Carenza di medici fiscali: l'Inps ne cerca tre in provincia di Foggia e 17 in Puglia

La direzione regionale Inps Puglia comunica che, per far fronte alla carenza di medici interni per le visite di controllo domiciliare, ha pubblicato tre bandi per il reclutamento di diciassette medici fiscali disponibili per le esigenze provvisorie e temporanee delle direzioni provinciali di Foggia: tre posti con scadenza il 15 febbraio 2024; di Bari: tre posti con scadenza il 1 febbraio e Lecce: 6 posti con scadenza l'8 marzo.

Tutte le informazioni riguardanti i termini e le modalità di partecipazione alle selezioni sono reperibili al seguente link.