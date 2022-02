Strisce blu, Foggia divisa in zone rosse e gialle: 1,20 in centro ma abbonamenti alle stelle

La commissione straordinaria che gestisce il Comune di Foggia ha approvato le nuove tariffe della sosta a pagamento. L’aumento della tariffa oraria in centro è più contenuto rispetto alle cifre prospettate alle associazioni dei consumatori, e solo quello, perché gli abbonamenti lievitano ancora di più.

La città è stata divisa in zone rosse, soggette ad aumento tariffario e a orario continuato dalle 8.30 alle 20, e zone gialle. Per quanto nella planimetria compaia la cifra di 1,50 euro per le zone rosse, negli indirizzi operativi si legge che l’ora intera costa 1,20 euro, e la tariffa minima (30 minuti) è pari a 60 centesimi. La giornata intera arriva a costare 6 euro da 4,50 euro, e in centro scompare l'abbonamento per la mezza giornata che nelle zone gialle, invece, si paga 4 euro.

La zona rossa comprende il Quartiere Ferrovia, si estende per tutto il centro cittadino fino a Corso Garibadi, è delimitato su un lato da corso Roma fino a via Marchese De Rosa e via Salomone (per essere più precisi, le zone E1–E2–E3–E4–R1–R2-R3-S1–S2– S3–T1). Sono in tutto 2.760 stalli.

In zona gialla la tariffa oraria è invariata (1 euro), ma nel parcometro bisogna versare almeno 60 centesimi. Resta in vigore la fascia gratuita: il parcheggio si paga dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 20. Sono in tutto 3.352 stalli. Sono assimilati alle zone gialle i circa 300 stalli davanti al Santuario dell’Incoronata, con attivazione periodica dal 1° marzo al 30 settembre nelle sole giornate di sabato, domenica e nei festivi e prefestivi infrasettimanali, nelle stesse fasce orarie della zona gialla. Per i soli pullman la tariffa è unica e pari a 7 euro.

L'abbonamento annuale per i residenti, come anticipato per le vie brevi alle associazioni dei consumatori, passa da 25 a 50 euro per la prima auto, mentre arriva a 220 euro per la seconda auto e successive, vale a dire 100 euro in più. L’abbonamento ordinario annuale da 350 euro arriva a costare 550 euro, quello trimestrale 200 euro (80 euro in più), quello mensile 90 euro (prima 50 euro), e quello settimanale esattamente il doppio, 30 euro.

Da 1,20 arriva a 1,50 euro la tariffa oraria (o frazione di ora) del Parcheggio ‘Vincenzo Russo’ in piazza Siniscalco Ceci, rincari nell’ordine dei 20-30 euro per gli abbonamenti mensili mattutino (150 euro), pomeridiano (100 euro), notturno (100 euro) e h24 (230 euro). Aumentano di dieci euro gli abbonamenti agevolati per gli uffici (120 euro), 4 giorni h24 (60 euro), settimanale h24 (110 euro) e quindicinale h24 (160 euro). Dei 55 stalli, 5 sono riservati al Comune di Foggia. La percentuale degli abbonamenti, si specifica, “non potrà essere superiore al 70% del numero degli stalli esistenti”.

Tariffe e indirizzi operativi per la sosta a pagamento da affidare in concessione sono stati approvati dalla commissione straordinaria, con i poteri della Giunta comunale, giovedì 17 febbraio. Il documento è stato approntato a conclusione delle attività della Struttura Intersettoriale, istituita con una nota del segretario generale il 28 dicembre scorso, che “ha posto in essere – si legge nell’atto - una approfondita analisi delle esigenze, degli aspetti economico finanziari e tecnici all’esito della quale sono state definite le azioni, la natura ed il contenuto degli atti da porre in essere”.

In premessa, i commissari ricordano che le tariffe relative alla sosta a pagamento erano rimaste invariate dal 2011. Il numero complessivo di 6112 stalli, si precisa, è un numero di partenza teorico, poiché è stato determinato sulla base degli strumenti di pianificazione della mobilità vigenti. Potrebbe subire modifiche a seguito di una verifica della corrispondenza al Codice della Strada.

Nel documento, si esplicitano anche le finalità che l’amministrazione intende perseguire: decongestionamento del centro cittadino; incentivazione dell’utilizzo del trasporto pubblico locale e, in generale, di mezzi alternativi all’autoveicolo privato; maggiore rotazione della sosta con riferimento agli stalli disponibili nelle zone centrali; massima tutela della mobilità delle persone diversamente abili; incentivazione della mobilità elettrica, ciclistica e pedonale.

Le tariffe, sempre da quanto si apprende dal documento che contiene gli indirizzi operativi per l'affidamento della concessione del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento ed il correlato piano tariffario, sono state “determinate in modo da raggiungere il massimo equilibrio possibile tra la sostenibilità del costo della sosta a carico degli utenti e, nel contempo, la sostenibilità del servizio in termini economico finanziari”

Sono tutti atti utili alla predisposizione del capitolato per la gara di evidenza pubblica con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il servizio sarà affidato per due anni, prorogabili per altri due. È prevista la clausola sociale. Il concessionario incasserà gli introiti derivanti dal pagamento della sosta e dovrà corrispondere un canone al Comune.