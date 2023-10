Offerte di lavoro in Capitanata: le richieste presso i Centri per l’Impiego

Il trentaquattresimo report delle offerte di lavoro (09-16 ottobre) gestite dai Centri per l’Impiego della Capitanata riporta 19 offerte per 63 profili professionali: 15 professionisti per il settore primario, 35 per il settore secondario e 13 per il settore terziario. 15 braccianti agricoli sono richiesti a Lucera, unica offerta del settore primario. Per il settore secondario si cercano 9 profili nell'ambito "commercio e artigianato", 24 nell'ambito "costruzioni e impianti", 2 in "industria e trasporti". Saldatori mig mag, tubisti per impianti idrici a Foggia, autista di scuolabus a Cerignola, cassiere a S. Giovanni Rotondo, muratori a Manfredonia, autista con patenti C+CQC merci+E, garzoni edili a San Severo, meccanico a Torremaggiore.

Nel settore terziario, invece, gli annunci di lavoro riguardano l'ambito amministrativo, l'ambito sanitario e dei servizi e il turistico. Sono richiesti: badante, tecnico della prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, cuoco a San Severo, insegnanti di scuola dell'infanzia, sous chef e commis di cucina a Cerignola, farmacista a Candela, consulenti assicurativi a Lucera. Per gli iscritti al Collocamento mirato sono riservati due annunci: operaio/addetto vendite (ex art.18 L.68/99 - vedovi, orfani...) e operaio generico (ex art.1 L.68/99 - disabili).

Queste e altre offerte lavorative sono reperibili sul sito "Lavoro per te - Regione Puglia". Nella sezione “Consulta le offerte” è possibile cercare gli annunci filtrando per professione, città, tipologia contrattuale, ecc. Trovata l’offerta di interesse, ci si può candidare creando un profilo personale con SPID o in alternativa inviando il CV all’indirizzo mail indicato nei dettagli.

Per chi è interessato a valutare proposte lavorative all’estero, il report registra anche le vacancies della rete EURES sul territorio europeo. Per informazioni sull’invio dei curricula, sulle offerte attive e sulla pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia), raggiungibili telefonicamente o via mail e aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30.