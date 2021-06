10 nuovi corsi di laurea e un dipartimento. Dall'Uni Fg e dal Rettore la scossa alla città: "Mai un fermento così nella storia del nostro ateneo"

Un nuovo Dipartimento e dieci nuovi corsi di laurea andranno ad arricchire l’offerta formativa dell’Università di Foggia. “Mai nella storia del nostro ateneo è stato registrato un tale fermento”, commenta soddisfatto il rettore, Pierpaolo Limone.

“Abbiamo lavorato sodo per immaginare, definire e ottenere il necessario accreditamento per avviare questi corsi di laurea che spaziano dalla triennale in Scienze e tecniche psicologiche a quello in Comunicazione, Relazioni Pubbliche e Tecnologie digitali, passando per il corso magistrale in Archeologia che completa la triennale in Beni culturali”, prova a sintetizzare.

I corsi di laurea individuati (di seguito il dettaglio), sono tutti figli di un intenso lavoro di sintesi fatto con il territorio e con le parti sociali: “Il confronto, necessario, è diventato co-progettazione, al fine di individuare i profili professionali maggiormente richiesti dall’attuale mondo del lavoro, colmare i gap esistenti e puntare su quelle competenze che oggi sono necessarie”, continua Limone che spera di consolidare i risultati dello scorso anno in termini di immatricolazioni.

“Lo scorso anno è stato, causa pandemia, un anno eccezionale. L’UniFg ha registrato un incremento di matricole pari al 33%, contando circa 4mila nuovi iscritti (che diventano 16mila se proiettati su tutti gli anni di corso). Quest’anno, complice l’aumento dei corsi di studio proposti, puntiamo a consolidare questo dato importante e a segnare la centralità del nostro ateneo”. A crescere, parallelamente ai servizi, è anche l’organico: “Nell’ultimo anno e mezzo sono state registrate 90 prese di servizio di nuovi docenti, di cui un terzo di nuove assunzioni e il resto di progressioni verticali”.

L’ampliamento dell’offerta formativa, implica però la necessità di nuovi spazi da destinare alla formazione. “Stiamo lavorando su due direttrici principali”, spiega Limone. “Da una parte ci sono gli investimenti sul Campus Biomedico, dove - grazie ad un bando ministeriale - verrà realizzata una palazzina con aule e laboratori che saranno al servizio degli studenti dei corsi di area sanitaria e non solo. L’altra, invece, riguarda il progetto sulla ‘Caserma Miale’. E’ un progetto nel quale crediamo molto. Attualmente sono in corso interlocuzioni con la proprietà in vista della definizione di un accordo che, però, è subordinato ad un eventuale finanziamento regionale. Siamo fiduciosi”, conclude.

Resta ancora da sciogliere il nodo della didattica, se verrà svolta in presenza o in modalità integrata, a causa delle restrizioni derivanti dall’attuale convivenza col virus Covid-19. “Siamo in attesa delle determinazioni nazionali”, spiega il rettore. “Il nostro obiettivo è quello di poter riprendere tutte le attività in presenza, ma in caso contrario siamo già pronti al piano B”, spiega. “Dall’inizio della pandemia - chiosa la direttrice generale, Teresa Romei - abbiamo investito tantissimo per ammodernare e rendere interattive tutte le aule dei Dipartimenti, potenziando rete e servizi a sostegno della didattica a distanza e garantendo tutto il necessario per rendere gli ambienti universitari sicuri per tutti”.

I nuovi corsi di studio UniFg per l’anno accademico 2021-2022

Corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche, L-24, è progettato come corso interdipartimentale, con una collaborazione tra i Dipartimenti di Studi Umanistici e quello di Medicina Clinica e sperimentale, con sede didattica e organizzativa presso il Distum. Il corso darà ampio spazio alla psicologia scolastica e al benessere nei contesti educativi. L’originalità del percorso triennale si realizzerà anche sulla caratterizzazione specifica della figura dello “psicologo del territorio”, con particolare attenzione alla figura professionale di “psicologo dell’ente locale”, molto richiesta nel territorio foggiano, unitamente allo psicologo con competenze nell’ambito dei minori stranieri non accompagnati.

Il Cds in Ingegneria Gestionale, L-9, incardinato nel Dipartimento di Scienze Agrarie, degli Alimenti, delle Risorse Naturali e dell’Ambiente e risponde ad un’esigenza specifica del territorio. Il nuovo corso di laurea è erogato in sinergia con il Politecnico di Bari. Pensato per offrire nuove e importanti opportunità, il nuovo Corso si articola in due curricula: Ingegnere gestionale esperto in sistemi logistici per l'agroalimentare; Ingegnere gestionale esperto in sistemi tecnologici avanzati per l'agroalimentare. Ad accesso libero e pensata, quindi, per chiunque voglia lavorare nella gestione e progettazione del territorio, la Laurea in Ingegneria Gestionale dell’Unifg offre numerose opportunità distinguendosi anche dagli altri corsi analoghi.

Corso di laurea triennale in Comunicazione, Relazioni Pubbliche e Tecnologie digitali si propone di offrire agli studenti le conoscenze di base in ambito sociologico, storico, linguistico-semiologico, psico-pedagogico, politologico, geografico, economico e tecnico per orientarsi analiticamente, ma anche e soprattutto criticamente, nel mondo della comunicazione contemporanea, sia quando essa si realizza in forma di interazione classica (relazioni inter-personali, comunicazione organizzativa e istituzionale, negoziazione, conflitti) sia in ambito mediatico (media tradizionali e non, social media, comunicazione digitale, piattaforme web, ecc.). Oltre alle conoscenze teoriche di base e al supporto di una proficua integrazione interdisciplinare, il Corso di laurea offre due distinti percorsi formativi: Relazioni pubbliche e comunicazione istituzionale e Comunicazione e tecnologie digitali.

Corso di laurea magistrale, erogato interamente in modalità e-learning, in Innovazione digitale e comunicazione, destinato a formare esperti innovatori in grado di padroneggiare le principali tecniche informatiche di comunicazione digitale. Questo corso di laurea nasce dalla consapevolezza della rilevanza delle tecnologie digitali e del loro grado di penetrazione nel mondo del lavoro e delle professioni. Connettività, digitalizzazione e nuove tecnologie pervadono l’intera economia, con impatti su tutte le strutture organizzative e sui relativi modelli di business. La trasformazione digitale sta creando una discontinuità rispetto al passato, introducendo un nuovo paradigma produttivo e nuovi registri comunicativi che in termini di modelli organizzativi determinano ricadute in termini di domanda di competenze e nuove professionalità.

Corso di Laurea in Economia e Management, L-33, si propone di creare una figura professionale innovativa nel campo della Economia e gestione delle imprese. Il corso, progettato per fornire agli studenti abilità e competenze trasversali, tipiche delle discipline economiche e del management, si caratterizza per la sua specifica vocazione verso le tematiche emergenti di sviluppo sostenibile, economia circolare, bioeconomia, e sviluppo locale partecipativo. Al fine di consentire allo studente di personalizzare il proprio percorso di studi e renderlo più attinente alle proprie inclinazioni personali, il Corso di Laurea offre la possibilità di scegliere tra insegnamenti a scelta libera che possono essere individuati anche nell’ambito di discipline psicologiche, sociologiche e antropologiche.

Corso di Laurea in Gestione Aziendale, L-18, rappresenta il percorso formativo che prepara alla professione di manager aziendale. Gli obiettivi formativi sono orientati alla comprensione dei processi decisionali e operativi che sono alla base dello sviluppo delle organizzazioni e dei territori nonché alla comprensione delle dinamiche, negoziali e di potere, che presidiano i processi di distribuzione del valore creato. Caratteristici del CdL sono i “LABO - LABoratori Operativi” che adottano metodi didattici interattivi (quali i project work, i role playing, i business game, la discussione di casi, etc), cui si aggiunge la possibilità di optare nell’ambito del piano di studio tra insegnamenti alternativi, oltre che scegliere insegnamenti a scelta libera che possono essere individuati anche nell’ambito di discipline psicologiche, sociologiche e antropologiche.

Corso di Laurea Imprenditorialità e Management Internazionale, LM-77, (magistrale) si propone di formare i futuri imprenditori, manager, professionisti e consulenti d’impresa, che intendono creare e governare aziende di respiro internazionale. Il laureato magistrale sarà in grado di supportare il decision maker nelle scelte di internazionalizzazione e di implementazione sia delle soluzioni operative sia delle prassi amministrative, necessarie per governare la complessità di un’azienda, operante in un contesto competitivo extra “domestico”. Le attività didattiche del Corso di Laurea si articolano in lezioni frontali (in presenza e on-line), attività seminariali, interdisciplinari ed esperienze sul campo.

Corso di Laurea in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione, L-16, si propone di andare incontro alle esigenze del futuro mercato del lavoro nazionale. L’offerta formativa del corso intende rispondere all’esigenza di rinnovamento di conoscenze che attraversa tutti i settori e, in particolare, la pubblica amministrazione, dove ci si aspetta un ampio turnover degli occupati. Il corso di laurea intende, nello specifico, fornire agli studenti, partendo da una solida preparazione di base ed una adeguata formazione professionalizzante, conoscenze multidisciplinari unite a competenze specifiche per la comprensione delle problematiche economico-gestionali della pubblica amministrazione e delle imprese private e cooperative.

Corso di Laurea in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche, LM/SNT3, (magistrale) intende formare figure professionali nel campo tecnico diagnostico che posseggano una formazione culturale e professionale avanzata per intervenire con elevate competenze nei processi gestionali, organizzativi, formativi e di ricerca nell’ambito pertinente alle professioni sanitarie tecniche diagnostico assistenziali. Il Corso di Studio Magistrale è a numero programmato a livello nazionale. Il curriculum di studi è stato disegnato per risponde all’esigenza manifestata dal territorio e dal mondo del lavoro di formare figure professionali che possano operare nel campo tecnico diagnostico per rivestire con competenza e professionalità ruoli di gestione e organizzazione dei servizi sanitari diagnostici e ruoli di formazione del personale ad essi addetto.

Corso di Laurea Interateneo (Università di Bari e di Foggia) in Archeologia, magistrale, offre un percorso didattico-formativo mirato all’acquisizione di competenze metodologiche, tecniche e per la conoscenza, tutela, valorizzazione e fruizione dei beni archeologici, intesi nel loro contesto storico, geografico, sociale e nel loro rapporto con il territorio, paesaggio e ambiante. Il corso vuole fornire competenze specifiche e capacità progettuali finalizzate all’acquisizione dei requisiti adeguati e necessari per i profili professionali di archeologo e di curatore-conservatore museale.