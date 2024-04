Sosta tariffata, Gps e Comune rimodulano il contratto: ecco le modifiche dopo il pasticcio dei parcometri 'mangiasoldi'

Sconti per studenti universitari, gruppi lavoratori, medici in servizio e la riduzione del 50% per auto ibride e moto: sono alcune delle novità che integreranno il contratto tra il Comune di Foggia e l'azienda appaltatrice per la sosta tariffata Gps (anticipato su queste colonne). Un contratto stipulato in era di commissari prefettizi.

Sin dai primi giorni, la Gps dimostrò di essere tutt'altro che pronta a fornire il servizio per i parcheggi a pagamento: infatti, c'erano parcometri non funzionanti e utenti che non sapevano cosa fare.

Così, da questa falsa partenza, si cercò di rimettere tutto in ordine sistemando i parcometri. Ma la faccenda era tutt'altro che risolta: se non veniva introdotto il denaro esatto per un'ora (o multipli) di sosta, la macchinetta non rilasciava nessuno scontrino.

Allora la Gps - quando si dice "la pezza è peggio del buco" - per risolvere il problema, programmò i parcometri per rilasciare la ricevuta non tenendo conto però delle frazioni di ora e, quindi, trattenendo il resto: a fronte di 2 euro la macchina rilasciava una sola ora di parcheggio pagato.

Per molti mesi gli utenti, sentitisi derubati del resto, hanno avanzato forti lamentele sia tramite la stampa che direttamente alla sindaca Episcopo.

Dopo varie interlocuzioni con la Gps - come ci anticipò la stessa sindaca - stamattina sono state presentate ufficialmente le nuove tariffe, che tengono conto anche delle frazioni di ora, partendo da un minimo di 60 centesimi.

In pentola ce anche l'idea di estendere i poteri agli ausiliari per il controllo della strada e la riassunzione del personale tagliato fuori nei mesi scorsi.

Come ha spiegato Ruggero Castagna, direttore tecnico della Gps, fino ad oggi la società del parcheggi si è limitata ad applicare una convenzione stipulata durante l'amministrazione dei commissari prefettizi. "La soluzione a cui si è arrivati oggi è il prodotto di un tavolo tecnico con l'amministrazione comunale trovando delle una via bonaria per rimediare al malcontento dei cittadini".