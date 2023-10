Universo Salute: ai lavoratori sarà applicato un contratto migliore

E' stata sottoscritta l’intesa per l’applicazione del Ccnl Aiop Case di Cura ai lavoratori di Universo Salute di Foggia e di Bisceglie. "Finalmente dopo una battaglia durata tre anni ai lavoratori sarà nuovamente applicato un contratto di miglior favore rispetto a quello attuale. Si chiude una pagina dolorosa subita dai lavoratori che hanno superato crisi aziendali che avevano portato il precedente gestore degli ospedali di Bisceglie e Foggia sull’orlo del baratro, con gravi rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e con penalizzazioni di tipo salariale" scrive Massimo Mincuzzi, segretario generale della Fials.

Si volta pagina quindi. "Da oggi siamo impegnati con l’amministrazione di Universo Salute a rilanciare le attività pur sapendo che gli introiti derivanti dagli incrementi delle rette per i pazienti dell’ex istituto Ortofrenico non sono stabili per il futuro".

Per effetto dell’accordo odierno - fa sapere la sigla sindacale - ai lavoratori sarà applicato con le retribuzioni di ottobre il nuovo contratto e corrisposte le differenze retributive relative ai mesi di ottobre, novembre, dicembre e tredicesima mensilità del 2022. Entro marzo 2024 saranno riconosciute le differenze stipendiali sulle retribuzioni dei mesi da gennaio a settembre 2023.

Infine su richiesta sindacale, atteso il mancato riconoscimento della 'una tantum' contrattuale, Universo Salute si sarebbe impegnata a valutare la possibilità di erogarla per un importo pari a 200 euro dopo una verifica dell’andamento economico aziendale da tenersi a giugno 2024.