Nuovo treno turistico Roma-Lecce, ma non si fermerà a Foggia: "Non facciamo parte della Puglia"

FOGGIA - "Nuova inspiegabile assenza di Foggia pure essendo crocevia di ben due corridoi multi modali della Rete Ten-T e riconosciuta dalla Ue come nodo e polo urbano". Il gruppo Italia Meridione del consigliere comunale Pasquale Cataneo boccia l'attuale programmazione dal nuovo collegamento ferroviario estivo Roma-Lecce dei treni turistici italiani - che bypassa Foggia - novità assoluta per FS: "Non sono bastate l’omissione sull’apposita mappa dei servizi ferroviari Av pubblicata nel numero di aprile 2024 del mensile 'La Freccia' e la mancata celebrazione dei 160esimo anniversario dell’entrata in funzione della stazione".

Il collegamento Roma-Lecce, una novità assoluta, partirà il 18 luglio, offrendo un’opportunità di vacanza che sostiene il turismo sostenibile e di qualità. Il treno notturno partirà da Roma e farà una sosta a Caserta, per poi proseguire senza fermate fino a Bari Centrale, con successivi stop a Polignano a Mare, Monopoli, Fasano, Ostuni, Carovigno, Brindisi e infine Lecce. Il treno sarà dotato di carrozze letto confortevoli, un servizio ristorante e un vagone dedicato per il trasporto di bagagli e attrezzature sportive.

Per il consigliere comunale Idm è "incomprensibile bypassare i nodi urbani Ue Foggia e Bat visto l’obiettivo prefissato".

Pasquale Cataneo incalza: "Per Fs Tti pare che le due province non facciano parte della Puglia. A nulla serve la presenza di località turistiche, balneari e non, tra cui Vieste, la regina del turismo pugliese, seguita da Peschici, Rodi Garganico, Mattinata, Manfredonia e il resto del Gargano con Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo, gli ospitali paesi dei Monti Dauni, del Vulture-Melfese con Melfi e la Murgia con Castel del Monte nonché tutta la costa nord-barese. Non effettuando fermate a Foggia e nella Bat queste comunità per Tti non sono interessanti e non debbono essere coinvolte nella crescente domanda turistica, sia nazionale che internazionale".

“Questo nuovo collegamento dimostra la nostra versatilità e rappresenta un passo avanti verso un turismo di qualità ed efficienza. Vogliamo offrire un servizio diverso, con alti livelli di comfort e privacy, per far iniziare la vacanza già sul treno. Le ampie finestre panoramiche permettono di apprezzare le bellezze del nostro Paese, viaggiando a una velocità diversa” ha dichiarato Luigi Cantamessa, amministratore delegato di Fs Treni Turistici Italiani.

"Risultano di fatto così escluse, a priori, nel poter ricevere i turisti che utilizzeranno il comfort delle carrozze letto, il servizio ristorante e la possibilità di portare a bordo bagagli e attrezzature sportive nei vagoni dedicati. Ciò anche se il treno notturno, quindi non connotato dalla velocità sarà “costretto” a passare davanti senza fermare nelle stazioni di Foggia e quelle della Bat, pur se tutte atte a garantire le stesse opportunità delle altre di interscambio modale, fruibilità e accessibilità turistica balneare, ma anche per il cd. “Turismo delle Radici o di Ritorno” e ambientale oltre che per quello religioso" rimarca l'amministratore comunale convinto meridionalista ed esperto di sviluppo territoriale.