informatici oltre ai social network. Scadenza: 25 luglio. CPI San Severo.

17. Saldatore (1 unità) - Cerignola (Fg)

L’azienda metalmeccanica Euromec ricerca n.1 saldatore Mig-Mag per saldatura a filo continuo in carpenteria metallica. Sono richiesti: età superiore a 35 anni, formazione professionale in ambito meccanico e/o diploma in perito meccanico, possesso della patente B, almeno tre anni di esperienza nel settore e nella mansione, discreta capacità di lettura del disegno tecnico, conoscenza dei principali applicativi informatici (in particolare CAD e word), capacità di utilizzo e programmazione macchine CNC “Plotter taglio plasma e pressa piegatrice”. Si offre contratto a tempo determinato full time con possibilità di trasformazione. Scadenza: 25 luglio. CPI Cerignola.

Costruzioni e impianti

18. Muratori (2 unità) - Foggia (Fg) L'azienda Marilea Edilizia privata srls ricerca n°2 muratori per rifacimento e manutenzione di facciate condominiali. Si richiede: - età compresa tra 25 e 62 anni - esperienza minima di 2 anni nel settore Si offre: - contratto a tempo indeterminato (CCNL Edilizia - Industria). Luogo di lavoro: Foggia Scadenza: 27 luglio. CPI Foggia.

Turismo e ristorazione

19. Addetto alle pulizie (1 unità) - Foggia (Fg) Si ricerca n. 1 addetto/a alle pulizie. Requisiti: età compresa tra 20 e 50 anni; minima esperienza nella mansione. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione (CCNL Pubblici esercizi); orario di lavoro dalle 05:00 alle 07:00 su 6 giorni lavorativi. Luogo di lavoro: Foggia Scadenza: 27 luglio. CPI Foggia.

20. Barista (1 unità) - Orta Nova (Fg)

Per bar con edicola sito in Orta Nova, si cerca n. 1 barista, per servizio al banco con mansioni di preparazione e servizio di colazioni e aperitivi, accoglimento della clientela e gestione delle ordinazioni. Si richiede esperienza pregressa nel settore e nella mansione di almeno un anno. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato part-time o full-time. Scadenza: 25 luglio. Cpi Cerignola

21. Cameriere (1 unità) - Orta Nova (Fg)

Per bar con edicola sito in Orta Nova si cerca n. 1 cameriere per la stagione estiva. La figura si occuperà di accogliere la clientela, illustrare il menù, gestire le ordinazioni e servire ai tavoli. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato e full time. Necessaria la disponibilità nel fine settimana. Scadenza: 25 luglio. CPI Cerignola.

22. Cameriere (1 unità) - Foggia (Fg)

Si ricerca n. 1 cameriere. Requisiti: età compresa tra 20 e 50 anni; minima esperienza nel settore. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione (CCNL Pubblici esercizi). Orario full time 17:00/01:00 o 18:00/02:00 su 6 giorni lavorativi. Luogo di lavoro: Foggia Scadenza: 27 luglio. CPI Foggia.