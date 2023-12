Docenti in fuga dal 'mare mosso' di Economia: chiedono di dar vita al dipartimento di Scienze Sociali

L’associazione studentesca di Area Nuova, attraverso la presidente del Consiglio degli Studenti, Emanuela Costantino Vocino, esprime parere favorevole in merito alla costituzione del nuovo dipartimento di Scienze Sociali afferente all’Area Economica. “L’associazione che rappresento è da sempre dalla parte degli studenti, i nostri rappresentanti del DEMeT non possono continuare a frequentare il Dipartimento in un clima insostenibile; pertanto, i rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico esprimo parere favorevole in merito alla costituzione del nuovo dipartimento di area economica e chiedono risposte e garanzie".

L’entusiasmo per l’espansione dell’offerta formativa è innegabile, ma restano gli interrogativi, a partire dalla mancanza di aule adeguate a supportare il nuovo dipartimento: “La principale preoccupazione riguarda la mancanza di aule adeguate a supportare il nuovo dipartimento. Gli studenti sono consapevoli che la qualità dell’istruzione è strettamente legata alla disponibilità di spazi didattici adeguati. In questo contesto, chiediamo di fornire garanzie concrete in merito all’infrastruttura necessaria per sostenere i corsi del nuovo dipartimento, garantendo così un ambiente di apprendimento idoneo e stimolante”.

Il secondo tema riguarda la coerenza tra i corsi di studio offerti e le richieste degli studenti, in considerazione del fatto che – spiega Vocino – “gli studenti dopo la laurea triennale conseguita presso la nostra università si iscrivono in altri atenei con un’offerta formativa ritenuta più stimolante”.

In buona sostanza, Vocino chiede programmi di studio in linea con le esigenze e gli interessi degli studenti e dei vari stakholder: “Invitiamo, pertanto, i futuri docenti di un eventuale nuovo dipartimento a coinvolgere attivamente gli studenti garantendo la loro presenza nella progettazione e revisione dei corsi, assicurando così una formazione di qualità e una maggiore aderenza alle aspettative degli iscritti; inoltre, chiediamo che venga garantito il proseguo dei propri studi triennali con corsi di lauree magistrali che preparino in maniera adeguata professionisti pronti ad inserirsi nel mondo del lavoro presente nel nostro territorio".

Una prerogativa ulteriore – si legge in una nota - “è rappresentata dall’efficienza del personale tecnico amministrativo per garantire agli studenti i servizi a cui hanno diritto attraverso l’assunzione di nuove unità di personale Tecnico Amministrativo. Chiediamo un dialogo aperto e trasparente tra i rappresentanti degli studenti e la governance del nuovo dipartimento per affrontare queste questioni cruciali. La collaborazione tra le due parti è fondamentale per il successo di un eventuale nuovo dipartimento e per il benessere degli studenti dell’Università degli studi di Foggia”.

La presidente del Consiglio degli Studenti conclude: “Infine, con grande rammarico denunciamo che nei giorni precedenti alla decisione del Senato accademico è stata messa in atto una campagna di disinformazione che ha destabilizzato l’umore degli studenti. E’ inaccettabile che ciò sia stato espressamente autorizzato a svolgersi nei luoghi e nelle aule del dipartimento DEMeT quindi all’interno di quella che dovrebbe essere un’istituzione a difesa della cultura. Sono state diffuse notizie false con lo scopo di strumentalizzare gli studenti con finalità politiche. Noi come rappresentanti degli studenti non possiamo tollerare un tale comportamento da parte dell’Istituzione”.

Intanto, nel dipartimento di Economia, continua a tenere banco il caso del contratto d’assunzione del figlio della direttrice e docente decana Lucia Maddalena e delle borse di studio alla nuora (rispetto ai quali sarebbero stati presentati anche due esposti presso la Procura della Repubblica di Foggia).

Una quarantina di docenti hanno presentato richiesta scritta al Rettore Lorenzo Lo Muzio, con la quale hanno manifestato l'intenzione di dar vita al nuovo dipartimento di Scienze Sociali. Una fuga dal DEMeT che potrebbe determinarne finanche la chiusura.