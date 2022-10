Sindaco e assessori occupano la Asp Zaccagnino senza presidente da 8 mesi: "Diteci perché o non ci muoviamo da qui"

Da quasi otto mesi su indicazione del Consiglio comunale di San Nicandro Garganico, il sindaco ha nominato i componenti del CdA di propria competenza dell’Asp Zaccagnino. Pochi giorni dopo ha fatto lo stesso il vescovo di San Severo.

Tuttavia, dopo aver sollecitato l’Ente a provvedere alle nomine nel luglio 2021, Matteo Vocale non comprende il motivo per il quale la Regione Puglia stia temporeggiando in spregio alla rappresentanza democratica dell’Ente stabilita dallo Statuto e dalla L.R. n. 15/2004, mortificando la stessa Asp, i cittadini sannicandresi, tutto il territorio e le sue legittime aspettative verso un’Azienda che riveste un ruolo fondamentale per l’economia e la società locali”, che gestisce 2200 ettari di terreno a vocazione agricola.

Pertanto, a partire da questa mattina, il primo cittadino e la Giunta comunale, hanno sospeso la propria attività politica, ma assicurato l'ordinaria amministrazione del Comune, recandosi presso gli uffici della Asp Vincenzo Zaccagnino, “in presenza permanente e pacifica finché non avranno ottenuto risposte dalla Regione Puglia circa la nomina del presidente e l'insediamento del nuovo CdA”.

Matteo Vocale fa sapere che il Comune di San Nicandro Garganico non adirà, per il momento, ad azioni legali, ritenendo “che la buona politica che governa la Regione Puglia possa e debba assumere tutte le responsabilità del caso e chiede al presidente Emiliano di far sì che la Zaccagnino non sia nemmeno un giorno in più ostaggio di logiche "politiche" ignote e troppo lontane da questo territorio e venga al più presto nominato un presidente e insediato il nuovo CdA”.

Non si è fatta attendere la nota del commissario straordinario Patrizia Lusi, che ha invitato l’amministrazione a non ostacolare la funzionalità degli uffici “trattandosi di pubblica amministrazione che eroga servizi pubblici”. Inoltre, scrive la commissaria, “la presenza della Comunità per minori ‘Don Tonino Bello’ ci induce ad essere particolarmente attenti e vigili rispetto al sereno e ordinato funzionamento della comunità che siamo tenuti a garantire trattandosi di soggetti fragili e vulnerabili. Sicuri che il nostro invito sarà accolto, auspichiamo che le forze dell’ordine vigilino per evitare che si possano verificare interruzioni di pubblico servizio, che si possano verificare interruzioni o altri disservizi relativi alla comunità minori” ha concluso Lusi.

“Andremo avanti” assicura il sindaco: “Vorremmo sapere il motivo di questo ritardo".