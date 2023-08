Tutte le offerte di lavoro a Foggia e in provincia

I Centri per l’impiego della Capitanata, attraverso il portale della Regione Puglia ‘Lavoro Per Te’, segnalano, per il periodo che va dal 24 luglio al 31 luglio, 30 annunci, per un totale di 133 profili professionali: 65 per il settore agricolo, 43 per il settore secondario e 25 per il settore terziario.

Continua la richiesta di carrellisti su Foggia ed operai e addetti alla produzione su Cerignola, cui si affiancano 6 annunci riservati agli iscritti al Collocamento mirato per profili diversi da inserire in aziende operanti nel settore primario.

Nel settore secondario, un annuncio riguarda 'industria e trasporti', 5 annunci 'costruzioni e impianti', 7 annunci 'commercio e artigianato'. Di questi ultimi, uno è riservato agli iscritti al collocamento mirato (ex L.68/99) per la figura di banconista di macelleria.

Sono richiesti saldatori, manovali edili, addetti alle consegne, impiegato commerciale, parrucchiere, receptionist, social media manager.

Infine, il settore turistico registra 25 posti vacanti per professioni quali spiaggisti, baristi, camerieri ai piani. Nel settore terziario, rientrano anche 4 annunci in ambito amministrativo: vacanti ancora i posti per impiegati amministrativi, dottore commercialista e intermediari assicurativi.

Tutti gli annunci con i relativi dettagli sono disponibili sul sito 'Lavoro Per Te - Regione Puglia', dove è possibile candidarsi.

Si segnala un avviso di selezione con requisito di ammissione il possesso del diploma (ex art.16 L.56/87) 5 operatori 'Area operatori' per l’attività di 'bidellaggio' (ex cat. A), a tempo indeterminato e parziale per l’anno scolastico 2023/2024 presso il Comune di Foggia. Le domande possono essere presentate dal 5 al 12 agosto. Bando e modulistica sono disponibili sulla home page del sito Sintesi Foggia.

Diverse sono le offerte registrate dalla rete dei servizi per l'impiego in Europa Eures. Le offerte, riportate nell'apposita sezione, spaziano dal settore turistico in Paesi quali Norvegia, Finlandia, Croazia al settore Ict o dei servizi in Paesi come Malta, Spagna, Germania.

Per informazioni sull’invio dei curricula, sulle offerte attive e sulla pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia), raggiungibili telefonicamente o via mail e aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 11:30 e il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15:00 alle 16:30.

Le offerte di lavoro attive in provincia di Foggia

Agricoltura e agroalimentare:

Addetto alla produzione (4 unità) - Cerignola

Per azienda di Cerignola che si occupa del commercio all’ingrosso di cereali e legumi secchi, si cercano 4 addetti alla produzione, manutenzione e carico e scarico merci. Le figure ricercate monitoreranno il processo produttivo e cureranno la manutenzione e pulizia ordinaria dei macchinari e dei reparti. Sono richiesti: esperienza pregressa nel settore e nella mansione di almeno 2 anni, diploma di scuola secondaria superiore, indispensabile il possesso di patente B e patentino per il muletto. Si offre contratto a tempo determinato con orario full time, anche con possibilità di turni.

Scadenza: 10 agosto. Cpi Cerignola.

Carrellisti (50 unità) - Foggia

Si cercano 50 carrellisti per azienda operante nella produzione e trasformazione di prodotti ortofrutticoli. Si richiede: patentino per carrelli elevatori; conoscenza della lingua italiana; esperienza di almeno un anno nella mansione. Si offre: contratto di lavoro stagionale (Ccnl alimentari industria o agricoltura); lavoro full time articolato su turni. Luogo di lavoro: Foggia.

Scadenza: 8 agosto. Cpi Foggia.

Elettricista/operaio impianti industriali (2 unità) - Cerignola

La società Iposea Srl operante nel settore Industria cerca 2 unità iscritte nelle liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/99 (Disabile) da inserire con la qualifica di elettricista/operaio di impianti industriali.

Scadenza: 8 agosto. Ucp Foggia.

Impiegato microbiologico alimentare (2 unità) - Cerignola

La società Iposea Srl operante nel settore Industria cerca 2 unità iscritte nelle liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/99 (Disabile) da inserire con la qualifica di impiegato microbiologico alimentare.

Scadenza: 8 agosto. Ucp Foggia.

Impiegato tecnologico alimentare (1 unità) - Cerignola

La Società Iposea Srl operante nel settore Industria ricerca una unità iscritta nelle liste di cui all’art.18, comma 2, legge 68/99 ed equiparate (orfani/vedovi/profughi…) da inserire con la qualifica di impiegato tecnologico alimentare.

Scadenza: 8 agosto. Ucp Foggia.

Impiegato tecnologico alimentare di laboratorio (2 unità) - Cerignola

La società Iposea Srl operante nel settore Industria cerca 2 unità iscritte nelle liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/99 (Disabile) da inserire con la qualifica di Impiegato tecnologico alimentare di laboratorio.

Scadenza: 8 agosto. Ucp Foggia.

Meccanico aggraffatore (2 unità) - Cerignola

La società Iposea Srl operante nel settore Industria cerca 2 unità iscritte nelle liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/99 (Disabile) da inserire con la qualifica di 'meccanico aggraffatore'.

Scadenza: 8 agosto. UCP Foggia.

Operaio manutentore (1 unità) - Cerignola

L’azienda 'Casa Vinicola Errico' ricerca un operaio meccanico manutentore addetto all’imbottigliamento. Sono richiesti: esperienza pregressa nel settore, conoscenza dei principali applicativi informatici, diploma di scuola secondaria di secondo grado, possesso della patente B. Si offre contratto a tempo indeterminato.

Scadenza: 10 agosto. Cpi Cerignola.

Perito industriale (1 unità) - Cerignola

La società Iposea Srl operante nel settore Industria cerca una unità iscritte nelle liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/99 (Disabile) da inserire con la qualifica di perito industriale.

Scadenza: 8 agosto. Ucp Foggia.

Amministrativo:

Intermediario assicurativo (3 unità) - Manfredonia

Per i territori di Manfredonia, Mattinata e Monte Sant'Angelo, si ricercano intermediari assicurativi che si occupino di consulenza e vendita di prodotti assicurativi della linea risparmio, protezione, investimenti, previdenza. Richiesti diploma o laurea, buona conoscenza del Pacchetto Office, in particolare di Word.

Scadenza: 10 agosto. Cpi Manfredonia.

Commercio e artigianato:

Aiuto banconista (1 unità) - Manfredonia

Per attività artigiana di preparazione cibo da asporto si ricerca un aiuto banconista. Previsto inserimento con Garanzia Giovani, part-time di 6 mesi.

Scadenza: 12 agosto. Cpi Manfredonia.

Banconista di macelleria (1 unità) - Foggia

La società Media Dis Srl operante nel settore Supermercati cerca una unità iscritta nelle liste di cui all’art. 1 comma 1, della legge 68/99 (Disabile) da inserire con la qualifica di Banconista di Macelleria.

Scadenza: 12 agosto. Ucp Foggia.

Receptionist (1 unità) - San Severo

Per conto del salone di Ciro De Letteriis, 'Great Lengths', ricerchiamo una Receptionist da inserire in stage. La risorsa dovrà occuparsi di recepire le chiamate e gestire gli appuntamenti con la clientela e le operazioni di cassa, inoltre, dovrà curare i profili social del salone attraverso la produzione di video e foto. La candidata ideale conosce e sa utilizzare i principali applicativi informatici oltre ai social network.

Scadenza: 11 agosto. Cpi San Severo.

Saldatore (1 unità) - Cerignola

L’azienda metalmeccanica Euromec ricerca n.1 saldatore Mig-Mag per saldatura a filo continuo in carpenteria metallica. Sono richiesti: età superiore a 35 anni, formazione professionale in ambito meccanico e/o diploma in perito meccanico, possesso della patente B, almeno tre anni di esperienza nel settore e nella mansione, discreta capacità di lettura del disegno tecnico, conoscenza dei principali applicativi informatici (in particolare Cad e Word), capacità di utilizzo e programmazione macchine Cnc 'Plotter taglio plasma e pressa piegatrice'. Si offre contratto a tempo determinato full time con possibilità di trasformazione.

Scadenza: 10 agosto. Cpi Cerignola.

Turismo e ristorazione:

Addetto alle pulizie (1 unità) - Vieste

Aria di Vacanze a Vieste ricerca un addetto alle pulizie di età compresa tra i 20 e i 45 anni con un minimo di esperienza e in possesso di patente B. Si offre contratto a tempo determinato full time (7h lavorative) con 1 giorno libero a settimana. Possibilità di alloggio.

Scadenza: 11 agosto. Cpi Vico del Gargano.

Camerieri ai piani (10 unità) - Vieste

Rinomato centro turistico Pugnochiuso Resort ricerca 10 cameriere ai piani. Si offre contratto a tempo determinato full time con possibilità di alloggio per la stagione estiva 2023.

Scadenza: 8 agosto. Cpi Vico del Gargano.