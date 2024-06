Assunzioni rapide: il Comune di Foggia ha rinunciato a pescare 'idonei' dal maxi concorso Asmel

Attraverso una nota stampa l'’Amministrazione Comunale di Foggia fa sapere che - diversamente da quanto asserito in un comunicato stampa dall'associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli enti locali - per il 2024 non attiverà interpelli per ricoprire i propri fabbisogni professionali.

In buona sostanza, l'Ente di Corso Garibaldi non attingerà dal maxi-concorso avviato da Asmel L'amministrazione precisa che l’adesione era avvenuta per la sola annualità 2022 e che già ad aprile dello scorso anno, era stata data comunicazione di recesso all’associazione. Volontà che - evidenziano da Palazzo di Città era sta ribadita e confermata con una nota indirizzata ad Asmel nell'ottobre 2023.

Chi invece per il reclutamento del personale si era rivolto all'associazione era stata la commissione straordinaria versando al fondo patrimoniale la quota una tantum di 750 euro (5 euro ogni mille abitanti) e la quota associativa annuale di 25mila euro per usufruire dei servizi di formazione, eGovernment ed eprocurement.