Centri per l’Impiego: le offerte di lavoro disponibili nel Foggiano

Nella penultima settimana di Gennaio, i Centri per l’Impiego della Capitanata hanno pubblicato annunci di lavoro relativi ai settori secondario (nell’ambito commercio) e terziario (nell’ambito servizi). 4 annunci di lavoro sono destinati agli iscritti al Collocamento mirato, in particolare a disabili (art.1 L.68/99) per i seguenti profili professionali: ausiliario addetto alle vendite (2 unità), panettiere (2 unità) e addetto all’ortofrutta (2 unità) per società operante nel settore supermercati; tecnico di informatica industriale (1 unità) da inserire, con requisiti specifici, nell’organico di un’azienda del territorio.

Restano attive ancora per qualche giorno le ricerche, sempre destinate agli iscritti al Collocamento mirato, per l’Ospedale 'Casa sollievo della sofferenza' di infermiere, ostetrica, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico sanitario di radiologia medica e per società operante nel settore commercio di aiuto banconista macelleria/salumeria o addetto vendite. Nel settore terziario sono attivi alcuni annunci di lavoro per la selezione di istruttori di pilates o funzionale per attività sita in Carapelle, tirocinante ragioniere per studio commerciale di Ordona e addetto/a alla contabilità per azienda di Cerignola. Tutti i dettagli (requisiti, scadenze e modalità per candidarsi) sono disponibili sul sito Lavoro per te - Regione Puglia e sul portale Sintesi Foggia.

Si segnala la pubblicazione di due bandi di avviamento a selezione (richiedenti il requisito di istruzione della scuola dell’obbligo, ex art.16 L.56/87): 1 unità con profilo professionale di “Operatore” a tempo indeterminato e parziale al 50%, riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA., presso il Comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg) e 12 unità a livello regionale (di cui 2 presso la sede di Foggia) con qualifica di "Operatore" per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco da assumere a tempo pieno e indeterminato. Requisiti, scadenze, modello di domanda e ulteriori dettagli sono disponibili sul sito Sintesi Foggia e Arpal Puglia. Per aggiornamenti sul territorio è attiva la pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia”.

Cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia) raggiungibili telefonicamente o via mail e aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30 e il giovedì pomeriggio su prenotazione.