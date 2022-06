L'estate è alle porte ma mancano cuochi, camerieri, baristi e banconisti

I Centri per l’Impiego della Capitanata ed Arpal Puglia, nell’ambito delle funzioni di incontro tra domanda e offerta di lavoro e dei servizi per l’impiego, segnalano un incremento del 72,50% delle offerte di lavoro rispetto ai periodi precedenti nella seconda settimana di giugno.

Già dal mese di maggio si era registrato un trend in aumento, complici anche le carenze di personale in ambito turistico e della ristorazione che hanno favorito un massivo interessamento delle aziende nel proporsi con le candidature. Sono, infatti, molti gli annunci pubblicati per questi settori, nei quali si ricercano le figure di aiuto cuoco, cuoco, cameriere, barista e banconista.

Anche nel settore industriale ci sono diverse nuove posizioni soprattutto riguardanti le figure di operaio specializzato nel processo di produzione del vetro, nella saldatura e nella verniciatura e fonditori. Stabile la richiesta nel settore metalmeccanico, con una serie di annunci di aziende, anche fuori Regione, che ricercano le figure di manutentori officina stampi e manutentori macchinari nonché operai specializzati.

Anche le attività commerciali e le imprese artigiane ricercano diverse figure per le mansioni di addetto alla vendita, panificazione e settore della carpenteria e dei serramenti. Si segnala, inoltre, la richiesta di agenti immobiliari per una società con filiale a San Severo e agenti assicurativi presso Lucera. Infine, si evidenzia anche un’offerta rivolta alle categorie protette (art. 1 L. 68/1999) come operaio impiantista nel settore metalmeccanico.

Tutti i dettagli delle offerte sono disponibili sul portale 'Lavoro per te - Puglia'

Come candidarsi?

1. vai sul sito o scarica l’app “Lavoro per te Puglia”

2. consulta le offerte di lavoro filtrate per luogo di lavoro, professione, titolo di studio

3. accedi con SPID

4. compila il tuo Curriculum Vitae

5. invia la tua candidatura.

Per pubblicare gli annunci o per rispondere a quelli attivi, aziende e cittadini possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego di Foggia e provincia (Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e presso l’Ufficio Collocamento mirato con sede a Foggia in Via Telesforo, 25) .

Gli uffici sono aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche dalle 15 alle 16.30) e raggiungibili anche sul sito internet www.arpal.regione.puglia.it .