Centri per l’Impiego di Foggia: 30 annunci disponibili su 'Lavoro per te'

Nell’ultima settimana i Centri per l’Impiego della Capitanata hanno pubblicato 30 annunci di lavoro per la ricerca di personale nei vari settori produttivi. 7 di questi annunci sono destinati agli iscritti al Collocamento mirato (disabili e categorie protette). Per azienda agricola con sede a Cerignola si ricerca 1 ragioniere/a. Nel settore secondario 22 profili professionali sono richiesti nell'ambito del commercio e dell'artigianato: addetti/e al banco salumeria, macelleria, gastronomia calda, pescheria, ortofrutta, panettiere per supermercato di nuova apertura a Orta Nova; saldatore a filo e/o arco sommerso ad Apricena; manovali di officina/serramentista, falegnami/verniciatori/serramentisti per aziende site in Foggia.

18 annunci di lavoro riguardano il settore terziario: in ambito turistico si ricercano responsabili di sala, camerieri/e, receptionist, cuoco/a, aiuto cuoco/a, cuoco/a pizzaiolo, baristi/e, bagnino/a, assistente spa, portiere notturno per azienda del Foggiano; in ambito sanitario e servizi addetti/e alle pulizie a Lucera e Foggia e 1 farmacista a Cerignola. Tra gli iscritti al Collocamento mirato si cercano: infermieri/e, ostetrici/che, tecnici sanitari per l'ospedale Casa sollievo della sofferenza (art.18 c.2 L.68/99), manovale per azienda di Pietramontecorvino (art.18 c.2 L.68/99) e addetto/a alla ristorazione a Foggia (art. 1 L.68/99). Tutti i dettagli (requisiti, scadenze e modalità per candidarsi) sono disponibili sul sito "Lavoro per te - Regione Puglia" e sul portale “Sintesi Foggia”.

Si segnalano due bandi di avviamento a selezione (richiedenti il requisito di istruzione della scuola dell’obbligo - art.16 L.56/87): 1 unità con profilo professionale “Operatore” a tempo indeterminato e parziale presso il Comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg) e 12 unità a livello regionale (di cui 2 per la sede di Foggia) con qualifica "Operatore" per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da assumere a tempo pieno e indeterminato. Requisiti, scadenze, modello di domanda sono disponibili sul sito Sintesi Foggia e Arpal Puglia.

Per aggiornamenti sul territorio è attiva la pagina Facebook Centri Impiego Foggia e provincia.

Per pubblicare annunci, inviare candidature e aderire alle politiche attive del lavoro cittadini e aziende possono rivolgersi ai sette Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia: Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia.